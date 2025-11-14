  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 ноября, 11:27
Илья Гриднев
37

Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

❋ 3.9

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

История
# артефакты
# Древний Рим
# стекловарение
Стеклянный ажурный сосуд, найденный в Кельне и датируемый 350–400 годами н. э., перевод надписи: «Пей и живи много лет». Справа: гравировка мастерской. / © State Collection of Antiquities and Glyptothek, Munich. Photos by Christa Koppermann

Речь идет о диатретах — редких и очень дорогих предметах роскоши Древнего Рима периода с 300 по 500 год нашей эры. Эти сосуды создавали из цельного куска толстого стекла, вырезая из него две стенки: внутреннюю сплошную и внешнюю ажурную, похожую на клетку или сетку. Слои соединялись тонкими стеклянными перемычками. Технология изготовления была настолько сложной, что секреты мастерства вызывали споры у исследователей на протяжении более 250 лет.

Со временем ученые установили, что диатреты — результат кропотливой холодной резьбы, а не литья или выдувания. Многие сосуды украшены надписями: например, пожеланиями «Пей и живи долго». На некоторых из них рядом с текстом присутствуют небольшие абстрактные символы: ромбы, листья или кресты. Долгое время на эти знаки не обращали внимания, считая их просто декоративными элементами — своего рода точками в конце предложения, которые обрамляют надпись.

Новую страницу в изучении этих артефактов открыла историк искусства и стеклодув Хэлли Мередит. Изучая частную коллекцию в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, она обратила внимание на эти символы. Открытие, сделанное без применения высоких технологий, положило начало большому расследованию. Результаты опубликованы в журналах Journal of Glass Studies и World Archaeology.

Сначала автор предположила, что эти абстрактные символы — не украшение, а клейма мастеров. Она начала искать такие же знаки на других резных сосудах, и удалось найти еще два таких. Один — из частной коллекции, другой, найденный в Кельне, — с почти идентичными символами и схожими латинскими надписями. Также из Кельна известен третий артефакт с очень похожим знаком.

Второй найденный сосуд c клеймом. Перевод надписи: «Пей, да будешь ты жить» / © Private collection, photos: courtesy Corning Museum of Glass
Третий сосуд с надписью и символом. Найден в Кельне. 300–350 гг. н. э. Перевод надписи: «Пей, и пусть тебе всегда сопутствует удача!». / © Römisch-Germanisches Museum, Cologne, 60.1. Photo: Hallie G. Meredith

Такое совпадение натолкнуло на мысль, что это не случайность. Изготовление диатреты требовало недель, месяцев, а может, и лет работы целой команды специалистов: резчиков, гравировщиков, полировщиков. Один человек не мог справиться с такой задачей. Поэтому и клеймо, по мнению автора исследования, было не личной подписью, а знаком всей мастерской — аналогом современного логотипа.

Анализ артефактов показал, что примерно из 100 известных диатрет 30 имеют надписи, а на семи из них есть символы. Причем на пяти из этих семи сосудов клеймо соседствует с именем, предположительно, заказчика или получателя. Это может указывать на то, что мастерская ставила свой «логотип» на дорогих, именных заказах как знак качества или в рекламных целях. Символы использовали на протяжении всего IV века, что подтверждает их принадлежность целым мастерским, а не одному поколению ремесленников.

Открытие изменило представление об античных ремесленниках, показав их не как безымянных исполнителей, а как организованные коллективы со своими «брендами». Эти символы — визуальный язык, который позволяет спустя столетия восстановить социальные и экономические связи мастеров Древнего Рима.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
102 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
История
# артефакты
# Древний Рим
# стекловарение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Конфуций как политический деятель и мыслитель
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
14 Ноя
1100
Животные-короли
Medio Modo
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Чего Микита хотел от Маланьи? Порядки и нравы Древнего Новгорода
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Вызовы и будущее коррекции дефектов кожи
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Ускорительный комплекс NICA
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Большой Брат в Москве: зачем город собирает данные о жителях
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Оптимизация — как она возникла и зачем она нужна
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Энергия и Буран — последние шедевры советской космонавтики
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
13 ноября, 17:09
ФизТех

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.

ФизТех
# классификация
# модели
# пространственно-временной континуум
# Сингулярность
# физика
13 ноября, 14:02
Адель Романова

Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.

