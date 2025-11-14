Абстрактные символы на древнеримских чашах оказались «логотипами» мастерских

На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.

Речь идет о диатретах — редких и очень дорогих предметах роскоши Древнего Рима периода с 300 по 500 год нашей эры. Эти сосуды создавали из цельного куска толстого стекла, вырезая из него две стенки: внутреннюю сплошную и внешнюю ажурную, похожую на клетку или сетку. Слои соединялись тонкими стеклянными перемычками. Технология изготовления была настолько сложной, что секреты мастерства вызывали споры у исследователей на протяжении более 250 лет.

Со временем ученые установили, что диатреты — результат кропотливой холодной резьбы, а не литья или выдувания. Многие сосуды украшены надписями: например, пожеланиями «Пей и живи долго». На некоторых из них рядом с текстом присутствуют небольшие абстрактные символы: ромбы, листья или кресты. Долгое время на эти знаки не обращали внимания, считая их просто декоративными элементами — своего рода точками в конце предложения, которые обрамляют надпись.

Новую страницу в изучении этих артефактов открыла историк искусства и стеклодув Хэлли Мередит. Изучая частную коллекцию в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, она обратила внимание на эти символы. Открытие, сделанное без применения высоких технологий, положило начало большому расследованию. Результаты опубликованы в журналах Journal of Glass Studies и World Archaeology.

Сначала автор предположила, что эти абстрактные символы — не украшение, а клейма мастеров. Она начала искать такие же знаки на других резных сосудах, и удалось найти еще два таких. Один — из частной коллекции, другой, найденный в Кельне, — с почти идентичными символами и схожими латинскими надписями. Также из Кельна известен третий артефакт с очень похожим знаком.

Второй найденный сосуд c клеймом. Перевод надписи: «Пей, да будешь ты жить» / © Private collection, photos: courtesy Corning Museum of Glass Третий сосуд с надписью и символом. Найден в Кельне. 300–350 гг. н. э. Перевод надписи: «Пей, и пусть тебе всегда сопутствует удача!». / © Römisch-Germanisches Museum, Cologne, 60.1. Photo: Hallie G. Meredith

Такое совпадение натолкнуло на мысль, что это не случайность. Изготовление диатреты требовало недель, месяцев, а может, и лет работы целой команды специалистов: резчиков, гравировщиков, полировщиков. Один человек не мог справиться с такой задачей. Поэтому и клеймо, по мнению автора исследования, было не личной подписью, а знаком всей мастерской — аналогом современного логотипа.

Анализ артефактов показал, что примерно из 100 известных диатрет 30 имеют надписи, а на семи из них есть символы. Причем на пяти из этих семи сосудов клеймо соседствует с именем, предположительно, заказчика или получателя. Это может указывать на то, что мастерская ставила свой «логотип» на дорогих, именных заказах как знак качества или в рекламных целях. Символы использовали на протяжении всего IV века, что подтверждает их принадлежность целым мастерским, а не одному поколению ремесленников.

Открытие изменило представление об античных ремесленниках, показав их не как безымянных исполнителей, а как организованные коллективы со своими «брендами». Эти символы — визуальный язык, который позволяет спустя столетия восстановить социальные и экономические связи мастеров Древнего Рима.

Илья Гриднев 102 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.