Биомедики оценили риски беременности и вероятности родов в космосе

Ни одно млекопитающее не было зачато, выношено и рождено в свободном падении на низкой околоземной орбите, не говоря уже о межпланетном пространстве. Однако межпланетные миссии, к которым активно готовится человечество, побуждают ученых задаться вопросом о вероятном продолжении рода.

Почетный профессор школы биомедицинских наук Университета Лидса (Великобритания) Арун В. Холден опубликовал в журнале Experimental Physiology исследование, посвященное влиянию экстремальных внеземных условий на физиологические аспекты беременности и родов.

«Около 15% космических путешественников были женщинами, и разумно предположить, что некоторые из членов экипажа миссий на Марс также будут женщинами. Возвращение предоставит более чем достаточно времени для осуществления всех процессов воспроизводства человека. Такая непредвиденная ситуация не входит в планы миссий, но ее необходимо учитывать, чтобы контролировать вероятность ее возникновения и планировать действия», — написал автор.

В своей статье ученый рассматривает беременность, учитывая 10 физиологических стадий, от зачатия до рождения и послеродового развития малыша. Среди опасностей исследователь выделяет влияние микрогравитации, радиации и биологических взаимодействий в ограниченном пространстве космического аппарата.

Временная шкала развития беременности, где P0 – P10 – вероятности успешного завершения процессов эякуляции, овуляции, оплодотворения, рождения и послеродового периода / © Arun V. Holden

Так, микрогравитация может сделать зачатие более затруднительным в физическом плане, но, скорее всего, не помешает сохранению беременности в случае имплантации эмбриона. И на плод может оказать лишь косвенное воздействие, потому что матка сама по себе — симулятор микрогравитации. В дальнейшем же даже небольшое гравитационное ускорение вызвало бы системные реакции у беременной женщины, у которой кровоток увеличивается на 50 процентов и более. Родовспоможение тоже было бы затруднено.

«Кровь, пот и слезы — не единственные жидкости, выделяемые во время родов: помимо 500 миллилитров крови, будет около 800 миллилитров амниотической жидкости (околоплодных вод) и недержание (мочи). Это грязное дело даже на Земле, где гравитация удерживает вещи вместе», — подчеркнул ученый.

Еще одна угроза – галактические космические лучи. Излучение этих чрезвычайно высокоэнергетических субатомных частиц безопасно для человека, пока он остается на Земле, но далеко за ее пределами может вызвать частичное разрушение клеток и мутации, если пройдет через тело человека, и стать смертельным для эмбриона. Велика опасность и спровоцированных воспалительных реакций у плода, особенно в самый уязвимый период, в первый месяц после оплодотворения, когда эмбриональные клетки быстро делятся, двигаются и формируют зачаточные ткани и структуры. На более поздней стадии космические лучи представляют риски для матери, так как могут поразить мышцы матки, а вслед за этим — сокращения и преждевременные роды.

Помимо физического важно и психическое здоровье будущей матери. «Длительное пребывание в изоляции небольшой группы людей, даже если они объединены общей целью и заняты, может привести к напряжению в межличностных отношениях и психологическим проблемам, известным как «каютная лихорадка»», – сослался автор на существующие исследования. Крепкое психическое здоровье, на его взгляд, может быть достигнуто путем тщательного отбора экипажа, планирования миссии и мониторинга.

Беременность в межпланетном пространстве вполне может привести к полностью благополучным родам и должна быть управляемой — к такому выводу пришел автор. Возможные исходы этого процесса те же, что и на Земле, но вероятность успешного исхода на разных стадиях будет снижена, а преждевременных родов — увеличена.

«Пока мы не сможем защитить эмбрионы от радиации, предотвратить преждевременные роды и обеспечить безопасное развитие детей в условиях микрогравитации, космическая беременность остается высокорискованным экспериментом, к которому мы пока не готовы», — резюмировал он.

Ранее Naked Science писал, что представления об опасности «марсианской радиации» преувеличены. Фактическая ситуация с космическими лучами нами рассматривалась в этом тексте.

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Елена Авдеева 60 статей Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.