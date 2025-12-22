Слушатели узнают, зачем на самом деле нужны выходы в открытый космос.

О мероприятии

Более ста лет назад Константин Циолковский в книге «Вне Земли» предвидел, что человеку понадобятся «особые скафандры» для выхода в «пустое пространство». Спустя несколько десятилетий Сергей Королев говорил: «летая в космосе, нельзя не выходить в космос» — как моряку нельзя не уметь держаться на воде. Сегодня внекорабельная деятельность космонавтов стала рутинной частью полетов, но за этой «рутиной» скрываются сложнейшие инженерные решения и риск каждого выхода.

Заслуженный испытатель космической техники, специалист по подготовке космонавтов Максим Алексеевич Зайцев расскажет:

Как от идей Циолковского и замыслов Королева пришли к первым выходам человека в космос;

Зачем на самом деле нужны выходы в открытый космос: от ремонта кораблей и станций до экспериментов и монтажа новой аппаратуры;

Как устроен скафандр как «личный космический корабль» и какие задачи он позволяет решать;

Какие риски несет каждый выход и как космонавтов готовят к работе в условиях невесомости и вакуума;

Как будет меняться внекорабельная деятельность при полётах к Луне и Марсу.





