24 сентября, 13:07
ПНИПУ
Ученые развенчали миф о том, что миллениалы более выносливы на работе, чем зумеры

В интернете часто пишут, что зумеры увольняются настолько внезапно, что могут пойти на обед и не вернуться. Некоторые работодатели относятся к этому поколению скептически, поэтому предпочитают нанимать миллениалов, считая, что те выбирают стабильность и менее подвержены стрессам. Статистика показывает, что только 32% молодых соискателей не станут работать в компании, если их не устраивает психологическая атмосфера, даже если там хороший заработок. Эксперты ПНИПУ рассказали: миф или реальность, что миллениалы более работоспособны.

Ученые рассказали, кто на самом деле более вынослив на работе — миллениалы или зумеры / © Виталий Гариев, Unsplash

По мнению Галины Черновалой, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидата экономических наук, само общество, регулярно обсуждая и осуждая молодежь за непостоянство, стимулирует поколение Z не задерживаться долго в одной компании. Она подчеркивает, что все эти случаи «непостоянства» индивидуальны, потому что большая часть молодежи все-таки хорошо проявляет себя в трудовых отношениях и соблюдает дисциплину. Некоторые из них готовы работать и с семи утра.

– Особенно много «зеток» сейчас на производстве. Там при высокой производительности труда, зачастую авторитарном классическом стиле управления, они вполне прекрасно себя чувствуют, но при определенных условиях, – рассказывает Галина Черновалова.

Ученые отмечают, что иногда эффективность труда поколения Z может снижаться в течение продолжительного восьмичасового рабочего дня, однако существуют временные периоды, когда они работают наиболее результативно.

– Будучи ориентированными на свободотворческие и проектные форматы занятости, когнитивный паттерн (мыслительная привычка) зумеров характеризуется интенсивной, но не продолжительной концентрацией. Это делает традиционные форматы длительного монотонного труда менее продуктивными для этой категории работников, — дополняет Галина Черновалова, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

Это вынуждает компании модернизироваться, применяя разные подходы к организации рабочего процесса поколений. Некоторые нововведения дали хорошие результаты.

– Например, когда молодых сотрудников нанимают не на полный рабочий день, это удовлетворяет их потребность не уставать на работе, не тратить много времени на нее, оставляя им пространство для собственных интересов. При таком подходе производительность зумера значительно повышается, ведь он осознает, что у него всего три часа на работу и не откладывает важные задачи. А на длительную, рутинную деятельность работодатели склонны привлекать поколение постарше, – подчеркивает Галина Черновалова.

Наталья Молодчик, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук говорит, что теория Штрауса и Хау, которая заключается в том, что каждое поколение формируется в ответ на исторические события, не способна до конца объяснить разницу в отношении к работе этих двух групп. Более того, сейчас появились и зиллениалы – миллениалы, которые разделяют убеждения зумеров.

– В молодости люди всегда считают профессиональную деятельность менее важной для себя сферой жизни. Становясь старше, трудолюбие усиливается. Эта трансформация установок связана с изменением этапов жизненного цикла человека в большей степени, а не с воздействием исторических событий. Любопытным трендом последних десяти лет можно назвать постепенное снижение значимости работы как ключевого аспекта у всех возрастов, – делится Наталья Молодчик.

В российских реалиях старшее поколение сегодня несет высокую нагрузку: ипотека, малолетние дети. У постмиллениалов же меньше обязательств, но при этом большой спрос на психологическую безопасность.

Гюзель Селеткова, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ подчеркивает, что отказ молодых специалистов от работы со стороны может выглядеть как их недостаток, но это не лень, а рациональная охрана ресурса — превентивная (защитная) стратегия для сохранения себя в профессии на долгий срок без выгорания.

Эксперты говорят, что есть исследования, которые подтверждают, что поколение «старших» чаще и лучше преодолевает трудности, а есть другие – которые отрицают данные утверждения, это как раз связано с появлением зиллениалов. 

– Понятие выносливости слишком размыто — оно может относиться к психологической устойчивости, физическому здоровью, адаптивности к стрессу или трудоспособности. Эти качества зависят от индивидуального опыта, воспитания, социально-экономического контекста и личных обстоятельств конкретного человека, — объясняет Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры «Социология и политология».

