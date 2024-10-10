Слоны узнали сотрудников зоопарка спустя 13 лет после расставания

Слонам свойственны развитая мимика, умение сотрудничать и помогать друг другу, а также хорошая память. Ученые из Германии и Франции обнаружили, что эти животные способны узнать сотрудников зоопарка, которые работали с ними больше 10 лет назад.

Предыдущие исследования показали, что слонам свойственно сложное взаимодействие как друг с другом, так и с людьми. Например, они умеют звать друг друга «по имени», выбирать форму приветствия в зависимости от наличия зрительного контакта с «собеседником» и даже проводить коллективные ритуалы, связанные со смертью сородичей. Известны также единичные случаи, когда слоны кидали камни в бывшего хозяина при встрече много лет спустя.

Специалисты из Ботанического сада с зоопарком «Вильгельма», Серенгети-парка, Кильского университета имени Кристиана Альбрехта (все — в Германии) и Национального музея естественной истории (Франция) более детально изучили способность слонов надолго запоминать людей, с которыми они взаимодействовали. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Zoo Biology.

В эксперименте, который стал основой исследования, участвовали слонихи Биби и Панья, которые 13 лет назад из Берлинского зоопарка переехали в Серенгети-парк в городе Ходенхаген. Рядом с их вольерами ученые установили две стойки, на одной из которых были вещи, связанные со смотрителем из Берлинского зоопарка, или его фотографию в натуральную величину, а на другой — такой же стимул, но имеющий отношение к незнакомому для животных человеку.

Стойки с вещами, которые напоминали о смотрителях из Берлинского зоопарка, стояли у вольеров, но слоны не могли до них дотянуться / © Martin Kränzlin et al., Zoo Biology

«Мы связались с бывшими смотрителями Берлинского зоопарка. Для нашего эксперимента они восемь часов носили футболку, которую мы затем использовали как источник знакомого слонам запаха. Мы также записали на аудио короткие фразы смотрителей и сфотографировали их», — рассказали авторы исследования.

Гипотеза ученых заключалась в том, что если запах, запись голоса или фото будут казаться слонихам знакомыми, то они чаще и дольше будут стараться дотянуться до соответствующей стойки. В случае со стимулом-футболкой это предположение подтвердилось.

По словам исследователей, полученные результаты демонстрируют, что слоны способны помнить как минимум запах своих бывших смотрителей даже спустя долгое время. Однако чтобы подтвердить их, необходимо провести эксперименты с участием большего количества людей.

Если слоны действительно так долго помнят людей, которые с ними работали, значит они важны для этих животных. Следовательно, в зоопарках стабильные отношения с сотрудниками могут значительно повысить благополучие слонов.

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