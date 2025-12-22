  • Добавить в закладки
22 декабря, 19:42
Редакция Naked Science
296

Юбилейный форум «Медицина Молодая» объединил молодых ученых и лидеров отрасли. Информационным партнером форума выступил Naked Science

❋ 4.5

В конгресс-центре Сеченовского университета 15 декабря прошел V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Площадка собрала сотни участников и тысячи зрителей трансляции — студентов медицинских вузов России, двадцать лауреатов конкурса «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»-2025, авторитетных российских ученых-медиков, представителей власти и технопарков.

V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» / © пресс-служба форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

Форум — флагманское мероприятие проекта «Всероссийская научная школа «Медицина Молодая». Мероприятие открыло выступление заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко.

— Проект, инициатором которого выступает Международный Фонд развития биомедицинских технологий имени академика В.П. Филатова, год от года доказывает свою востребованность. Миссия его очень важная — отбор наиболее одаренных молодых ученых и создание условий для их реализации. Сегодня молодому ученому важно не просто попасть в науку, но и остаться в ней, активно и плодотворно развиваться. Государство, несомненно, должно это поддерживать, создавая научные школы, сетевые лаборатории, систему наставничества и прозрачные карьерные маршруты, — отметила Инна Святенко.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в своем выступлении назвала молодых ученых движущей силой прогресса, а их важнейшей задачей — поиск платформенных решений. Семенова отметила, что площадка позволяет ученым комплексно и междисциплинарно взаимодействовать друг с другом и создавать платформенные решения.

— Они дают возможность выполнить те задачи, которые ставит перед вами жизнь, ставит страна, ставит глава нашего государства — технологический суверенитет и технологическое лидерство нашей державы. Особую гордость вызывает, что «Медицина Молодая» — одна из программ поддержки молодых ученых, но в отрасли здравоохранения она становится самой яркой, самой мощной, — рассказала Татьяна Семенова.

Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва рассказала, как в дальнейшем планирует развиваться «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Она пояснила, что организаторы продолжат сопровождать проекты от начала до конечного результата. Однако к этому добавятся новые направления.

— Главная цель Всероссийской научной школы «Медицина Молодая» — сопровождение проектов от начала до конечного результата. Это акселерационная программа, инвесторы и те организации, которые хотели бы поддержать медицинские инновации и прогрессивную молодежь. Мы выстроили взаимодействие с индустриальными площадками. Международное направление, которое мы открываем со следующего года, безусловно, имеет вес, поскольку обмен опытом и научно-образовательными программами между странами помогает расширять кругозор и возможности молодых ученых, — пояснила Екатерина Диброва.

С напутственным приветствием на Форуме выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что сегодня особенно востребованы ученые, которые изучают неизведанное, создают новые уникальные технологии, разрабатывают лекарственные препараты и средства реабилитации.

— Форум «Медицина Молодая» помогает не только вам — будущему нашей науки и здравоохранения. Он позволяет всем гражданам уже в ближайшее время получить необходимую помощь, качественное и современное лечение, — подчеркнула Москалькова.

Участников и гостей поприветствовала руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева. Она выразила убежденность, что служение через профессию — понятный для молодого поколения механизм, который формирует уверенность в том, что они будут полезны обществу и людям, оставят след в истории.

Советник директора НМИЦ ТПМ Минздрава России, наставник программы «доращивания» проектов Алексей Веремеев презентовал новую инициативу — IT-акселератор проектов «Медицина Молодая». Его разработал Фонд им. В.П. Филатова при поддержке Союза Превентмед. Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.

Форум продолжила масштабная научная программа, которая впервые в истории проекта проходила в двух залах. Команды экспертов представили передовые решения в различных направлениях медицины. Так, в рамках основной программы директор научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексей Люндуп рассказал, почему именно биомедицина — главный драйвер современного здравоохранения.

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов уделил внимание передовым технологиям — телемедицине, роботизации и использованию искусственного интеллекта в медицинской практике. Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай рассказал о медицинских биотехнологиях на рубеже 2025-2026 годов. Генеральный директор ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора Игорь Иванов выступил с докладом «Искусственный интеллект в медицинской практике».

Вторая научная программа собрала врачей интегративной и превентивной медицины. Специалисты обсудили, какие инновационные практики, обеспечивающие активное долголетие, уже применяются в клинической практике: комбинированная генная терапия, клеточный иммунитет, аутопробиотики, иммунологические биомаркеры и пептидные комплексы.

На Форуме проходил широкий биомедицинский модуль, ставший традиционным. В центре внимания спикеров оказались актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия. Эксперты обсудили клеточные технологии, интеллектуальную собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.

Во время торжественной части состоялась церемония награждения победителей конкурса Всероссийской научной школы «Медицина Молодая» и заслуженных деятелей науки России. В этом году награды за вклад в развитие медицины получили ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Форум завершился традиционным интерактивным квизом. В «Биомедицинской викторине» приняли участие 16 команд, пять из которых специально приехали в Москву из других городов.

Главный организатор Форума, президент Фонда им. В.П. Филатова Екатерина Диброва подчеркнула, что за пять лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков. Для этого Фонд запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» при поддержке Фонда Президентских грантов. Участники программы, чьи научные проекты признали перспективными, с 9 по 16 декабря получили новые знания по технологическому предпринимательству. Они приняли участие в Российской неделе здравоохранения, выступили на телемосте с иностранными учеными и на круглом столе в Совете Федерации, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых. Исследователи также посетили ведущие научные центры и лаборатории страны, представили свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.

В будущем лауреаты «Медицины Молодой» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.

Организатором мероприятия выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения России, Министерства образования и науки РФ, Фонда Президентских грантов. За научное сопровождение отвечали Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

