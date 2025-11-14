  • Добавить в закладки
14 ноября, 12:07
Игорь Байдов
11

На кубке из Палестины нашли самое древнее изображение сотворения мира

❋ 3.7

В 1970-х годах в одной из гробниц, расположенной к северо-востоку от палестинского города Рамалла, археологи обнаружили предмет, который пролежал в земле более четырех тысяч лет. Речь идет о серебряном кубке. Долгое время исследователи не могли расшифровать картины на стенках этой чаши, но благодаря современным технологиям проблему удалось решить. Оказалось, перед учеными древнейшее известное на сегодня изображение рождения космоса.

История
# «плодородный полумесяц»
# артефакты
# Ближний Восток
# Бронзовый век
# мифы
# палестина
Серебряный кубок Айн Самия
Серебряный кубок Айн Самия / © The Israel Museum, Jerusalem, Ardon Bar Hama

Чуть более 50 лет назад недалеко от современной Рамаллы на западной оконечности Плодородного полумесяца — региона, где процветали древние цивилизации — археологи нашли захоронение с десятками артефактов. Среди находок выделялся серебряный сосуд высотой восемь сантиметров, получивший название по месту обнаружения — кубок «Айн Самия» (Ain Samiya). Его поверхность украшали два изображения, которые и привлекли внимание исследователей.

В то время международная группа ученых попыталась расшифровать сцены, изображенные на стенках кубка, и предположила, что имеет дело с сюжетами из вавилонского эпоса «Энума элиш». В этом мифе бог Мардук побеждает чудовищную Тиамат, олицетворяющую первозданный океан-хаос, и создает из ее тела небо и землю.

Однако к гипотезе отнеслись с сомнением. Дело в том, что кубок изготовили примерно в 2300 году до нашей эры, а текст «Энума элиш», по мнению археологов, появился на тысячу лет позже. К тому же на сосуде нет ни одной сцены, которая напоминала бы яростную битву. Поэтому ученые так и не нашли убедительное объяснение, и артефакт на десятилетия превратился в археологическую загадку.

Исследование кубка возобновила команда археологов под руководством Эберхарда Цанггера (Eberhard Zangger) из международной некоммерческой организации Лувийских исследований. С помощью современных технологий ученым удалось восстановить и «прочитать» сцены, изображенные на кубке.

Цанггер и его коллеги полагают, что предыдущая группа специалистов думала в правильном направлении, но ошиблась в деталях. На кубке действительно изображен миф о сотворении мира, только он намного древнее вавилонского и построен не на войне, а на постепенном превращении хаоса в порядок.

Так, согласно анализу команды Цанггера, первая сцена — это царство Хаоса. В нем доминирует огромная змея, воплощение изначальных разрушительных сил. Ей противостоит странное существо — химера с телом человека и ногами зверя. Это божество еще не обрело своей истинной формы (не отделилось от животного), оно слито с природой и потому слабо. У его ног помещен маленький круг, напоминающий бутон цветка. По словам специалистов, это солнце, но оно еще не обладает силой и не освещает мир.

Вторая сцена — момент, когда мир обретает порядок. Хаос исчезает, начинается торжество Космоса — упорядоченного мира. Хаос побежден, но не в бою, а в результате преображения. Божество сбросило звериную сущность и предстало в чистой, человеческой форме.

На кубке сохранилась одна такая фигура, но исследователи полагают, что изначально их было две. Форма рисунка и расположение элементов показали, что композиция задумывалась симметричной. От «второй» фигуры сохранились только следы линий и контуры, почти стертые из-за того, что кубок со временем треснул и потерял часть поверхности.

Реконструкция изображения
Реконструкция изображения с кубка Айн Самия / © Israel Museum, Jerusalem, Florika Weiner

Могущественные боги поднимают вверх большой круг с улыбающимся ликом — это сияющее, полное сил солнце. Оно плывет по небу в символической «небесной ладье». А поверженный змей Хаоса теперь лежит внизу, под ногами богов и светила, символизируя низший, подземный мир. Так, согласно изложенному мифу, произошло великое разделение: небеса отдалились от земли, свет от тьмы, порядок от хаоса.

«Перед нами гениальный рисунок. С помощью простых линий мастер рассказал невероятно сложную и глубокую историю. Мы впервые видим, как люди бронзового века представляли рождение Вселенной», — пояснил Цанггер.

Гипотезу команды подтверждают и письменные источники. Клинописные таблички, созданные в тот же период в Месопотамии, содержат тексты о том, как боги «отделили небеса от земли». Однако кубок Айн Самия дает этим строкам зрительный образ. Он превращает абстрактное понятие в яркую и понятную картину.

Наиболее смелое предположение археолога касается связи кубка с другими древними культурами. Ученые обратили внимание, что мотив змеи-хаоса и небесной ладьи встречается в мифах по всему Ближнему Востоку. Более того, изображение ладьи, несущей светило, есть на каменной колонне в Гёбекли-Тепе — знаменитом храмовом комплексе на юге Турции. Возраст этого изображения — почти 11,5 тысячи лет, на семь тысячелетий старше кубка. Авторы научной работы предположили, что все эти образы восходят к единому, крайне древнему мифу о творении, который существовал еще на заре человеческой цивилизации.