Астрономия
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
12 ноября, 10:47
Максим Абдулаев

Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.

Биология
# бактерии
# жгутики
# локомоция
# микробиология
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На кубке из Палестины нашли самое древнее изображение сотворения мира

    14 ноября, 12:07

  2. Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

    14 ноября, 11:27

  3. Неандертальцы могли мирно раствориться в более многочисленной популяции людей современного типа

    14 ноября, 10:32

  4. Главный «звездопад» ноября: когда и как наблюдать метеорный поток Леониды

    14 ноября, 09:10
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Дмитрий Простов
16 минут назад
читаю в таких статьях сразу выводы. и что я вижу? "Гипотеза о симулированной Вселенной столь же неопровержима, сколь и бесполезна". короче, ничего

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Александр Березин
19 минут назад
Sergey, а вам за чем за рулеткой метаться? Я же дал ссылку на документ, где эта цифра изложена вполне точно. Американцы за вас уже все рулеткой померяли.

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sergey Gorovoy
39 минут назад
Александр, яволь, майн женераль! только ща метнусь за рулеткой в лабаз, а о результатах измерения карты - сообщу голубями, ибо, вижу, что парой

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Sam Dowson
51 минута назад
Исследователи одеты явно не так, как надо при +41...

Как в джакузи: в гибели сотни речных дельфинов в 2023 году увидели след глобального потепления

Dmitr Sha
1 час назад
Дождиков, а где их выводы? 🤔

Демографы нашли связь между неучастием в выборах и риском смерти от любых причин в дальнейшем

Dmitr Sha
1 час назад
Cлабый аргумент. Когда бы наше 🌞 как давеча плевалось бы плазмой перманентно атмосфера нашей планеты стала бы существенно тоньше Наблюдения

Отсутствие радиосигналов из системы с «признаками жизни» повысило шансы на ее обитаемость

Александр Березин
1 час назад
Eugene, "Если современные спортсмены смогли метнуть точные реплики копий неандертальцев на расстояние свыше 70 метров, почему неандертальцы не могли

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "К слову 30% выручки это субсидии льготникам." Дайте пожалуйста ссылку на то, что 30% его выручки в 16-м году -- субсидии льготникам.

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Вячеслав Касаткин
2 часа назад
Labubu, если делать ракету на движках от 408, то она дороже платиновой будет)))

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

Турдубеков Бакыт
3 часа назад
Почему вы так обманываете в Кыргызстане это 13.1%

Рейтинг стран с самым высоким ростом ВВП в 2025 году

Kiridan
3 часа назад
Нелли, Если бы это было возможно, её бы уже изобрели, причём с момента самого зарождения вселенной.

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Вячеслав Касаткин
3 часа назад
Если в названии очередной опереты есть слово "перспективный" то 2035-2040. Тут даже мнение экспертов не надо))

Глава «Роскосмоса» сообщил, когда ждать первый пуск перспективной ракеты «Союз-5»

Юрий Багов
4 часа назад
Ничего не понятно, но очень интересно

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Григорий Кольцов
4 часа назад
Андрей, это сарказм?

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Николай Цыгикало
4 часа назад
Интересно, как натяжение троса заставляет работать генераторы на земле. Типа, вытравливают трос с усилием, отдаляя змея? Так его потом обратно

Китай запустил крупнейшего в мире воздушного змея для выработки электроэнергии

Ольга Ш
4 часа назад
Никита, и что дальше? В этом топе лидер Газпром, но это же не означает что он всегда был убыточен. До того как метрополитен начал расширяться он

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Нелли Шевченко
5 часов назад
Интересно, значит фантасты немного правы. Может быть когда-нибудь и машину времени могут изобрести. Сингулярность - она такая.

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Николай Цыгикало
5 часов назад
Говоря точно, Blue Origin впервые посадила ступень ракеты New Glenn ещё до отправки спутников к Марсу. Полезная нагрузка считается запущенной (а запуск

Blue Origin впервые посадила ступень ракеты New Glenn после отправки аппаратов к Марсу

skygoo _
6 часов назад
Visar, В Новосибирске почти два миллиона. Но последняя полноценная станция метро с новым участком пути там это 2012 год. И никак вы не отмените этого

Лидеры мирового метростроения: топ-10 стран

Евгений Шаляпин
6 часов назад
Это не физики, а шизики....

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно