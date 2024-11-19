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В СПбГУ выяснили, как гены курицы передают информацию
Биологи Санкт-Петербургского государственного университета, совместно со Сколтехом, провели исследование хромосом типа ламповых щеток в ооцитах курицы. Они выяснили, как именно передает информацию геном этого животного, а также, как работа генов влияет на структуру хромосом.
Результаты исследования опубликованы в Nucleic Acids Research. Ученые из Лаборатории структуры и динамики клеточного ядра провели важное исследование, которое помогло узнать больше о том, как работают гены на хромосомах у домашней курицы. Исследование проходило при поддержке Российского научного фонда (РНФ), а сложную часть анализа данных выполнял специалист Геномного центра Сколтеха.
Геном курицы, как одного из наиболее распространенных животных в мире, хорошо изучен. Хромосомы типа ламповых щеток — это уникальные структуры, которые формируются в в яйцеклетках (ооцитах) всех позвоночных, за исключением млекопитающих. Они названы так за свою характерную форму, напоминающую щетки для чистки стекол керосиновых ламп или пробирок, где центральная ось окружена множеством петель, называемых латеральными петлями. На них с очень высокой скоростью производится очень много РНК, что делает их отличным объектом для изучения того, как активируется работа генов и как происходит передача информации в клетках в целом.
«Мы выполнили большую, многокопонентную работу по исследованию гигантских хромосом типа ламповых щеток курицы. Мы взяли ооциты курицы на разных этапах развития и аккуратно извлекли из них ядра с помощью специальных инструментов. Затем выделили РНК из ядер ооцитов и из оставшейся цитоплазмы . Это дало возможность впервые увидеть, каким образом и как работают те или иные гены на хромосомах типа ламповых щеток птиц», – рассказала доцент кафедры цитологии СПбГУ Алла Красикова.
Так они выяснили, что гены, работающие на хромосомах типа ламповых щеток, необходимы для нормальной жизнедеятельности клетки. Кроме того, эта высокая активность генов важна для того, чтобы передать большое количество информации (материнской РНК) новому организму. Еще одно интересное открытие: оказалось, что активная работа генов влияет на саму структуру хромосом. А самое удивительное — процессы активации генов у куриц оказались похожими на те, что происходят в других клетках. Но благодаря своим крупным размерам хромосомы типа ламповых щеток идеально подходят для изучения этих механизмов.
Кроме того, ученые впервые собрали подробную информацию о работе маленьких регуляторов генов (miРНК) в яйцеклетках курицы. Маленькие регуляторы генов, такие как miРНК (микроРНК), играют важную роль в управлении работой генов. Они действуют как «включатели» и «выключатели», помогая контролировать, какие гены будут активными в конкретный момент времени и в каких количествах. Кроме того, выяснилось, что другие короткие регуляторные РНК (piРНК) контролируют определенные участки ДНК в геноме курицы, где есть повторяющиеся фрагменты.
Эти открытия помогают ученым лучше понять, как передается наследственная информация от одного поколения другому. Это важный шаг вперед в изучении генетики и молекулярной биологии.
Работа выполнена в лаборатории структуры и динамики клеточного ядра СПбГУ с участием Центра коллективного пользования в области геномики Сколтеха при поддержке гранта РНФ.
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