Социальной помощью в средневековой Британии чаще других пользовались трудоспособные мужчины

Археологи из нескольких университетов Англии объединились, чтобы проанализировать скелетные останки примерно 400 человек, похороненных на средневековом кладбище в Кембридже. Так они планировали узнать, кто в первую очередь мог стать пациентом благотворительной больницы.

Госпиталь Святого Иоанна Евангелиста был основан в Кембридже около 1195 года. На протяжении большей части своей истории он состоял из спального корпуса, где жили пациенты, а также часовни и хозяйственных построек. Обычно в госпитале проживали примерно дюжина пациентов, четыре-шесть священников и несколько светских служителей.

Учреждение было благотворительным, но существовало не только (и даже не столько) на пожертвования богатых горожан. Госпиталь владел собственностью, собирал арендную плату и, возможно, давал деньги в долг. В XV веке его состояние пошло на спад, в 1511 году его расформировали, а постройки использовали для создания колледжа Святого Иоанна.

Археологи на раскопках средневекового кладбища / © Cambridge Archaeological Unit

Пациентов хоронили на кладбище госпиталя, а священнослужителей и богатых благотворителей — в часовне и вокруг нее. Во время раскопок, проведенных в 2010-2011 годах, археологи из Кембриджского университета обнаружили на этом кладбище почти 400 полных и частичных скелетов.

Для изучения скелетных останков объединились специалисты сразу из нескольких британских университетов. Результаты их совместной работы представлены в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

Сочетая физическое исследование костей с анализом изотопов и ДНК, ученые смогли построить довольно полную реконструкцию физических и социальных условий жизни людей, похороненных на кладбище больницы. Это первая работа, в которой описан круг пациентов одного благотворительного учреждения на протяжении столетий.

То, что благотворительные больницы существовали в Средние века, известно давно. Но до сих пор было непонятно, на каких основаниях тот или иной человек мог получить там помощь. «Бедность и немощь были широкими и социально обусловленными категориями, и мало что известно об обитателях этих учреждений и путях, которые привели их туда», — пишут авторы работы.

Из письменных источников исследователи узнали, что спрос на койки в госпитале Святого Иоанна Евангелиста и услуги, предоставляемые этой средневековой системой социальной помощи, был очень велик. Но лишь наиболее удачливые бедняки получали пожизненную койку и пансион в больнице. Критериями отбора были материальная нужда, местная политика и духовные достоинства. А вот состояние здоровья человека было не особо важно.

Человеческие останки, раскопанные на кладбище госпиталя Святого Иоанна Евангелиста / © Cambridge Archaeological Unit

Для тех, кого впускали, существовали ответные обязательства. Пациенты должны были молиться за души тех, кто финансировал госпиталь, чтобы ускорить их попадание в рай после жизни. Приветствовались практики покаяния, аскезы.

По сравнению с телами жителей средневекового Кембриджа, похороненных в других местах, бедняки, погребенные на кладбище Святого Иоанна Евангелиста, были в среднем на дюйм ниже ростом. Их кости имели признаки недоедания и болезней в детстве, что могло объяснить замедленный рост.

Но скелеты также демонстрировали меньшую частоту телесных травм по сравнению с бедняками, найденными на других средневековых кладбищах. То есть под присмотр персонала госпиталя попадали люди, которые в межличностных средневековых конфликтах чаще выходили победителями — что невозможно без относительно хорошей физической формы.

Если добавить к этому, что большая часть скелетов принадлежали мужчинам без серьезных травм, следов насилия или признаков тяжелых болезней, то можно сделать вывод: чтобы попасть на полный пансион, надо было быть бедным и ловким, а также желательно демонстрировать повышенную набожность.

Помимо останков трудоспособных бедняков, археологи нашли несколько скелетов, которые, по их мнению, принадлежали ученым из Кембриджского университета. Судя по хорошему состоянию костей, эти люди питались полноценной пищей и не занимались тяжелым физическим трудом — тем не менее им разрешили жить на территории больницы.

Добавим, что беременные женщины, прокаженные и сумасшедшие изначально не могли рассчитывать даже на временный приют или разовую помощь в госпитале Святого Иоанна Евангелиста. Кандидатуры небеременных женщин рассматривали в последнюю очередь. Но так как спрос на вакантную койку всегда был велик, эта последняя очередь подходила редко.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.