  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 минуты назад
Александр Березин
31

В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечно-накопительную электростанцию

4.2

Эмираты начали создавать солнечную электростанцию мощностью больше любой другой в мире. Чтобы решить «сильнейший вызов» нестабильности такого электроснабжения, в королевстве пойдут на необычный шаг: на станции установят крупнейшую на планете литиевую накопительную систему. Несмотря на это, равномерной поставки энергии добиться не удастся.

Технологии
# литиевые батареи
# солнечная энергетика
# энергетика
В ОАЭ уже есть солнечные электростанции (одна из них на фото). Но все они куда меньше и, главное, не оснащены крупномасштабными накопителями / © EWEC

Солнечные электростанции формально вырабатывают электричество недорого, но делают это нестабильно. Облачность, дождь, ветер с пылью, зима могут понизить выработку в несколько раз, часто за небольшой промежуток времени.

Власти ОАЭ в конце 2010-х годов пришли к выводу, что газ выгоднее продать на экспорт, чем жечь на ТЭС. Поэтому, если в 2020-м 95% местного электричества получали от газа, то уже в 2023-м эта доля упала до 72%. Замещение шло за счет АЭС, но ее для Эмиратов строили корейцы, отчего стоимость станции оказалась на треть выше запланированной. В итоге монархия обратила внимание на альтернативный подход — солнечные электростанции.

О проекте объявил министр промышленности и продвинутых технологий Ахмед Аль-Джабер. По его словам, мощность новой СЭС, которую уже начали строить и закончат к 2027 году, составит 5,2 гигаватта. Чтобы решить сложную задачу обеспечения стабильности выработки, станцию снабдят крупнейшим в мире массивом накопительных батарей общей емкостью 19 миллионов киловатт-часов.

Проект в целом обойдется в шесть миллиардов долларов и займет 90 квадратных километров. В ОАЭ заявили, что на этой основе удастся получить стабильную, непрерывную генерацию мощностью в один гигаватт. Под этим имеется в виду, что даже ночью накопители станции позволяет ей отдавать гигаватт мощности в сеть.

К сожалению, столь амбициозные цели не приведут к действительно непрерывной поставке электроэнергии в сеть. Согласно научной работе, авторы которой замеряли солнечное излучение в ОАЭ, разница между инсоляцией в мае (локальный пик) и в декабре (локальный минимум) — 1,9 раза. Мощность накопителей в 19 миллионов киловатт-часов равна всего трем часам 40 минутам выработки такой СЭС на ее полной мощности. Отдавать один гигаватт в сеть от таких накопителей можно не более 19 часов подряд. То есть можно сгладить пики и провалы внутри суток, но не между месяцами и тем более сезонами.

Распределение инсоляции в Абу-Даби, рядом с которым построят новую СЭС. Легко заметить большую разницу между декабрем и маем  / © M.D. Islam et al.

Тем не менее новый проект крайне амбициозный, ведь речь идет о крупнейшей солнечной электростанции на планете. Хотя к моменту ее достройки это может измениться из-за новых проектов в Китае, настолько крупных батарей-накопителей, как в проекте ОАЭ, пока не планирует никто. Крупнейший на сегодня литиевый накопитель работает в Австралии и имеет емкость лишь 0,45 миллиона киловатт-часов.

Общая площадь новой рекордной СЭС составит 90 квадратных километров. Это в 181 раз больше, чем, например, у Балаковской АЭС в России. При этом ее годовая выработка в 2,5 раза больше, чем у будущей солнечной электростанции в Эмиратах.

Если ОАЭ удастся создать электростанцию по запланированному бюджету, это наверняка подстегнет строительство аналогов в ряде других государств, особенно на Аравийском полуострове с его исключительно благоприятной ситуацией для солнечной генерации (крайне мало осадков и облаков). АЭС строить куда дольше, да и стоимость их на единицу выработки, если строит не Россия или КНР, существенно выше, чем у новой солнечной электростанции, которая вряд ли будет вырабатывать менее 12 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше выработки одного типичного атомного реактора гигаваттного класса.

В то же время, как уже отмечал Naked Science, базироваться на таких решениях электроэнергетика в целом не может. Соответственно, даже с учетом новой электростанции доля СЭС в Эмиратах не планируется и близкой к 50% (вместе с СЭС).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# литиевые батареи
# солнечная энергетика
# энергетика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Астрономия в блокадном Ленинграде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
500
Грузия в античных мифах: Прометей, аргонавты и золотое руно
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
500
Эволюционная история черепах (криптодиры)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Адронный коллайдер в фильмах и сериалах: о чем не расскажут зрителю?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Советский модернизм в Москве
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Янв
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в 1907-1916 годах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
900
Итоги 2024 года в палеонтологии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Это просто космос: лазерные технологии, экология орбиты Земли и другие тренды 2025 года
Музей криптографии
Москва
Лекция
25 Янв
1000
Мы — квантовые поля. А гравитация?
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:29
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
Позавчера, 17:11
ПНИПУ

Ливни и засуха: эксперт Пермского Политеха рассказал, каким будет лето 2025 года

Народная примета гласит, что теплая зима предвещает прохладное лето. Однако в условиях глобального потепления это высказывание все чаще теряет свою прогностическую ценность. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как тепло распределяется по поверхности Земли, в каких регионах России зима стала не такой суровой, где по-прежнему ожидаются холода и снегопады, какое лето стало самым жарким в истории и каких природных аномалий ожидать в 2025 году.

