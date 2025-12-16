Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году

Неравенство в обществе остается одной из ключевых проблем всего мира. На инфографике наглядно показано, в каких государствах эта проблема стоит наиболее остро.

На этой карте показано соотношение между средним доходом 10% самых богатых и средним доходом 50% наименее обеспеченных слоев населения в каждой стране в 2025 году / © wir2026.wid.world

Согласно докладу World Inequality Report 2026, самые богатые 10% населения мира владеют тремя четвертями всего личного богатства. Авторы исследования отмечают, что уровень жизни многих людей стагнирует, а богатство и власть все сильнее концентрируются в руках элит. Масштабы разрыва в уровне благосостояния и доходов сильно различаются в зависимости от государства.

Среди стран с самым высоким уровнем неравенства по доходам авторы доклада выделили Южную Африку. Там самые богатые 10% населения получают 66% общего дохода. Схожая ситуация наблюдается в латиноамериканских странах — Бразилии, Мексике, Чили и Колумбии, где богатейшие получают около 60% доходов.

В странах Северной Европы ситуация оказалась более сбалансированной. В Швеции и Норвегии наиболее бедная половина общества получает около 25% общего дохода, а доход самых богатых 10% составляет менее 30%.

Россия оказалась среди стран с достаточно высоким уровнем неравенства по доходам. Тут 10% людей получают 51% доходов. Схожая тенденция наблюдается и в США — на 10% населения приходится 47% доходов.

Самый высокий уровень имущественного неравенства вновь оказался в Южной Африке. Тут 10% богатейшего населения контролируют 85% личного богатства. У бедной половины долги и вовсе превысили активы.

Похожая ситуация оказалась в России, Мексике и Бразилии. Самые богатые в этих странах обладают примерно 70% богатства, а бедной половине остается 2-3%.

Относительно сбалансированная ситуация оказалась в Италии, Дании, Норвегии и Нидерландах. Тут на 40% людей со средним уровнем благосостояния приходится 40-45% богатства. Однако доля богатейших людей только в Нидерландах оказалась меньше 50%.