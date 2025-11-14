На кубке из Палестины нашли самое древнее изображение сотворения мира

В 1970-х годах в одной из гробниц, расположенной к северо-востоку от палестинского города Рамалла, археологи обнаружили предмет, который пролежал в земле более четырех тысяч лет. Речь идет о серебряном кубке. Долгое время исследователи не могли расшифровать картины на стенках этой чаши, но благодаря современным технологиям проблему удалось решить. Оказалось, перед учеными древнейшее известное на сегодня изображение рождения космоса.

Чуть более 50 лет назад недалеко от современной Рамаллы на западной оконечности Плодородного полумесяца — региона, где процветали древние цивилизации — археологи нашли захоронение с десятками артефактов. Среди находок выделялся серебряный сосуд высотой восемь сантиметров, получивший название по месту обнаружения — кубок «Айн Самия» (Ain Samiya). Его поверхность украшали два изображения, которые и привлекли внимание исследователей.

В то время международная группа ученых попыталась расшифровать сцены, изображенные на стенках кубка, и предположила, что имеет дело с сюжетами из вавилонского эпоса «Энума элиш». В этом мифе бог Мардук побеждает чудовищную Тиамат, олицетворяющую первозданный океан-хаос, и создает из ее тела небо и землю.

Однако к гипотезе отнеслись с сомнением. Дело в том, что кубок изготовили примерно в 2300 году до нашей эры, а текст «Энума элиш», по мнению археологов, появился на тысячу лет позже. К тому же на сосуде нет ни одной сцены, которая напоминала бы яростную битву. Поэтому ученые так и не нашли убедительное объяснение, и артефакт на десятилетия превратился в археологическую загадку.

Исследование кубка возобновила команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера (Eberhard Zangger) из международной некоммерческой организации Лувийских исследований. С помощью современных технологий ученым удалось восстановить и «прочитать» сцены, изображенные на кубке.

Цанггер и его коллеги полагают, что предыдущая группа специалистов думала в правильном направлении, но ошиблась в деталях. На кубке действительно изображен миф о сотворении мира, только он намного древнее вавилонского и построен не на войне, а на постепенном превращении хаоса в порядок.

Так, согласно анализу команды Цанггера, первая сцена — это царство Хаоса. В нем доминирует огромная змея, воплощение изначальных разрушительных сил. Ей противостоит странное существо — химера с телом человека и ногами зверя. Это божество еще не обрело своей истинной формы (не отделилось от животного), оно слито с природой и потому слабо. У его ног помещен маленький круг, напоминающий бутон цветка. По словам специалистов, это солнце, но оно еще не обладает силой и не освещает мир.

Вторая сцена — момент, когда мир обретает порядок. Хаос исчезает, начинается торжество Космоса — упорядоченного мира. Хаос побежден, но не в бою, а в результате преображения. Божество сбросило звериную сущность и предстало в чистой, человеческой форме.

На кубке сохранилась одна такая фигура, но исследователи полагают, что изначально их было две. Форма рисунка и расположение элементов показали, что композиция задумывалась симметричной. От «второй» фигуры сохранились только следы линий и контуры, почти стертые из-за того, что кубок со временем треснул и потерял часть поверхности.

Реконструкция изображения с кубка Айн Самия / © Israel Museum, Jerusalem, Florika Weiner

Могущественные боги поднимают вверх большой круг с улыбающимся ликом — это сияющее, полное сил солнце. Оно плывет по небу в символической «небесной ладье». А поверженный змей Хаоса теперь лежит внизу, под ногами богов и светила, символизируя низший, подземный мир. Так, согласно изложенному мифу, произошло великое разделение: небеса отдалились от земли, свет от тьмы, порядок от хаоса.

«Перед нами гениальный рисунок. С помощью простых линий мастер рассказал невероятно сложную и глубокую историю. Мы впервые видим, как люди бронзового века представляли рождение Вселенной», — пояснил Цанггер.

Гипотезу команды подтверждают и письменные источники. Клинописные таблички, созданные в тот же период в Месопотамии, содержат тексты о том, как боги «отделили небеса от земли». Однако кубок Айн Самия дает этим строкам зрительный образ. Он превращает абстрактное понятие в яркую и понятную картину.

Наиболее смелое предположение археолога касается связи кубка с другими древними культурами. Ученые обратили внимание, что мотив змеи-хаоса и небесной ладьи встречается в мифах по всему Ближнему Востоку. Более того, изображение ладьи, несущей светило, есть на каменной колонне в Гёбекли-Тепе — знаменитом храмовом комплексе на юге Турции. Возраст этого изображения — почти 11,5 тысячи лет, на семь тысячелетий старше кубка. Авторы научной работы предположили, что все эти образы восходят к единому, крайне древнему мифу о творении, который существовал еще на заре человеческой цивилизации.

Не все ученые поддержали выводы команды Цанггера. Сильвия Шрер (Silvia Schroer), специалист по ближневосточному искусству из Бернского университета в Швейцарии, признала: на кубке действительно может изображаться сотворение мира. Но она не верит в идею о том, что все мифы региона происходят из одного древнего источника. По ее словам, даже если сюжеты похожи, это не доказывает, что один народ повлиял на другой или что все они пользовались одной первоначальной историей. Похожие образы могут возникать независимо друг от друга.

Скептически настроен и независимый исследователь из Нидерландов Ян Лисман (Jan Lisman). Он предложил более приземленное объяснение: по его мнению, на кубке мог быть запечатлен не глобальный акт творения, а всего лишь ежедневный цикл — восход и заход солнца.

Научная работа готовится к печати в Journal of the Ancient Near Eastern Society.