ПНИПУ
# 2025 год
# дожди
# жара
# лето
# ливни
# погода
Позавчера, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
20 января
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
Позавчера, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пермские ученые придумали, как сделать стиральные порошки более эффективными

    Только что

  2. В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечно-накопительную электростанцию

    22 минуты назад

  3. Копирование действий окружающих и риск связали с повреждением мозга

    2 часа назад

  4. Новое китайское лекарство от гриппа неожиданно сильно помогло мужчинам, но не женщинам

    3 часа назад
Выбор редакции

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

20 января

Последние комментарии

Александр Березин
17 минут назад
Red, вы можете обозначить какие-то конкретные слабые места новости выше? Пожалуйста, сделайте это, если видите в ней какие-то слабости.

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Nurlybek Davletiyarov
30 минут назад
Максим, ахахахааа)) чотко!

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

Игорь Коняшов
41 минута назад
Igor, Что за дичь вы несете? От 8 Бэр в год все умрут?))) Статистически значимые эффекты начинаются от 50 Бэр, ЛЕГКАЯ лучевая болезнь от 100 Бэр. Совсем уже

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

полиграф шариков
52 минуты назад
Igor, могут позволить, это не россия

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

Сергей Петровский
1 час назад
Не имеющие аналогов в мире испытания! Рывлк!

«Роскосмос» провел 35 огневых испытаний ракетных двигателей впервые за последнее десятилетие

Максим Андрияхов
2 часа назад
Igor, дышите глубже. Вы взволнованы.

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

Red
2 часа назад
Статья из разряда "изнасилован учёным"

Повторяющиеся радиосигналы из «мертвой» галактики озадачили ученых

Igor Niko ov
3 часа назад
Вопрос зачем такое дикое количество? Вероятно есть скрытый смысл, возможно выведение лазерки на орбиту или чего-то ещё более мощного, для чего

Планы создавать по одному Starship в день скоро могут стать реальностью 

Сергей Богданов
4 часа назад
Супер Китай! Пока мы думаем, они делают. Они уже захватили весь мир. Глобальная супер стратегия🤷‍♂️

В Китае спустили на воду крупнейшее в мире судно-автовоз

Евгений Маевский
4 часа назад
Andrey, ага, выделяют кремний для производства чипов)))

Странные шары в космосе могут оказаться новым типом звезд

Igor Jirkov
5 часов назад
Не надо писать "ареал обитания". Ареал — это и есть площадь, на которой вид обитает

Пятнистую гиену впервые за 5000 лет обнаружили в Египте

Rodomir Vasilevski
5 часов назад
Иван, ты ещё и в Школу не ходил, правило склонений слов тебе известны? Написано в бараках,во многочислином числе,ане Барак🤣

США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Ivan N
11 часов назад
В оригинале в основном говорится о корреляции, и очень осторожно выдвигается гипотеза, что пристрастие к коротким видео может быть вызвано

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Александр Березин
14 часов назад
Dmitriy, я не вижу тут противоречий. "угольные ТЭС не выдерживают конкуренции с газовыми и закрываются _во многих частях мира_" (но никак не везде) -- это

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Александр Березин
14 часов назад
Степан, чье мнение правильное -- вам пока еще только предстоит понять.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Yuri G
14 часов назад
Dmitriy, про короткие видео типа тиктока, шортсов ,рилсов и т.п , было достаточно очевидно о не очень благоприятном воздействии на психику , некая

Просмотр коротких видео «убил» мозг

mad sweeeney
15 часов назад
- Так, ребята, надо наворотить всякого и в разных плоскостях. И угловатостей чтоб побольше! И зелень, зелень вкорячить не забудьте! - Ни слова больше.

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Red
15 часов назад
Dmitriy, Под предвидением имелась в виду способность человека прогнозировать последствия своих поступков хотя бы на один шаг вперёд. Если долго

Просмотр коротких видео «убил» мозг

Степан Жук
15 часов назад
Александр, а, ну то есть вы могли оценивать долю электромобилей в 2030-е из 2021, а я, из 2025 - не могу, ага 🤣 🤣 🤣 Действительно, в мире есть только два

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

Дмитрий Афонин
16 часов назад
Gabriel, можно спорить об этом миллионы лет, но к сожалению все банально, у каждого проекта есть срок окупаемости а значит это коммерческое

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть первая секция горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно