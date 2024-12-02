  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 часа назад
Елизавета Александрова
1
728

Раскрыта технология создания небесного диска Небры

4.4

Уникальный артефакт возрастом более 3600 лет считают древнейшим точным изображением неба в истории человечества. Ученые много лет задаются вопросом, как в бронзовом веке удалось создать настолько искусный образец художественной ковки. Чтобы разобраться в этом, они попросили опытных мастеров изготовить копии этого небесного диска.

История
# артефакты
# Бронзовый век
# древние люди
# Древний мир
# находки
# уникальная находка
Небесный диск Небры
Небесный диск Небры / © Frank Vincentz

Небра — город в центральной части Германии, примерно в 60-70 километрах от Лейпцига. Именно там в 1999 году нелегальные охотники за сокровищами нашли небесный диск. Он лежал в древнем захоронении вместе с бронзовыми мечами, топориками и великолепными браслетами. В этом месте расположено целое городище бронзового века.

Находки датировали примерно 1600 годом до нашей эры. Археологи заподозрили, что металлическую карту звездного неба на самом деле изготовили на пару сотен лет раньше. Это значит, что ее хранили и передавали из поколения в поколение.

Сам диск по составу в основном медный с небольшими добавками олова, никеля, цинка и мышьяка. Предположительно, для придания фону цвета неба его обрабатывали специальными растворами, это называется патинированием. Инкрустация — золотая.

Небесный диск с обозначением изображенных на нем объектов / © Sebastian Dieck et al, 2024

Помимо легкоузнаваемых изображений Солнца, Луны и разрозненных звезд, на небе распознали рисунок созвездия Плеяд, а дуга с правого края оказалась свидетельством того, что люди бронзового века вели астрономические наблюдения: она описывает угол между положением нашего светила в дни летнего и зимнего солнцестояния. Если присмотреться, с левой стороны можно заметить след от точно такой же дуги. Она, очевидно, не сохранилась.

Что означает еще одна дуга внизу, не совсем ясно. Исследователи допустили, что так могли изобразить лодку, Млечный Путь или радугу. Они пришли к выводу, что изначально диск имел чисто научный смысл, но потом его узоры стали рассматривать больше как мифологические символы.

В те времена такое можно было изготовить точно вручную, поэтому ученым было интересно, как именно сделан хотя бы сам диск. В диаметре он почти 32-сантиметровый, толщина составляет 4,6 миллиметра в центре и 1,5-1,8 миллиметра по краям. Изначально отлить его таким было невозможно, заверили исследователи из Германии в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Они посчитали, что изделие выполнено из компактной линзовидной литой заготовки.

Мастер изготавливает копию Небесного диска Небры / © Sebastian Dieck et al, 2024

Ученые решили воспроизвести процесс изготовления небесного диска и обратились к кузнецам. Тем удалось сделать несколько реплик шедевра, в процессе изготовления проследив всю базовую технологию его создания.

Оказалось, древние мастера должны были постепенно превращать толстую заготовку в тонкий диск с помощью ударов молота определенным образом: нужно было бить, двигаясь по спирали, от центра к краю. Заготовка при этом должна была быть раскаленной, но в процессе ковки быстро остывала. Поэтому нагрев примерно до плюс 700 градусов Цельсия и серию ударов молотом пришлось повторить в общей сложности 10 раз.

Более того, для достижения требуемого вида диска понадобились молоты разного веса — сначала пятикилограммовый, потом более и более легкие. Кузнецы XXI столетия выразили восхищение тем, как было развито искусство обработки металлов еще в начале бронзового века.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
История
# артефакты
# Бронзовый век
# древние люди
# Древний мир
# находки
# уникальная находка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Дизайнер — природа: как эволюция одевала животных
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Физика: инерция, полная энергия движения тела
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Проектирование будущего и космонавтика XXI века
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Дек
600
Новости биологии: ноябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Вода в веществе Солнечной системы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
350
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома
Московский Планетарий
Москва
Лекция
04 Дек
700
Спланхнология: внутренние органы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект в химии: предсказание новых веществ и материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Российская космонавтика: итоги года
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 18:19
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Вчера, 10:43
Андрей

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.

Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
# фотографии
Вчера, 17:29
Варвара Кравцова

Черные дыры, джеты и загадки космоса. Интервью с Еленой Нохриной

«Легко ли женщине в астрофизике?», об этом мы спросили Елену Нохрину, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. А еще расспросили о том, почему светится черная дыра и не схлопываются желтые карлики, есть ли другая жизнь во Вселенной и возможны ли «кротовые дыры» в космосе!

Астрономия
Интервью
# астрофизик
# космос
# физика
# черная дыра
Выбор редакции
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
27 ноября
Елизавета Александрова

До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.

Астрономия
# высокоэнергетические электроны
# космические лучи
# космические частицы
# космос
28 ноября
Полина Меньшова

Биологи опровергли представления об эволюции человеческого мозга

Принято считать, что большой мозг, характерный для человека, появился как результат резких скачков развития от одного вида к другому. Однако ученые из Великобритании изучили самый большой в истории набор данных об окаменелостях древних людей и обнаружили, что эволюция мозга происходила по-другому.