Не все ученые поддержали выводы команды Цанггера. Сильвия Шрер (Silvia Schroer), специалист по ближневосточному искусству из Бернского университета в Швейцарии, признала: на кубке действительно может изображаться сотворение мира. Но она не верит в идею о том, что все мифы региона происходят из одного древнего источника. По ее словам, даже если сюжеты похожи, это не доказывает, что один народ повлиял на другой или что все они пользовались одной первоначальной историей. Похожие образы могут возникать независимо друг от друга.

Скептически настроен и независимый исследователь из Нидерландов Ян Лисман (Jan Lisman). Он предложил более приземленное объяснение: по его мнению, на кубке мог быть запечатлен не глобальный акт творения, а всего лишь ежедневный цикл — восход и заход солнца.

Научная работа готовится к печати в Journal of the Ancient Near Eastern Society.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
425 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
За сутки
За неделю
За месяц
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
13 ноября, 17:09
ФизТех

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

ФизТех
# классификация
# модели
# пространственно-временной континуум
# Сингулярность
# физика
13 ноября, 14:02
Адель Романова

Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.

Астрономия
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
Комментарии

Лев Меркулов
2 минуты назад
Elusive, расскажите тогда мне, пожалуйста, как они собрались получать энергию ветряками без ветра?

Новая крупнейшая в мире ветряная морская электростанция обеспечит энергией шесть миллионов домов

Дмитрий Простов
19 минут назад
читаю в таких статьях сразу выводы. и что я вижу? "Гипотеза о симулированной Вселенной столь же неопровержима, сколь и бесполезна". короче, ничего

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Александр Березин
22 минуты назад
Sergey, а вам за чем за рулеткой метаться? Я же дал ссылку на документ, где эта цифра изложена вполне точно. Американцы за вас уже все рулеткой померяли.

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sergey Gorovoy
42 минуты назад
Александр, яволь, майн женераль! только ща метнусь за рулеткой в лабаз, а о результатах измерения карты - сообщу голубями, ибо, вижу, что парой

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sam Dowson
54 минуты назад
Исследователи одеты явно не так, как надо при +41...

Как в джакузи: в гибели сотни речных дельфинов в 2023 году увидели след глобального потепления

Dmitr Sha
1 час назад
Дождиков, а где их выводы? 🤔

Демографы нашли связь между неучастием в выборах и риском смерти от любых причин в дальнейшем

Dmitr Sha
1 час назад
Cлабый аргумент. Когда бы наше 🌞 как давеча плевалось бы плазмой перманентно атмосфера нашей планеты стала бы существенно тоньше Наблюдения

Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

Александр Березин
1 час назад
Eugene, "Если современные спортсмены смогли метнуть точные реплики копий неандертальцев на расстояние свыше 70 метров, почему неандертальцы не могли

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "К слову 30% выручки это субсидии льготникам." Дайте пожалуйста ссылку на то, что 30% его выручки в 16-м году -- субсидии льготникам.

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Вячеслав Касаткин
2 часа назад
Labubu, если делать ракету на движках от 408, то она дороже платиновой будет)))

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

Турдубеков Бакыт
3 часа назад
Почему вы так обманываете в Кыргызстане это 13.1%

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Kiridan
3 часа назад
Нелли, Если бы это было возможно, её бы уже изобрели, причём с момента самого зарождения вселенной.

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Вячеслав Касаткин
3 часа назад
Если в названии очередной опереты есть слово "перспективный" то 2035-2040. Тут даже мнение экспертов не надо))

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Юрий Багов
4 часа назад
Ничего не понятно, но очень интересно

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Григорий Кольцов
4 часа назад
Андрей, это сарказм?

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Николай Цыгикало
4 часа назад
Интересно, как натяжение троса заставляет работать генераторы на земле. Типа, вытравливают трос с усилием, отдаляя змея? Так его потом обратно

Китай запустил крупнейшего в мире воздушного змея для выработки электроэнергии

Ольга Ш
4 часа назад
Никита, и что дальше? В этом топе лидер Газпром, но это же не означает что он всегда был убыточен. До того как метрополитен начал расширяться он

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Нелли Шевченко
5 часов назад
Интересно, значит фантасты немного правы. Может быть когда-нибудь и машину времени могут изобрести. Сингулярность - она такая.

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Николай Цыгикало
5 часов назад
Говоря точно, Blue Origin впервые посадила ступень ракеты New Glenn ещё до отправки спутников к Марсу. Полезная нагрузка считается запущенной (а запуск

Blue Origin впервые посадила ступень ракеты New Glenn после отправки аппаратов к Марсу

skygoo _
6 часов назад
Visar, В Новосибирске почти два миллиона. Но последняя полноценная станция метро с новым участком пути там это 2012 год. И никак вы не отмените этого

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

