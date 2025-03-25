Солнечная энергетика выросла на 30% всего за год

Международное энергетическое агентство подвело итоги 2024 года в новом отчете. Мощности возобновляемой энергетики выросли на четверть всего за год. Все виды безуглеродной генерации впервые достигли 40% от мирового потребления электричества. Более того, из-за продолжающейся электрификации дорожного транспорта потребление им нефти сократилось.

Согласно агентству, за прошедший год в строй вошло 670 гигаватт СЭС и ВЭС. Именно они обеспечили 80% прироста электрогенерации за это время, в абсолютных цифрах дав прирост в 660 миллиардов киловатт-часов выработки. На СЭС пришлось 480 миллиардов, на ВЭС — 180 миллиардов.

Еще 190 миллиардов киловатт-часов прироста генерации дали ГЭС. Но не столько за счет ввода новых (он был скромным), сколько за счет климата. Прошлый год был самым теплым в истории, поэтому средний уровень осадков тоже был выше нормы, обеспечив высокое среднемировое заполнение водохранилищ на планете. Стоит учитывать, что этот эффект разовый, поскольку 2025 год вряд ли будет теплее 2024-го. Поэтому общая выработка ГЭС не сможет показать большой рост.

Поскольку ГЭС тоже учитываются в возобновляемой энергетике, генерация от ВИЭ за год выросла на 850 миллиардов киловатт-часов, а общая — на 1100 миллиардов киловатт-часов (равно среднегодовому потреблению электричества Россией). Из этого хорошо видно растущую роль СЭС и ВЭС в мировой энергетике. Увеличение выработки электричества от газа и угля было намного скромнее.

Потребление нефти дорожным транспортом вообще сократилось. В то же время авиация и нефтехимия наращивали спрос энергично, отчего общее потребление нефти слегка выросло.

Несмотря на все успехи ВИЭ, «энергетические» выбросы СО2 в 2024 году выросли на 0,8%, установив новый абсолютный рекорд в 37,8 миллиарда тонн в год. От этого его концентрация в атмосфере поднялась почти на три части на миллион, до 422,5.

Если учитывать не только электроэнергетику, но и транспорт, и получение тепла для отопления и иных нужд, то ВИЭ в 2024 году обеспечили лишь 38% всего прироста потребностей. Еще 28% дал природный газ, 15% — уголь, 11% — нефть, 8% — АЭС. Меньшая роль СЭС и ВЭС тут объясняется тем, что тепло от них получать слишком дорого и неудобно.

Общее потребление энергии в прошлом году в мире выросло на 2,2% (с учетом тепла, составляющего 50% энерготрат человечества и транспорта, на который приходится еще 25%). ВВП планеты вырос на 3,2%, а потребление электроэнергии (куда уходит 20% энерготрат человечества) на 4,2%. Общий прирост энергопотребления был закрыт ВИЭ на 38%, то есть нефтегазовый сектор обеспечил больше прироста, чем ВЭС, СЭС, ГЭС и биоТЭС вместе взятые (диаграмма справа) / © IEA

Разные наблюдатели полярно трактуют происходящее. Само Международное энергетическое агентство полно оптимизма. Оно отмечает, что прирост мощностей ВИЭ рекордный, на четверть за год, а у солнечной энергетики — вообще на 30%, до 2,2 триллиона киловатт установленной мощности.

Скептически настроенные наблюдатели из деловой прессы отметили, что вообще-то целью зеленого перехода был не рост мощностей СЭС и ВЭС, а уменьшение ими сжигания ископаемых топлив. Поскольку потребление всех видов топлива растет, об этом пока речи не идет.

Они также напомнили, что хотя выдавливание древесины как топлива началось в XIX веке, на практике человечество сегодня сжигает больше древесной биомассы, чем когда-либо в своей истории. Если не удался даже 200-летний уход от дров, задаются они вопросом, каковы шансы на успех в обозримом будущем с углем, нефтью и газом, куда более удобными и/или дешевыми энергоносителями?

Naked Science уже писал, что быстрое наращивание мощностей СЭС и ВЭС провоцирует рост генерации газовых ТЭС, поскольку именно они компенсируют неожиданные просадки в генерации фотоэлементов и ветряков в безветренные и бессолнечные периоды. В этом году Китай предпринял серьезные шаги по тарифному дестимулированию строительства СЭС и ВЭС именно по этой причине: у КНР не так много газовых ТЭС, поэтому неравномерность выработки солнечной и ветровой энергии создала там определенные дисбалансы.

Вероятнее всего, доля и выработка СЭС и ВЭС по всему миру продолжат нарастать до 2030-х годов. Но к безуглеродной энергетике это не приведет из-за описанных выше проблем с равномерностью генерации от ВИЭ.

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