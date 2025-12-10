О мероприятии

Последние полгода историк и путешественник Арсений Веснин провел в парусной экспедиции. Он реконструировал маршрут путешествия Одиссея и прошел его на своем судне. Где жили циклопы и лестригоны, что на самом деле могло лежать во основе легенд о Скилле, Харибде и повелителе ветров Эоле? Удалось ли участникам экспедиции найти следы царя Итаки и понять, что же такое «Одиссея» на самом деле? Итоги экспедиции Арсений Веснин подведет на лекции, он расскажет о приключениях, открытиях, опасностях и попробует ответить на вопрос, где же все-таки плавал Одиссей.