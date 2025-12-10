  • Добавить в закладки
Лекция
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки

Слушатели узнают, что на самом деле могло лежать во основе легенд о Скилле, Харибде и повелителе ветров Эоле.

23 декабря, 19:00
600 Стоимость
Последние полгода историк и путешественник Арсений Веснин провел в парусной экспедиции. Он реконструировал маршрут путешествия Одиссея и прошел его на своем судне. Где жили циклопы и лестригоны, что на самом деле могло лежать во основе легенд о Скилле, Харибде и повелителе ветров Эоле? Удалось ли участникам экспедиции найти следы царя Итаки и понять, что же такое «Одиссея» на самом деле? Итоги экспедиции Арсений Веснин подведет на лекции, он расскажет о приключениях, открытиях, опасностях и попробует ответить на вопрос, где же все-таки плавал Одиссей.

23
Вторник
Декабрь 2025
Онлайн
19:00
# география
# открытия
# экспедиции
