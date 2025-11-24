Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен первый в мире шлем с полностью интегрированной дополненной реальностью
Компания Shoei представила модель GT-Air 3 Smart — первый в мире шлем с полностью интегрированной дополненной реальностью.
Шлем оснащен встроенным проекционным дисплеем на визоре, который проецирует данные о поездке прямо в поле зрения, устраняя необходимость во внешних устройствах. Такая информация, как скорость, GPS-навигация, звонки и предупреждения о радарах, проецируется в поле зрения на расстоянии трех метров. Компания заявляет, что эта технология сокращает время реакции более чем на 32%.
Главная проблема многих проекционных дисплеев — их нечитаемость под прямыми солнечными лучами. К счастью, компания позаботилась и об этом. Проекция осуществляется с помощью нано-OLED дисплея, который, как утверждается, остается читаемым в разрешении Full HD даже при прямом солнечном свете.
Идея проста: владелец может не отрывать глаз от дороги вместо того, чтобы смотреть на приборную панель или на телефон, закрепленный на руле. Достаточно просто слегка скосить взгляд вверх, чтобы увидеть всю необходимую информацию.
GT-Air 3 Smart также обладает рядом других функций, наиболее заметной из которых является универсальная система интеркома. Она работает как в онлайн-режиме, так и в офлайн-сетке. Аудиокомплект включает микрофон с активным шумоподавлением и поддерживает голосовых помощников Siri и Google. Время автономной работы составляет более 10 часов. Никакого внешнего оборудования не требуется — аккумулятор, проектор, динамики, микрофон и проводка полностью интегрированы в корпус шлема.
GT-Air 3 Smart также оснащен выдвижным солнцезащитным козырьком QSV-2. Система антизапотевания Defogger от Shoei, имеющая широкие регулируемые вентиляционные отверстия сверху, в области подбородка и вытяжные отверстия, способствует улучшению воздушного потока.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Наблюдая за галактикой CANUCS-LRD-z8.6 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили в ее центре сверхмассивную черную дыру. Хотя она существовала всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, ее масса оказалась рекордной для столь ранней эпохи.
«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта
Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
