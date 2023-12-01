Психологи МГППУ узнали, что тренинги, проведенные с помощью виртуальной реальности, помогают снизить тревогу

В МГППУ исследовали эффект тренировок в виртуальной реальности на уровень тревожности. Работа показала, что после коротких семиминутных тренировок в VR участники испытывали меньше тревоги. Эти результаты подтверждают потенциал использования виртуальной реальности в психологических методах для снижения тревожности у разных групп людей.

Участникам исследования (44 человека) измерили уровни тревожности с помощью двух методик (Спилбергера-Ханина и А. Бека) в начале эксперимента. После семиминутного отдыха участники приступали к тренировкам в тренинговых VR-программах с использованием шлемов VIVE. Одна группа тренировалась с аватаром от первого лица (15 человек), вторая — с антропоморфным аватаром (девушкой) от третьего лица (24 человека). После окончания VR-тренировок (через три минуты) уровни тревожности снова измерялись по тем же методикам.

В содержание первой программы («Тревоги: нет-1») входил аватар, девушка, которая начинала свою деятельность в ненастную погоду, затем приходила на берег моря и в ясную, солнечную погоду начинала медитировать. Это программа от третьего лица.

Во второй программе («Тревоги: нет-2») использован аватар от первого лица

(зрительное восприятие осуществляется от глаз клиента), то есть в ней не было

антропоморфного существа или человека. В обеих — вмонтированы элементы техники десенсибилизации и переработки движениями глаз ДПДГ (EMDR) Ф. Шапиро. VR-программы разработаны под руководством специалистов Института экспериментальной психологии МГПП и специально направлены на снижение тревожности (а не на преодоление фобий, как предыдущие).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тренировки в VR-среде существенно снижают уровень тревожности у участников. Уровень как личностной, так и ситуативной тревожности, а также общая тревожность снизились. В контрольных группах наблюдалось либо незначительное снижение уровня тревожности, либо отсутствие изменений.

Исследователи из МГППУ — Владимир Барабанщиков, профессор, директор Института экспериментальной психологии, и Владимир Селиванов, профессор, заведующий кафедрой общей психологии, пришли к выводу, что VR-программы с аватарами могут рассматриваться как эффективные средства для изменения уровня тревожности и других личностных характеристик.

Эффективность VR-программ при работе с тревожностью обусловлена использованием 3D-моделей, высокой анимацией, интерактивностью и другими характеристиками VR-среды. Особую роль также играет влияние VR на сознательные и бессознательные процессы участников, а также возможность идентификации с аватаром. В целом, VR можно назвать эффективным методом обучения и коррекционного воздействия.

Сегодня существуют два основных направления использования VR-технологий для снижения страха и тревоги: разработка специального контента для людей с повышенным уровнем тревожности и использование VR для формирования других психологических качеств участников.

Тренировки в VR-среде приводят к изменениям внутри сознательной активности участников. Мыслительная активность претерпевает изменения, в том числе и взаимосвязи между внутренними образующими индивидуального сознания. Прочесть статью можно в научном журнале «Экспериментальная психология».

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МГППУ 32 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.