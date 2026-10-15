Исследователи и преподаватели Яндекса попали в 1% самых влиятельных ученых мира в области ИИ

В список самых влиятельных ученых мира вошли исследователи «Яндекса» и преподаватели совместных программ. Подготовило список авторитетное издательство Elsevier при участии исследователей Стэнфордского университета*. При составлении рейтинга учитывались работы, включенные в международную базу публикаций Scopus.

Четыре исследователя, связанных с «Яндексом», попали в 1% самых влиятельных ученых мира в области искусственного интеллекта и обработки изображений за 2025 год. В их число вошли:

Артем Бабенко, кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории Yandex Research и заведующий научно-учебной лабораторией компании «Яндекс» на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ;

Евгений Бурнаев, профессор РАН, доктор физико-математических наук, руководитель Центра искусственного интеллекта в Сколтехе, руководитель направления «Анализ данных и искусственный интеллект в прикладных науках» Школы анализа данных Яндекса;

Сергей Николенко, доктор физико-математических наук, научный руководитель партнерской программы СПбГУ и «Яндекса» «Науки о данных»;

Людмила Прохоренкова, доктор компьютерных наук, ведущий исследователь Yandex Research и преподаватель Школы анализа данных «Яндекс».

Метеоролог сервиса «Яндекс Погода» Георгий Айзель вошел в топ-2% исследователей в области инженерных геонаук и исследований окружающей среды. Он изучает, как с помощью машинного обучения прогнозировать осадки и последствия изменения климата.

Отдельный рейтинг составили с учетом цитирования научных работ за всю карьеру. В топ-1% ученых в области машинного обучения и анализа данных вошел Сергей Кузнецов, доктор физико-математических наук, преподаватель совместной программы «Яндекса» и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Прикладная математика и информатика».

Рейтинг основан на базе показателей научного цитирования, опубликованной на платформе Elsevier. Ее автор — Джон Иоаннидис из Стэнфордского университета*. База охватывает 174 научные специальности.

Влияние научных работ оценивали по нескольким показателям цитируемости, включая индекс Хирша, с учетом соавторства и позиции исследователя в списке авторов публикации. Годовой рейтинг учитывает цитирования, полученные в течение 2025 года, а карьерный — накопленные по конец 2025 года.

* Деятельность Стэнфордского университета признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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