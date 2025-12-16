Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: неравенство в странах мира в 2025 году
Неравенство в обществе остается одной из ключевых проблем всего мира. На инфографике наглядно показано, в каких государствах эта проблема стоит наиболее остро.
Согласно докладу World Inequality Report 2026, самые богатые 10% населения мира владеют тремя четвертями всего личного богатства. Авторы исследования отмечают, что уровень жизни многих людей стагнирует, а богатство и власть все сильнее концентрируются в руках элит. Масштабы разрыва в уровне благосостояния и доходов сильно различаются в зависимости от государства.
Среди стран с самым высоким уровнем неравенства по доходам авторы доклада выделили Южную Африку. Там самые богатые 10% населения получают 66% общего дохода. Схожая ситуация наблюдается в латиноамериканских странах — Бразилии, Мексике, Чили и Колумбии, где богатейшие получают около 60% доходов.
В странах Северной Европы ситуация оказалась более сбалансированной. В Швеции и Норвегии наиболее бедная половина общества получает около 25% общего дохода, а доход самых богатых 10% составляет менее 30%.
Россия оказалась среди стран с достаточно высоким уровнем неравенства по доходам. Тут 10% людей получают 51% доходов. Схожая тенденция наблюдается и в США — на 10% населения приходится 47% доходов.
Самый высокий уровень имущественного неравенства вновь оказался в Южной Африке. Тут 10% богатейшего населения контролируют 85% личного богатства. У бедной половины долги и вовсе превысили активы.
Похожая ситуация оказалась в России, Мексике и Бразилии. Самые богатые в этих странах обладают примерно 70% богатства, а бедной половине остается 2-3%.
Относительно сбалансированная ситуация оказалась в Италии, Дании, Норвегии и Нидерландах. Тут на 40% людей со средним уровнем благосостояния приходится 40-45% богатства. Однако доля богатейших людей только в Нидерландах оказалась меньше 50%.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
2 Сентября, 2023
О чем думают животные?
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии