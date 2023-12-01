Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Физики предложили новый материал для топливных элементов
Российские физики представили новый материал для создания проводящих мембран твердого электролита, устойчивых к длительным температурным и токовым нагрузкам, для применения в качестве анион-проводящей мембраны твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).
Работа опубликована в журнале Membranes. Жидкие электролиты — водные растворы, или расплавы, солей, кислот — известны давно. Они работают в аккумуляторах и батарейках, применяются для получения и очистки металлов, щелочей, органических соединений, для никелирования и анодирования. Но есть еще один класс подобных веществ — твердые электролиты. Их использование в системах накопления обещает значительно увеличить удельную энергоемкость и, как следствие, увеличить эффективность батарей и уменьшить их размеры. Также без твердых электролитов невозможно создать наиболее эффективные устройства для получения электроэнергии из газообразных углеводородов — батареи и энергетические установки на ТОТЭ.
Дмитрий Агарков, доцент ФЭФМ, заведующий лабораторией топливных элементов МФТИ, поясняет: «Одной из актуальных проблем является эффективное получение чистой электроэнергии из ископаемых углеводородных источников с минимальными выбросами загрязняющих веществ и углекислого газа в атмосферу. Твердооксидные топливные элементы играют важную роль в достижении этой цели — на сегодняшний день неизвестен более эффективный метод преобразования химической энергии топлива в электрическую. Материалы на основе диоксида циркония являются хорошо известными твердыми электролитами и широко используются в качестве электролитических мембран в твердооксидных топливных элементах. Поэтому в наших исследованиях мы сосредоточились на них».
Твердооксидные топливные элементы применяют в стационарных электростанциях в качестве автономных источников тепло- и электроснабжения. Топливные элементы вырабатывают электроэнергию и тепло за счет электрохимической реакции, в их составе функционируют электролит, катод и анод. Токогенерирующие реакции в твердооксидных топливных элементах происходят при температурах от 600 до 1000 градусов Цельсия.
Однако длительное воздействие на электролитические мембраны повышенных рабочих температур и высоких токовых нагрузок может привести к их старению и ухудшению их характеристик (деградации). Поэтому важно изучить все возможные протекающие явления для усовершенствования состава и технологии производства. Несмотря на то, что в твердых электролитах широко используется диоксид циркония, стабилизированный скандием и/или иттрием с дополнительным легированием, длительное воздействие на него высоких температур изучено мало. Высокая рабочая температура является сдерживающим фактором, поэтому ученые исследуют, как можно ее снизить и повысить устойчивость материалов.
В общем случае существуют три независимые причины старения твердых электролитов на основе ZrO2: распад твердого раствора с образованием новых фаз; упорядочение катионов и кислорода в кристаллической решетке твердого раствора; и изменение электропроводности границ зерен.
В этой работе российские физики изучали процессы старения твердых электролитов при отжиге. Твердые электролиты представляли собой твердые растворы на основе диоксида циркония, стабилизированного оксидами различных редкоземельных элементов.
Исследователи вырастили монокристаллы диоксида циркония с легирующими добавками методом направленной кристаллизации из расплава. Как источник нагрева использовался высокочастотный генератор частотой 5,28 МГц и выходной мощностью 63 кВт. В качестве исходного сырья использовали порошки оксидов циркония, скандия и иттербия чистотой не менее 99,99 процентов. Порошки в необходимых пропорциях механически смешивали и загружали в тигель. В результате был получен поликристаллический слиток, состоящий из нескольких десятков отдельных монокристаллов. Размеры монокристаллов составляли 40 миллиметров в длину и 20 миллиметров в диаметре. Следует отметить, что при увеличении массы расплава данный метод выращивания позволяет получать монокристаллы диаметром до 100 миллиметров.
Для проведения структурных и электрофизических исследований из центральной части монокристаллов перпендикулярно направлению роста вырезали пластины толщиной 0,5 миллиметра. На рисунке 1 представлены полученные образцы.
Исследование высокотемпературной деградации ученые провели на монокристаллических мембранах двух типов образцов, различающихся концентрациями добавок. Также были проведены сравнения с образцами, полученными без добавления иттербия. Было выяснено, что последовательная замена оксида скандия на оксид иттербия приводит к монотонному увеличению параметра решетки, что свидетельствует о полной растворимости оксида иттербия с образованием твердого раствора.
Затем было замерено комплексное сопротивление полученных структур. Результаты исследования показали, что в образцах с двухпроцентным содержанием изменяется фазовый состав после состаривания. И, как следствие, уменьшается проводимость на 55 процентов. В то же время образцы с однопроцентным содержанием иттербия, напротив, практически не стареют при длительном воздействии высоких температур. Такие мембраны сохранили свой фазовый состав после старения. Эта фазовая стабильность приводит и к стабильной проводимости: после 4800 часов выдержки при температуре 1123 Кельвинов деградация проводимости составляла не более четырех процентов.
Исследования найдут широкое применение при создании устройств с батареями на основе твердых электролитов. Например, для потенциометрических датчиков состава газа, кислородных насосов и электролизеров.
Работу провела объединенная команда ученых из Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН, МИСиС и МФТИ с коллегами из Института физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН и Московского политеха.
Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Ведущий эксперт по старению из Великобритании выдвинул необычную гипотезу. Ученый предположил, что динозавры, которые играли важную роль на Земле, вероятно, повлияли на возникновение у млекопитающих, в том числе людей, генетических механизмов, «ускоряющих старение».
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глобальное потепление ослабляет тропические циклоны. Сделает ли это климат в России более суровым?
Здесь медведь не проходил: антропологи открыли древнего гоминида с уникальным прямохождением
Научные парадоксы
Новая лунная гонка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии