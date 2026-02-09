Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX построит город на Луне, заявил Маск
Американская космическая SpaceX сообщила инвесторам, что меняет приоритеты: в ближайшей перспективе она сосредоточится на Луне, а полет к Марсу откладывается на более поздний срок.
«Для тех, кто не в курсе: SpaceX уже сместила фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне. По текущим оценкам, это можно реализовать менее чем за 10 лет, тогда как создание города на Марсе потребует 20 и более лет. Миссия SpaceX при этом остается неизменной — распространить сознание и жизнь в том виде, в каком мы их знаем, за пределы Земли, к звездам», — заявил Маск.
Руководитель SpaceX отметил, что полететь на Марс возможно лишь в те редкие моменты, когда планеты выстраиваются благоприятным образом — примерно раз в 26 месяцев, при этом само путешествие занимает около шести месяцев. В отличие от этого, запуск к Луне возможен каждые 10 дней, а перелет занимает всего около двух суток. Это означает, что темпы итераций — испытаний, ошибок и улучшений — при лунной программе на порядки выше. А значит, город на Луне можно построить значительно быстрее, чем аналогичный проект на Марсе.
При этом SpaceX не отказывается от марсианской цели. Компания намерена начать строительство города на Марсе примерно через пять–семь лет. Однако стратегический приоритет остается прежним: обеспечение долгосрочного выживания цивилизации, и с этой точки зрения Луна — самый быстрый и реалистичный путь.
По данным издания Reuters, SpaceX планирует выполнить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года.
В настоящее время SpaceX продолжает разработку транспортной системы Starship — крупного аппарата из нержавеющей стали, полностью многоразового и рассчитанного на широкий спектр задач, включая миссии к Луне и Марсу.
