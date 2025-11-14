Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Речь идет о диатретах — редких и очень дорогих предметах роскоши Древнего Рима периода с 300 по 500 год нашей эры. Эти сосуды создавали из цельного куска толстого стекла, вырезая из него две стенки: внутреннюю сплошную и внешнюю ажурную, похожую на клетку или сетку. Слои соединялись тонкими стеклянными перемычками. Технология изготовления была настолько сложной, что секреты мастерства вызывали споры у исследователей на протяжении более 250 лет.
Со временем ученые установили, что диатреты — результат кропотливой холодной резьбы, а не литья или выдувания. Многие сосуды украшены надписями: например, пожеланиями «Пей и живи долго». На некоторых из них рядом с текстом присутствуют небольшие абстрактные символы: ромбы, листья или кресты. Долгое время на эти знаки не обращали внимания, считая их просто декоративными элементами — своего рода точками в конце предложения, которые обрамляют надпись.
Новую страницу в изучении этих артефактов открыла историк искусства и стеклодув Хэлли Мередит. Изучая частную коллекцию в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, она обратила внимание на эти символы. Открытие, сделанное без применения высоких технологий, положило начало большому расследованию. Результаты опубликованы в журналах Journal of Glass Studies и World Archaeology.
Сначала автор предположила, что эти абстрактные символы — не украшение, а клейма мастеров. Она начала искать такие же знаки на других резных сосудах, и удалось найти еще два таких. Один — из частной коллекции, другой, найденный в Кельне, — с почти идентичными символами и схожими латинскими надписями. Также из Кельна известен третий артефакт с очень похожим знаком.
Такое совпадение натолкнуло на мысль, что это не случайность. Изготовление диатреты требовало недель, месяцев, а может, и лет работы целой команды специалистов: резчиков, гравировщиков, полировщиков. Один человек не мог справиться с такой задачей. Поэтому и клеймо, по мнению автора исследования, было не личной подписью, а знаком всей мастерской — аналогом современного логотипа.
Анализ артефактов показал, что примерно из 100 известных диатрет 30 имеют надписи, а на семи из них есть символы. Причем на пяти из этих семи сосудов клеймо соседствует с именем, предположительно, заказчика или получателя. Это может указывать на то, что мастерская ставила свой «логотип» на дорогих, именных заказах как знак качества или в рекламных целях. Символы использовали на протяжении всего IV века, что подтверждает их принадлежность целым мастерским, а не одному поколению ремесленников.
Открытие изменило представление об античных ремесленниках, показав их не как безымянных исполнителей, а как организованные коллективы со своими «брендами». Эти символы — визуальный язык, который позволяет спустя столетия восстановить социальные и экономические связи мастеров Древнего Рима.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Экзопланета K2-18 b недавно прославилась благодаря обнаружению в ее атмосфере гипотетических продуктов жизнедеятельности фитопланктона. В это трудно поверить, в том числе потому, что ее родительская звезда — красный карлик, а такие звезды известны своими экстремальными вспышками. Новые наблюдения показали, что K2-18 отличается необычным спокойствием.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Марта, 2015
10 самых маленьких стран в мире
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
15 Августа, 2014
Страшная сила
27 Августа, 2014
Эти забавные животные
20 Ноября, 2021
Восточная Римская империя против чумы — счет 1:1
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии