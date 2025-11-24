Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен первый в мире шлем с полностью интегрированной дополненной реальностью

Шлем GT-Air 3 Smart / © Eyelights

Шлем оснащен встроенным проекционным дисплеем на визоре, который проецирует данные о поездке прямо в поле зрения, устраняя необходимость во внешних устройствах. Такая информация, как скорость, GPS-навигация, звонки и предупреждения о радарах, проецируется в поле зрения на расстоянии трех метров. Компания заявляет, что эта технология сокращает время реакции более чем на 32%.

Модель GT-Air 3 Smart оснащена встроенным проекционным дисплеем на визоре, который транслирует ключевую информацию о поездке прямо в поле зрения / © Eyelights

Главная проблема многих проекционных дисплеев — их нечитаемость под прямыми солнечными лучами. К счастью, компания позаботилась и об этом. Проекция осуществляется с помощью нано-OLED дисплея, который, как утверждается, остается читаемым в разрешении Full HD даже при прямом солнечном свете.

Идея проста: владелец может не отрывать глаз от дороги вместо того, чтобы смотреть на приборную панель или на телефон, закрепленный на руле. Достаточно просто слегка скосить взгляд вверх, чтобы увидеть всю необходимую информацию.

GT-Air 3 Smart также обладает рядом других функций, наиболее заметной из которых является универсальная система интеркома. Она работает как в онлайн-режиме, так и в офлайн-сетке. Аудиокомплект включает микрофон с активным шумоподавлением и поддерживает голосовых помощников Siri и Google. Время автономной работы составляет более 10 часов. Никакого внешнего оборудования не требуется — аккумулятор, проектор, динамики, микрофон и проводка полностью интегрированы в корпус шлема.

GT-Air 3 Smart также оснащен выдвижным солнцезащитным козырьком QSV-2. Система антизапотевания Defogger от Shoei, имеющая широкие регулируемые вентиляционные отверстия сверху, в области подбородка и вытяжные отверстия, способствует улучшению воздушного потока.