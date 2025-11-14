Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На кубке из Палестины нашли самое древнее изображение сотворения мира
В 1970-х годах в одной из гробниц, расположенной к северо-востоку от палестинского города Рамалла, археологи обнаружили предмет, который пролежал в земле более четырех тысяч лет. Речь идет о серебряном кубке. Долгое время исследователи не могли расшифровать картины на стенках этой чаши, но благодаря современным технологиям проблему удалось решить. Оказалось, перед учеными древнейшее известное на сегодня изображение рождения космоса.
Чуть более 50 лет назад недалеко от современной Рамаллы на западной оконечности Плодородного полумесяца — региона, где процветали древние цивилизации — археологи нашли захоронение с десятками артефактов. Среди находок выделялся серебряный сосуд высотой восемь сантиметров, получивший название по месту обнаружения — кубок «Айн Самия» (Ain Samiya). Его поверхность украшали два изображения, которые и привлекли внимание исследователей.
В то время международная группа ученых попыталась расшифровать сцены, изображенные на стенках кубка, и предположила, что имеет дело с сюжетами из вавилонского эпоса «Энума элиш». В этом мифе бог Мардук побеждает чудовищную Тиамат, олицетворяющую первозданный океан-хаос, и создает из ее тела небо и землю.
Однако к гипотезе отнеслись с сомнением. Дело в том, что кубок изготовили примерно в 2300 году до нашей эры, а текст «Энума элиш», по мнению археологов, появился на тысячу лет позже. К тому же на сосуде нет ни одной сцены, которая напоминала бы яростную битву. Поэтому ученые так и не нашли убедительное объяснение, и артефакт на десятилетия превратился в археологическую загадку.
Исследование кубка возобновила команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера (Eberhard Zangger) из международной некоммерческой организации Лувийских исследований. С помощью современных технологий ученым удалось восстановить и «прочитать» сцены, изображенные на кубке.
Цанггер и его коллеги полагают, что предыдущая группа специалистов думала в правильном направлении, но ошиблась в деталях. На кубке действительно изображен миф о сотворении мира, только он намного древнее вавилонского и построен не на войне, а на постепенном превращении хаоса в порядок.
Так, согласно анализу команды Цанггера, первая сцена — это царство Хаоса. В нем доминирует огромная змея, воплощение изначальных разрушительных сил. Ей противостоит странное существо — химера с телом человека и ногами зверя. Это божество еще не обрело своей истинной формы (не отделилось от животного), оно слито с природой и потому слабо. У его ног помещен маленький круг, напоминающий бутон цветка. По словам специалистов, это солнце, но оно еще не обладает силой и не освещает мир.
Вторая сцена — момент, когда мир обретает порядок. Хаос исчезает, начинается торжество Космоса — упорядоченного мира. Хаос побежден, но не в бою, а в результате преображения. Божество сбросило звериную сущность и предстало в чистой, человеческой форме.
На кубке сохранилась одна такая фигура, но исследователи полагают, что изначально их было две. Форма рисунка и расположение элементов показали, что композиция задумывалась симметричной. От «второй» фигуры сохранились только следы линий и контуры, почти стертые из-за того, что кубок со временем треснул и потерял часть поверхности.
Могущественные боги поднимают вверх большой круг с улыбающимся ликом — это сияющее, полное сил солнце. Оно плывет по небу в символической «небесной ладье». А поверженный змей Хаоса теперь лежит внизу, под ногами богов и светила, символизируя низший, подземный мир. Так, согласно изложенному мифу, произошло великое разделение: небеса отдалились от земли, свет от тьмы, порядок от хаоса.
«Перед нами гениальный рисунок. С помощью простых линий мастер рассказал невероятно сложную и глубокую историю. Мы впервые видим, как люди бронзового века представляли рождение Вселенной», — пояснил Цанггер.
Гипотезу команды подтверждают и письменные источники. Клинописные таблички, созданные в тот же период в Месопотамии, содержат тексты о том, как боги «отделили небеса от земли». Однако кубок Айн Самия дает этим строкам зрительный образ. Он превращает абстрактное понятие в яркую и понятную картину.
Наиболее смелое предположение археолога касается связи кубка с другими древними культурами. Ученые обратили внимание, что мотив змеи-хаоса и небесной ладьи встречается в мифах по всему Ближнему Востоку. Более того, изображение ладьи, несущей светило, есть на каменной колонне в Гёбекли-Тепе — знаменитом храмовом комплексе на юге Турции. Возраст этого изображения — почти 11,5 тысячи лет, на семь тысячелетий старше кубка. Авторы научной работы предположили, что все эти образы восходят к единому, крайне древнему мифу о творении, который существовал еще на заре человеческой цивилизации.
Не все ученые поддержали выводы команды Цанггера. Сильвия Шрер (Silvia Schroer), специалист по ближневосточному искусству из Бернского университета в Швейцарии, признала: на кубке действительно может изображаться сотворение мира. Но она не верит в идею о том, что все мифы региона происходят из одного древнего источника. По ее словам, даже если сюжеты похожи, это не доказывает, что один народ повлиял на другой или что все они пользовались одной первоначальной историей. Похожие образы могут возникать независимо друг от друга.
Скептически настроен и независимый исследователь из Нидерландов Ян Лисман (Jan Lisman). Он предложил более приземленное объяснение: по его мнению, на кубке мог быть запечатлен не глобальный акт творения, а всего лишь ежедневный цикл — восход и заход солнца.
Научная работа готовится к печати в Journal of the Ancient Near Eastern Society.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
13 Января, 2015
Рудиментарные органы человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии