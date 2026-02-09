  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы

Слушатели узнают, есть ли у кристаллов рождение, развитие и старение.

СПбГУ
10 февраля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Казанская ул., д. 1

О мероприятии

Можно ли говорить о «жизни» минералов? Есть ли у кристаллов рождение, развитие и старение — и что помогает ученым это понять?

На лекции профессор Юрий Леонидович Войтеховский познакомит слушателей с понятием онтогении минералов — современным научным подходом, который позволяет рассматривать минерал не как застывший объект, а как результат долгой и сложной истории. Этот метод помогает восстановить путь минерала от момента его формирования до сегодняшнего состояния и увидеть в нем отражение процессов, происходящих в недрах Земли.

Лекция будет интересна всем, кто хочет взглянуть на минералогию шире — как на науку о времени, форме, изменении и, в конечном счете, о самой природе жизни.

Расписание
10
Вторник
Февраль 2026
Казанская ул., д. 1 Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Казанская ул., д. 1

9 февраля, 11:47
Александр Речкин
2
# кристаллография
# минералы
# химия
Комментарии

