  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 сентября, 12:20
ПНИПУ
22

Ультразвук удешевил очистку воздуха на производствах на 20 процентов

❋ 4.6

Ученые ПНИПУ усовершенствовали технологию производства углеродного поглотителя для очистки воздуха от аммиака и сероводорода, применив ультразвук для приготовления раствора и пропитки. Это позволило сделать процесс одноэтапным, повысить эффективность поглотителя в 1,5 раза и снизить его себестоимость на 20%.

ПНИПУ
# воздух
# загрязнение атмосферы
# очистка воздуха
# производство
# ультразвук
В ПНИПУ усовершенствовали технологию очистки воздуха от токсичных газов / © Mikhail Ilin, Unsplash

Загрязнение атмосферы промышленными выбросами – одна из ключевых экологических проблем современности. По данным Всемирной организации здравоохранения за последние годы, 99% мирового населения дышит воздухом, качество которого не соответствует санитарным нормам. Особую опасность представляют токсичные газы, такие как аммиак (NH₃) и сероводород (H₂S). Они в больших концентрациях выделяются на предприятиях агропромышленного комплекса, металлургии, нефтегазопереработки и коммунального хозяйства. Эти вещества опасны для здоровья человека, так как вызывают отравления и хронические заболевания, а также наносят вред окружающей среде.

Эффективная и экономичная очистка воздуха на таких производствах – это острая необходимость. Ученые Пермского Политеха усовершенствовали технологию создания углеродного  поглотителя, который одновременно улавливает из воздуха два этих  токсичных газа. Они впервые применили ультразвук для его изготовления, что позволило повысить эффективность процесса получения и качество готового продукта. Его себестоимость при этом снизилась на 20%.

На промышленных, пищевых производствах, животноводческих комплексах и городских станциях водоочистки в воздух выделяются токсичные вещества — аммиак и сероводород – чрезвычайно опасные для человека и окружающей среды производственные загрязнители. Систематическое воздействие этих газов нарушает работу нервной системы и органов дыхания. Например, аммиак вызывает ожоги дыхательных путей, отек легких, поражение глаз и кожи. Сероводород даже в низких концентрациях приводит к головной боли, тошноте, а при высоких концентрациях – к потере сознания, параличу дыхания и летальному исходу.

Для решения проблемы очистки воздуха и отходящих промышленных газов от аммиака и сероводорода в последнее время широко используют химические поглотители на основе гранулированных активированных углей с нанесенной на поверхность активной химической добавкой – сульфатом меди (II). Технология их приготовления включает стадии получение горячего раствора сульфата меди, пропитку им угля, вылеживание и сушку гранул во вращающейся печи при температуре 140-160 ͦ С. Для очистки загрязненного воздуха поглотитель помещают в фильтрующие установки (адсорберы) и подсоединяют к системе вентиляции или выхода отходящих газов. Активная добавка на поверхности продукта связывает аммиак и сероводород за счет химической реакции. Загрязненный воздух, проходя через адсорбер, попадает в атмосферу уже в очищенном виде.

Ученые Пермского Политеха предложили усовершенствованную технологию, где традиционный способ получения пропиточного раствора заменяется более удобным и эффективным – с применением ультразвукового излучателя.  

– По предлагаемому нами методу раствор сульфата меди готовится следующим образом: необходимая масса соли загружается в реактор и заливается расчетным объемом холодной воды. Затем туда помещается ультразвуковой излучатель с частотой 22-24 кГц. Кристаллы интенсивно измельчаются и одновременно с этим разогревается раствор, благодаря чему растет скорость растворения соли. Для насыщения гранул раствором мы использовали вибрационный смеситель. В сочетании с новой технологией это позволило получить поглотитель всего в одну стадию пропитки и равномерно распределить активную добавку на поверхности. Благодаря однородной локализации кристаллов соли возросла эффективность поглотителя по отношению к аммиаку и сероводороду, – комментирует Елена Фарберова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Эффективность разработки подтверждена лабораторными испытаниями. Ученые определяли время защитного действия по аммиаку и сероводороду — то есть период от начала процесса поглощения до появления первых порций извлекаемого вещества из загрязненного воздуха. Образцы, полученные по новой технологии, продемонстрировали, что время защитного действия составило 57 минут для аммиака и 47 – для сероводорода. Эти показатели примерно в 1,5 раза превышают эффективность существующих аналогов.

Благодаря отказу от многоэтапной обработки технология становится более экономичной и экологичной. В результате время производственного цикла значительно сокращается, а себестоимость конечного продукта снижается примерно на 20 %.

Внедрение этой разработки позволит повысить безопасность на производствах и рабочих местах и снизить риски профессиональных заболеваний. Для жителей промышленных городов это означает потенциальное улучшение экологической обстановки. Для бизнеса внедрение новой технологии обеспечит снижение эксплуатационных расходов за счет более дешевого изготовления поглотителя и возможность нарастить объемы производства за счет уменьшения производственного цикла.

Разработанная технология защищена патентом. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Результатами исследования уже заинтересовались российские промышленные предприятия химической отрасли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1276 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# воздух
# загрязнение атмосферы
# очистка воздуха
# производство
# ультразвук
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Сен
700
Просветление темной энергии?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Осторожно! Заяц в городе!
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
22 сентября, 12:38
Юлия Трепалина

Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.

Психология
# доброжелательность
# осознанность
# просоциальное поведение
# суета
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно