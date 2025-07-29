Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В США начали сборку первого военного микрореактора
По имеющейся информации, проект «Пеле» сочетает в себе необычные черты: использует газовую турбину, а не паровую, как подавляющее большинство энергетических реакторов. Кроме того, у него высокотемпературная активная зона. Разработчики ожидают, что за счет этого «Пеле» будет весьма компактным и относительно недорогим — даже несмотря на свою малую мощность.
Компания ВWXT объявила о начале производства активной зоны реактора в 1,5 мегаватта электрической мощности. Эти работы ведутся в рамках проекта «Пеле» и направлены на энергетический запуск реактора в 2028 году. Необычными, для военного реактора, частями проекта можно назвать две его ключевые особенности. Во-первых, он использует урановое топливо, обогащенное по урану-235 почти до 20% — такое топливо получают, искусственно обедняя оружейный уран из старого ядерного оружия США. Во-вторых, вместо паровой турбины микро-АЭС будет производить электричество с помощью газовой турбины, которую сейчас разрабатывает крупный британский производитель таких турбин Rolls-Royce.
Почти все современные АЭС используют паровые турбины потому, что температура активной зоны большинства реакторов ниже плюс 600 градусов Цельсия. А это слишком мало, чтобы теплоноситель оттуда мог обеспечить работу газовой турбины с приличным КПД. Паровая турбина, напротив, может обеспечить 30-40% КПД даже при теплоносителе с температурами до плюс 500 градусов Цельсия. Однако у газовых турбин есть и серьезное преимущество: они намного компактнее паровых, намного меньше весят.
Проект «Пеле» требует от всей микро-АЭС способности перевозиться в четырех стандартных 20-футовых морских контейнерах, причем как на грузовиках, так и на самолете С-17. Общая предельная масса контейнеров — лишь 40 тонн. То есть система должна иметь материалоемкость ниже 27 тонн на мегаватт. Размещаться он должен «уметь» в том числе на открытых площадках. Для сравнения, типичный гигаваттный энергетический реактор современности имеет 900 тонн оборудования и строительных конструкций на мегаватт электрической мощности.
То есть задача разработчиков из ВWXT довольно амбициозная. Если они смогут решить ее, теоретически ничто не мешает построить им не только микро-, но и просто малые АЭС, скажем, на 150 мегаватт, с массой конструкций в районе 4000 тонн. Это будет все еще существенно меньше, чем у современных коммерческих реакторов сходной мощности. Скажем, российская плавучая станция ПАТЭС, близкая по электрической мощности, расположена на борту несамоходного судна с водоизмещением 20 тысяч тонн.
К сожалению, многие технические подробности о проекте из-за военного статуса понятны лишь приблизительно. Так, глава разработчиков в интервью упоминал, что реактор будет «буквально производить горячий воздух», это позволит использовать его и для отопления. Но неизвестно, будет ли турбина в нем работать по открытому или закрытому циклу. Первый проще и дешевле, однако имеет низкий КПД, последний — напротив, дороже и сложнее, но показывает КПД повыше.
Известно, что топливо для газоохлаждаемого микрореактора будет состоять из шариков диоксида урана, покрытого слоями графита. Это обеспечит ему стойкость к плавлению до плюс 1800 градусов, что выше температуры плавления стали, из которой построен сам реактор. Одна топливная загрузка будет содержать до миллиона шариков, по размеру подобных тем, что в шариковой ручке. Даже если часть из них будет разгерметизирована близким взрывом, основная часть топлива останется внутри капсул. Предположительно, этого будет достаточно, чтобы даже при разрушении реактора ракетным ударом зона радиоактивного заражения не превысила размер площадки размещения реактора.
В то же время создатели не планируют, что такие системы будут размещать на передовой. Их назначение — снабжение электричеством тыловых военных баз США, которых в мире очень много. Все они должны находиться не далее сотен километров от линии фронта.
ВWXT держит в поле зрения не только военную тематику. Ранее они отвечали за ядерный ракетный двигатель для космоса в рамках проекта DRACO, но нынешние сокращения бюджета NASA ставят этот проект под угрозу. Потенциально компанию могут привлечь и для разработки ядерного реактора для открытого космоса или марсианских условий: отказ от паровой турбины и компактность ее разработок в теории упрощают решение таких задач.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Под анозогнозией в медицине понимают отсутствие у пациента осознания своей болезни или вызванных ею дефектов. Это состояние может наблюдаться у людей со снижением слуха, зрения, психическими расстройствами, алкоголизмом и другими нарушениями. Ученые выявили новый тип анозогнозии, связанный с неправильной оценкой своих способностей обращаться с деньгами и принимать верные финансовые решения. Исследование показало, что заблуждаться на этот счет склонны пожилые люди с деменцией. Напротив, их сверстники без такого диагноза хорошо понимали, что по мере старения их финансовая грамотность слабеет.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пять прогнозов, в которые все верят, но которые могут не сбыться
За рулем — без руля. Как машинное обучение и искусственный интеллект заботятся о нашей безопасности
Защищено: Ядерная медицина: как выиграть сражение с Гидрой
Одинокие и одержимые: редкие психические заболевания
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
10 уникальных персон с феноменальной памятью
Темная сторона иммунитета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии