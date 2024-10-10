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3 минуты назад
Юлия Трепалина
7

Книгопечатание и подражательство назвали спусковыми факторами охоты на ведьм

4.7

Хотя люди веками верили в ведьм и колдовство, по-настоящему массовыми обвинения и преследования за такого рода занятия в Центральной Европе стали в период между 1450 и 1750 годами. Свою версию о том, почему именно тогда разгорелась охота на ведьм, в результате которой казнили порядка 45 тысяч человек, недавно представили американские ученые.

История
# ведьма
# книгопечатание
# колдовство
# Молот ведьм
# охота на ведьм
# подражание
Сожжение ведьм
Сожжение ведьм у замка Рейнштейн в 1555 году / © Wikimedia Commons

В прошлых научных работах активизацию процессов над ведьмами в Европе связывали с ростом экономических трудностей, голодом и социальной напряженностью на фоне неурожаев, войн, эпидемий чумы и сифилиса, которые имели место с конца XV по середину XVII веков. Также увеличению масштабов преследований способствовала передача дел о колдовстве из церковных судов в светские. Эти причины, в частности, упомянул историк-медиевист Григорий Бакус в недавнем обширном интервью об охоте на ведьм для Naked Science.

В новом исследовании, посвященной этому мрачному отрезку европейской истории, группа социологов из Университета Чепмена и Йельского университета совместно с коллегами из Институт Санта-Фе (в США) рассмотрела другие триггеры за пределами средовых и экономических факторов. Статью опубликовал журнал Theory and Society.

Ученые предположили, что волну репрессий в отношении ведьм могло запустить изобретение печатного станка и начало книгопечатания в Европе. С появлением типографий идеи о колдовстве, до того доступные довольно узкому кругу людей, вроде богословов и инквизиторов, стали быстрее распространяться среди широкой публики.

Одно из печально известных изданий того времени — трактат по демонологии и о надлежащих методах преследования ведьм «Молот ведьм» (Malleus Maleficārum), написанный инквизитором-доминиканцем Генрихом Крамером (латинизированный вариант имени — Генрикус Инститор).

Как отмечают авторы исследования, этот труд стал одновременно теоретическим и практическим руководством, на которое власти на местах стали опираться для выявления, допроса и преследования подозреваемых в использовании черной магии.

В поиске подтверждений своей версии, американские ученые собрали данные о времени и месте изданий «Молота ведьм» и других аналогичных текстов, а затем сопоставили их со сведениями о судебных процессах по делам о колдовстве в 533 городах Центральной Европы с 1400 по 1679 год. Анализ показал, что выход книг совпадал с активизацией преследований.

Еще одним ключевым фактором исследователи считают социальные и торговые связи между городами и тенденцию брать пример друг с друга. Когда методы, описанные в Malleus Maleficārum, применяли в каком-то из городов, в соседних узнавали об этом и часто повторяли опыт.

«Города ведь не принимали решений [о преследованиях] изолированно. Они видели, как поступают соседи, и учились на этих примерах. Распространение новых идей о колдовстве из книг в сочетании с судебной практикой соседних городов создало идеальные условия для более массовых процессов в отношении ведьм», — пояснила одна из авторов статьи Керис Дотен-Сниткер (Kerice Doten-Snitker).

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История
# ведьма
# книгопечатание
# колдовство
# Молот ведьм
# охота на ведьм
# подражание
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