Биология
# мозг
# размер мозга
# человеческий мозг
# эволюция мозга
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Степан Жук
Степан Жук
2 минуты назад
-
0
+
Восхищение они выразили 🤣🤣 Так это была единственная технология, умения от отца к сыну и прочее. По сути - как сейчас космические технологии или авиационные. Этим кузнецам ещё Антикитерский механизм показать - вообще аплодидировать будут 🤣
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым

    13 минут назад

  2. У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда

    3 часа назад

  3. В Перми узнали, как повысить скорость и качество обработки новых титановых сплавов

    3 часа назад

  4. Ученые Сеченовского Университета выяснили, у кого острая боль чаще перерастает в хроническую

    3 часа назад
Выбор редакции

Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым

13 минут назад

Последние комментарии

Степан Жук
2 минуты назад
Восхищение они выразили 🤣🤣 Так это была единственная технология, умения от отца к сыну и прочее. По сути - как сейчас космические технологии или

Раскрыта технология создания небесного диска НебрыРаскрыта технология создания небесного диска Небры

Мана Банана
4 минуты назад
Юлиана, ещё в 2005 было исследование, которое показывало что более 85% опубликованных работ в медицине ложны или ложно-положительны. Медицина так же

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

bernd lauert
7 минут назад
Интересно, прототип полноразмерный будет?

Прототип самого большого в мире полностью электрического самолета выполнит первый полетПрототип самого большого в мире полностью электрического самолета выполнит первый полет

1 2
44 минуты назад
>Northern Pioneer будет обслуживать крупномасштабный норвежский проект по коммерческому хранению сжиженного CO2 на морском дне.  Ахахаха богатые платят

В Китае построили первый в мире коммерческий танкер для перевозки сжиженного углекислого газа В Китае построили первый в мире коммерческий танкер для перевозки сжиженного углекислого газа 

Илья Шкверя
2 часа назад
Зинаида, они не думают. Они знают это наверняка, потому что так оно и есть. Вы вот смотрите на затмения и звездопады про которые пишут в профильных

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Yagor Ali
2 часа назад
У меня семейный универсал 2005 года мерседес w211 с такими параметрами

Toyota представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей историиToyota представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей истории

Илья Шкверя
2 часа назад
Nemo, мне думается, что вы подразумевали этику, которая множество запретительных тезисов подчерпнула из религии и морали. Мораль - "дитя" религии и

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Илья Шкверя
2 часа назад
Александр, 50-100 лет назад был советский союз. СССР&Религия - это прямо literary nonsense.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Илья Шкверя
2 часа назад
Пётр, то что вы описали - это уже так называемый "corruption of the system". Никто не любит конкуренции за финансирование. Более того для опытов-экспериментов

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, последняя фраза вообще класс 🙄 все остальное я еще могу перевести с "критически мыслящего" на общечеловеческий и даже понять откуда

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Илья Шкверя
3 часа назад
Александр, на ваш вопрос 2 ответа: 1. Кто не ошибается, тот либо ничего не делает, либо слишком долго топчется на месте в сомнениях и как правило

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
Сергей, раскрою секрет - до появления СССР прогресс шел быстрее, чем сегодня. Или чем при СССР 70-80-х. Следовательно. СССР не может иметь отношения к

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
Константин, то есть сто лет назад, когда была Великая депрессия, спад экономики на треть в несколько лет, а потом стагнация до ВМВ, когда в СССР был

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
Maxim, цунами от таяния ледников не образуются: это процессы совсем иной природы. Но большинство населения Земли ни от цунами, ни от таяния ледников

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
White_Shadow, если бы система образования была как сто лет назад, то и наука развивалась бы не медленнее, чем 100 лет назад. А она развивается медленнее. То

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
Nemo, однако и сто лет, и 50 лет назад религия куда как сильнее была в светской жизни. Несопоставимо сильнее, чем сегодня. А наука развивалась сильно

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Александр Березин
3 часа назад
Коля, показатели Аполлонов в космосе, безусловно, уже превзойдены современными аналогами.

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Слава Безумцев
5 часов назад
Заголовок ради за головка. Китайские автомобили превзойдут немецкие! Было бы здорово, если бы у вас работали журналисты, а не клоуны.

Китайская система глобального позиционирования превзойдет GPSКитайская система глобального позиционирования превзойдет GPS

Mark Fenol
5 часов назад
На Марсе атмосфера на 95% состоит из CO2?. Что-то не бьётся с глобальным потеплением и углеродным следом. Там ведь сплошной углеродный след, а

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на МарсеCuriosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

Alexey Zavodovsky
5 часов назад
Какой кашмар .."самолет будущего" с турбовентилятроми? А "экологическая устойчивость" и "технологическая стагнация" это видимо одно и то же ..🤔

NASA нашло деньги на разработку самолета будущегоNASA нашло деньги на разработку самолета будущего

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно