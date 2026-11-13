Масштабный опрос показал, готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Половина россиян не согласилась бы на хирургическую операцию, которую робот с искусственным интеллектом проводит самостоятельно, без непосредственного участия врача. Доверить такую процедуру машине готовы менее трети опрошенных, причем мужчины относятся к этой перспективе значительно благосклоннее женщин. Это показало всероссийское исследование, проведенное Russian Field совместно с научно-популярным изданием Naked Science.

В рамках исследования «Готовность россиян к технологиям будущего» участникам предложили представить ситуацию, в которой робот с искусственным интеллектом способен самостоятельно проводить медицинские операции. Респондентов спросили, согласились бы они на такое вмешательство, если бы им потребовалась операция. Речь шла именно о гипотетической технологии будущего, не предполагающей непосредственного участия хирурга.

Согласие выразили 28,9% участников, тогда как 50,2% отказались бы от такой операции. Еще 20,9% затруднились ответить или отказались от ответа. При этом только 6% опрошенных ответили, что точно согласились бы доверить операцию роботу, 23% — что скорее согласились бы. Еще 30% скорее не согласились бы, а 20% ответили категорическим отказом. Здесь и далее отдельные значения могут незначительно различаться из-за округления.

Наиболее заметные различия обнаружились между мужчинами и женщинами. Среди мужчин на операцию автономного робота с ИИ согласились бы 38%, а отказались бы 39%. Среди женщин согласие выразили лишь 22%, тогда как 60% не согласились бы. Таким образом, положительное отношение к такой процедуре среди мужчин встречается примерно в 1,7 раза чаще.

Возраст, напротив, оказался не столь существенным фактором. Среди респондентов 18–29 лет на операцию согласились бы 29%, в группе 30–44 лет — 31%, среди 45–59-летних — 29%, а среди участников от 60 лет — 27%. Доля тех, кто отказался бы от вмешательства, в этих группах составила соответственно 54%, 49%, 47% и 53%.

Определенные различия выявились в зависимости от образования, материального положения и места жительства. Среди обладателей высшего образования согласились бы на операцию робота 32%, среди людей без высшего образования — 25%. В обеспеченной группе готовность составила 31%, в малообеспеченной — 27%. Жители малых городов, поселков и сел несколько чаще отвергали такую перспективу: 54% против 48% среди жителей крупных и средних городов.

Исследование также показало связь между готовностью доверить операцию искусственному интеллекту и отношением к другим автономным технологиям. Среди россиян, согласных воспользоваться полностью беспилотным такси, на операцию робота с ИИ согласились бы 50%. Среди тех, кто отказался бы от поездки без водителя, таких оказалось лишь 11%. Аналогичная закономерность наблюдалась в отношении рисков искусственного интеллекта: среди считающих опасения из-за ИИ преувеличенными операцию роботу доверили бы 36%, а среди считающих их обоснованными — 27%.

Полученные результаты отражают отношение россиян к гипотетической полностью автономной хирургии, а не к существующим роботизированным системам, которыми управляют врачи. Выявленные связи между ответами также не позволяют установить, что именно определяет доверие к подобным технологиям.

Всероссийский онлайн-опрос Russian Field и Naked Science проходил с 3 по 6 ноября 2026 года. В нем приняли участие 1800 совершеннолетних жителей России. Согласно методологическому описанию Russian Field, выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Заявленная максимальная погрешность для всей выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,31%.

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