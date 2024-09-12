На «Фукусиме-1» началась операция по извлечению образца расплавленного материала реактора

Авария на японской атомной электростанции «Фукусима-дайити» произошла 13 лет назад, но ликвидация ее последствий займет еще не менее четверти века. Одно из важнейших мероприятий этого процесса — оценка состояния объекта, а ее невозможно полностью выполнить без зондирования наиболее поврежденных и опасных мест, то есть непосредственно реакторов. В минувший вторник началась сложнейшая операция по исследованию того, что осталось от активной зоны второго энергоблока «Фукусимы-1».

Как сообщило агентство Associated Press, стартовавшая 10 сентября операция по плану продлится две недели. За это время специального робота протолкнут в помещения, ранее бывшие герметичным объемом реактора, где щипцы на дистанционно управляемом манипуляторе должны ухватить песчинку кориума. Так называется материал, представляющий собой жидкую или уже застывшую смесь из расплавившегося ядерного топлива и продуктов его деления, фрагментов конструкции активной зоны реактора, а также всего, что эта своеобразная лава встречала на пути.

Образец кориума поместят в герметичную и экранирующую радиацию капсулу для дальнейшей транспортировки в несколько ведущих лабораторий мира, занимающихся вопросами атомной энергетики и ядерной физики. Анализ расплавленного материала активной зоны позволит прояснить многие детали аварии, а также восстановить цепь происходивших внутри реактора событий. В числе прочего на основе результатов исследования кориума можно будет, наконец, определить точный перечень и объем процедур, необходимых для полной дезактивации энергоблока.

Забор образцов кориума ведут на втором энергоблоке, сильнее всего пострадавшем при аварии. Ранее произведенная разведка реакторных помещений с помощью роботизированных зондов подтвердила, что в нем произошло полное расплавление активной зоны реактора.

Причем этот расплав как минимум частично проплавил бетонное основание герметичного объема и прошел на подвальные этажи. На первом энергоблоке активная зона тоже расплавилась полностью, но, насколько известно, гермообъем выдержал. Третий энергоблок претерпел частичное расплавление активной зоны.

Скомпонованные кадры с камеры дистанционно управляемого робота-зонда, который обследовал останки герметичного объема реактора второго энергоблока АЭС «Фукусима-1», опубликованные в 2022 году. Хорошо видно отверстие примерно метр в поперечнике, которое, предположительно, проплавила в бетонном основании расплавленная активная зона в первые дни аварии / © TEPCO, Nikkei Asia

В зависимости от успеха или неудачи операции по обследованию разрушений, будет принято решение о более глубоком обследовании кориума впоследствии. Дело в том, что работающий сейчас манипулятор может только подобрать небольшой камушек или отщипнуть выступающую из массы затвердевшего расплава маленькую неровность. Но сам по себе кориум, во-первых, затвердевает неравномерно, а во-вторых, еще в лавообразном состоянии это не однородный материал.

Ближе к поверхности кристаллизовавшейся радиоактивной лавы расположены захваченные ее потоком обломки окружающих конструкций и всякий возникший во время аварии мусор. Наиболее интересные — с исследовательской точки зрения — компоненты кориума находятся в глубине его массы или ближе к основанию застывшего образования. Там, где до сих пор может сохраняться высокая температура и гарантированы зашкаливающие уровни радиации — их обеспечивают остатки самой активной зоны: ядерное топливо и компоненты тепловыделяющих элементов.

Изначально операцию по забору образцов должны были начать 22 августа, но выяснилось, что при подготовке к работам телескопические трубы для проталкивания манипулятора расположили в неверном порядке. Этот недочет устраняли около двух недель.

Столь внушительные сроки на выполнение кажущегося сравнительно простым действия объясняются крайне опасными условиями вблизи разрушенного реактора.

Робот-манипулятор для забора образца расплавленного материала реактора второго энергоблока АЭС «Фукусима-1». В правой части снимка видны плоские щипчики, которые по плану должны либо откусить небольшой камушек от застывшего кориума, либо подобрать с его поверхности отдельную песчинку / © TEPCO, AP

Рабочие могут находиться там не более чем по 15 минут подряд, поэтому все действия выполняют восемь поочередно сменяющихся команд по шесть человек. Вдобавок роботу необходимо пройти примерно 22 метра по сильно замусоренным каналам и помещениям.

Процесс его проталкивания должен быть очень осторожным: если манипулятор во что-то упрется или застрянет по пути, его высвобождение радикально усложнит операцию и подвергнет дополнительному риску участвующий персонал.

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