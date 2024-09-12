Способность ходить на двух ногах связали с эволюционными изменениями коленного сустава

Авторы нового исследования показали, что важную роль в прямохождении человека могли сыграть эволюционные изменения в крошечной коленной сесамовидной кости — фабелле. Хотя такие кости есть у большинства приматов, они часто отсутствуют у гоминидов — группы, к которой принадлежат Homo sapiens, шимпанзе, гориллы, гиббоны и другие.

Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали наличие боковой фабеллы, тесно связанной с сухожилиями мышц и капсулой сустава, у 93 различных видов приматов. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало: отличительный эволюционный путь этой небольшой кости у людей и других гоминидов способствовал изменениям, позволившим предкам человека освоить прямохождение.

Исследовательская группа обнаружила, что фабелла у людей имеет другую структуру, а также встречается не у всех. Расположенная за коленом и встроенная в связки и сухожилия крошечная кость в два раза чаще встречается у пациентов с остеоартритом коленного сустава, отметили ученые.

«Несмотря на годы исследований, причины, по которым фабелла присутствует у одних особей и отсутствует у других, по-прежнему неизвестны», — подчеркнули авторы научной работы.

Чтобы подробнее изучить три сесамовидные кости в колене, ученые обратились к статистическим моделям, опубликованным за последние 100 лет. Результаты показали, что у приматов, за редким исключением, фабеллы почти всегда развиваются парами. У гоминидов, судя по всему, развитие этой коленной кости пошло по другому пути.

Авторы исследования пришли к выводу, что боковая фабелла у предков человека со временем стала использоваться для прямохождения. Однако, чтобы подтвердить эти выводы, потребуются дальнейшие исследования.

«Использование этой кости по-новому могло помочь австралопитекам перейти от ходьбы на четвереньках к ходьбе в вертикальном положении», — написали ученые.

Их исследование открывает новые возможности для изучения эволюции осанки и передвижения у гоминидов, а также подчеркивает важность, казалось бы, незначительных анатомических структур в развитии ключевых адаптаций в эволюционной истории человека.

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