Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Юбилейный форум «Медицина Молодая» объединил молодых ученых и лидеров отрасли. Информационным партнером форума выступил Naked Science
В конгресс-центре Сеченовского университета 15 декабря прошел V юбилейный научно-образовательный медицинский форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Площадка собрала сотни участников и тысячи зрителей трансляции — студентов медицинских вузов России, двадцать лауреатов конкурса «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»-2025, авторитетных российских ученых-медиков, представителей власти и технопарков.
Форум — флагманское мероприятие проекта «Всероссийская научная школа «Медицина Молодая». Мероприятие открыло выступление заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко.
— Проект, инициатором которого выступает Международный Фонд развития биомедицинских технологий имени академика В.П. Филатова, год от года доказывает свою востребованность. Миссия его очень важная — отбор наиболее одаренных молодых ученых и создание условий для их реализации. Сегодня молодому ученому важно не просто попасть в науку, но и остаться в ней, активно и плодотворно развиваться. Государство, несомненно, должно это поддерживать, создавая научные школы, сетевые лаборатории, систему наставничества и прозрачные карьерные маршруты, — отметила Инна Святенко.
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в своем выступлении назвала молодых ученых движущей силой прогресса, а их важнейшей задачей — поиск платформенных решений. Семенова отметила, что площадка позволяет ученым комплексно и междисциплинарно взаимодействовать друг с другом и создавать платформенные решения.
— Они дают возможность выполнить те задачи, которые ставит перед вами жизнь, ставит страна, ставит глава нашего государства — технологический суверенитет и технологическое лидерство нашей державы. Особую гордость вызывает, что «Медицина Молодая» — одна из программ поддержки молодых ученых, но в отрасли здравоохранения она становится самой яркой, самой мощной, — рассказала Татьяна Семенова.
Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва рассказала, как в дальнейшем планирует развиваться «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Она пояснила, что организаторы продолжат сопровождать проекты от начала до конечного результата. Однако к этому добавятся новые направления.
— Главная цель Всероссийской научной школы «Медицина Молодая» — сопровождение проектов от начала до конечного результата. Это акселерационная программа, инвесторы и те организации, которые хотели бы поддержать медицинские инновации и прогрессивную молодежь. Мы выстроили взаимодействие с индустриальными площадками. Международное направление, которое мы открываем со следующего года, безусловно, имеет вес, поскольку обмен опытом и научно-образовательными программами между странами помогает расширять кругозор и возможности молодых ученых, — пояснила Екатерина Диброва.
С напутственным приветствием на Форуме выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что сегодня особенно востребованы ученые, которые изучают неизведанное, создают новые уникальные технологии, разрабатывают лекарственные препараты и средства реабилитации.
— Форум «Медицина Молодая» помогает не только вам — будущему нашей науки и здравоохранения. Он позволяет всем гражданам уже в ближайшее время получить необходимую помощь, качественное и современное лечение, — подчеркнула Москалькова.
Участников и гостей поприветствовала руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева. Она выразила убежденность, что служение через профессию — понятный для молодого поколения механизм, который формирует уверенность в том, что они будут полезны обществу и людям, оставят след в истории.
Советник директора НМИЦ ТПМ Минздрава России, наставник программы «доращивания» проектов Алексей Веремеев презентовал новую инициативу — IT-акселератор проектов «Медицина Молодая». Его разработал Фонд им. В.П. Филатова при поддержке Союза Превентмед. Платформа позволит отслеживать динамику развития проектов, своевременно получать полезную информацию, держать связь с наставниками и будущими индустриальными партнерами.
Форум продолжила масштабная научная программа, которая впервые в истории проекта проходила в двух залах. Команды экспертов представили передовые решения в различных направлениях медицины. Так, в рамках основной программы директор научно-образовательного центра клеточных технологий «Клеточные технологии» РУДН Алексей Люндуп рассказал, почему именно биомедицина — главный драйвер современного здравоохранения.
Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов уделил внимание передовым технологиям — телемедицине, роботизации и использованию искусственного интеллекта в медицинской практике. Вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай рассказал о медицинских биотехнологиях на рубеже 2025-2026 годов. Генеральный директор ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора Игорь Иванов выступил с докладом «Искусственный интеллект в медицинской практике».
Вторая научная программа собрала врачей интегративной и превентивной медицины. Специалисты обсудили, какие инновационные практики, обеспечивающие активное долголетие, уже применяются в клинической практике: комбинированная генная терапия, клеточный иммунитет, аутопробиотики, иммунологические биомаркеры и пептидные комплексы.
На Форуме проходил широкий биомедицинский модуль, ставший традиционным. В центре внимания спикеров оказались актуальные вопросы современной медицинской науки: генная терапия, биомедицинские подходы для активного долголетия, полипептидная и тканевая терапия. Эксперты обсудили клеточные технологии, интеллектуальную собственность в медицинских проектах, развитие рынка медицинских изделий, а также пути эффективной интеграции новых разработок в клиническую практику.
Во время торжественной части состоялась церемония награждения победителей конкурса Всероссийской научной школы «Медицина Молодая» и заслуженных деятелей науки России. В этом году награды за вклад в развитие медицины получили ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Форум завершился традиционным интерактивным квизом. В «Биомедицинской викторине» приняли участие 16 команд, пять из которых специально приехали в Москву из других городов.
Главный организатор Форума, президент Фонда им. В.П. Филатова Екатерина Диброва подчеркнула, что за пять лет проект Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» доказал свою эффективность, создав уникальную экосистему, направленную на выявление и поддержку прорывных разработок именно от молодых ученых-медиков. Для этого Фонд запустил специальную программу «ЛИДЕРЫ ИННОВАЦИЙ» при поддержке Фонда Президентских грантов. Участники программы, чьи научные проекты признали перспективными, с 9 по 16 декабря получили новые знания по технологическому предпринимательству. Они приняли участие в Российской неделе здравоохранения, выступили на телемосте с иностранными учеными и на круглом столе в Совете Федерации, посвященном актуальным мерам поддержки молодых ученых. Исследователи также посетили ведущие научные центры и лаборатории страны, представили свои разработки авторитетным российским ученым и потенциальным инвесторам.
В будущем лауреаты «Медицины Молодой» смогут стать участниками программы «доращивания» проектов Фонда им. В.П. Филатова, который реализует комплексные меры поддержки, выступая институтом развития для разработчиков медицинских решений.
Организатором мероприятия выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения России, Министерства образования и науки РФ, Фонда Президентских грантов. За научное сопровождение отвечали Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
До сих пор предполагалось, что азот, углерод и другие частицы земного воздуха осели на поверхность Луны в древние времена, когда наша планета еще не могла эффективно удерживать их. По другой версии, их присутствие в лунных образцах — результат банального «загрязнения» в лаборатории. Недавно ученые пришли к неожиданному выводу: на самом деле транспортировка этих частиц между Землей и ее естественным спутником происходит каждый лунный месяц.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии