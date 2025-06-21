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Только что
Александр Березин
4

Использование нейросетей снизило активность человеческого мозга

4.7

Электроэнцефалография показала, что активность мозга человека во время написания сочинения с помощью нейросети существенно упала. Причем после того, как людей лишали нейросетевой поддержки, эта особенность сохранилась. Кроме того, работа показала ряд характерных отличий между тем, что люди пишут сами и написанным нейросетью. Такие различия могут оказаться полезными в самых разных областях.

Технологии
# мозг
# нейросети
# технологии
Человек пишет сочинение / © Ridofranz, Flicr

Исследователи из США провели эксперимент с 54 участниками, которые писали сочинения на заданные темы тремя разными способами. Первая группа три раза подряд писала опираясь только на свой мозг, вторая использовала традиционный поиск в сети, а третья — нейросети (ChatGPT). В четвертый раз группы поменяли: те, кто писал сам, воспользовались ChatGPT, а пользователи нейросети, напротив, писали сами. На всех этапах эксперимента активность мозга участников отслеживали электроэнцефалографией. Результаты работы выложили на сервер препринтов Корнеллского университета.

Ученые констатировали, что у тех, кто писал с помощью ChatGPT отмечалась активность существенно меньшей части коры головного мозга, чем у делавших это самостоятельно. Использовавшие веб-поиск попали в промежуточную группу: их мозг был более активен, чем у «нейросетевиков», но менее — чем у тех, кто писал сам. Это достаточно ожидаемые события, но неожиданностью стал четвертый тест. На нем пользователи нейросетей по-прежнему показали меньшую активность мозга, чем те, кто ранее писал сам. То есть регулярное их использование дало длящийся эффект и при переходе к как бы самостоятельной работе.

В четвертой стадии эксперимента «нейросетевики» показали более слабую нейронную связность и недостаточную силу альфа- и бета-ритмов. Те же, кто до этого писал сам и лишь разово переключился на нейросеть продемонстрировали не только более высокую активность в этом смысле, но и лучшее вовлечение широких затылочно-теменных и префронтальных узлов мозга. Группа, которая до того использовала нейросети, даже написав текст самостоятельно отставала от остальных в способности процитировать сделанный ими текст. Это интересно, поскольку их опрашивали всего через несколько минут после того, как они его сдали.

Параллельно выяснилось, что тексты трех групп существенно отличались. Хотя оценки за сочинения пользователей ChatGPT и люди-судьи, и судья-нейросеть обычно ставили выше, сами тексты нейросетей статистически сильно выделялись на фоне написанное людьми. Прежде всего — своей статистической однородностью по всем параметрам. Кроме того, нейросети существенно чаще остальных упоминали в своих текстах конкретные персоналии, места, даты, определения (авторы называют это именованными сущностями). Те, кто использовал поисковики при написании, упоминали именованные сущности вдвое реже, а те, кто опирался только на мозг — в 2,5 раза меньше.

Опрос студентов о том, как часто они привлекают нейросети (в США, в силу маркетинговых особенностей страны, это в основном ChatGPT) для написания текстов. Сверху вниз ответы: редко, в 25% случаев, в 50%, в 75%, почти все время / © Intelligent.com

Интуитивно это кажется понятным: человеку трудно называть такие вещи по памяти, он запоминает только самое важное. Вместе с тем, это эффективный маркер текстов нейросетей, который можно применять при отбраковке текстов, написанных с их участием. Это уже стало крайне актуальным, потому что на Западе появились и книги «написанные» с помощью искусственного интеллекта, и поэтому вызывающие неудовлетворение и даже возмущение читателей. Сходные проблемы существуют и на ряде экзаменов.

Авторы считают такое направление исследований перспективным, поскольку люди, опирающиеся на нейросети в своей работе делают это по много раз в день. То есть такой опыт накладывает на их мозг серьезный отпечаток, мешая им думать над задачей самостоятельно даже тогда, когда нейросеть не способна им помочь. Соответственно, снижение активности мозга при такой работе может иметь долгоиграющие последствия.

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Александр Березин
696 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Технологии
# мозг
# нейросети
# технологии
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