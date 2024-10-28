  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 минут назад
Татьяна Пичугина
16

Вулканические зимы вызвали массовое вымирание и открыли путь к процветанию динозавров

5.2

Триасовый период завершился 201 миллион лет назад одним из крупнейших массовых вымираний. По времени это совпало с началом раскола суперконтинента Пангея, масштабным излиянием базальтов и, как следствие, усилением парникового эффекта. Оставшуюся часть мезозойской эры на Земле царили динозавры, до того занимавшие подчиненное положение. Механизмы, связывающие все эти события, по сей день остаются предметом дебатов. В новом исследовании международный коллектив ученых пришел к выводу, что для сухопутных видов губительными стали резкие, скоротечные похолодания, а не глобальное потепление.

Геология
# вулканическая зима
# Динозавры
# Канада
# Марокко
# массовое вымирание
# Северная Америка
# Триасовый период
Отложения в Марокко, сформировавшиеся во время массового вымирания 201,6 миллионов лет назад. Красные осадочные породы во многих местах мира содержат окаменелости триасового периода, белый слой выше несет следы вулканизма. Наверху мощный слой базальтов / © Paul Olsen/Lamont-Doherty Earth Observatory
Отложения в Марокко, сформировавшиеся во время массового вымирания 201,6 миллионов лет назад. Красные осадочные породы во многих местах мира содержат окаменелости триасового периода, белый слой выше несет следы вулканизма. Наверху мощный слой базальтов / © Paul Olsen/Lamont-Doherty Earth Observatory

Геологи связывают большинство массовых вымираний на планете с грандиозными магматическими излияниями, во время которых в атмосферу поступает большое количество парниковых газов и аэрозолей. Это усиливает парниковый эффект, климат меняется, запускается перестройка экосистем. Все, кто не приспособились, исчезают. 

Такого рода построения не всегда согласуются с наблюдениями. К примеру, следы массового вымирания в конце триасового периода хронологически совпадают с началом активного вулканизма. Геологи увидели это в напластованиях бассейна Ньюарк в Северной Америке, который сформировался на месте гигантской зоны растяжения в земной коре (рифта), положившей начало расколу Пангеи. Этот комплекс горных пород называют Центрально-Атлантической магматической провинцией.

Чтобы уточнить последовательность событий, ученые из Марокко и Китая во главе с Денисом Кентом из Рутгерского и Колумбийского университетов (США) воспользовались данными об инверсии магнитного поля Земли хрон E23r, случившейся непосредственно перед массовым сухопутным вымиранием. 

Коричневый вулканический уступ покрывает белый прослой позднейшего триасового возраста. Ниже — красные озерные отложения бассейна Фанди. Северные горы в Канаде / © Paul E. Olsen

Слой с обращенной полярностью хрон E23r обнаружили в разрезе Тьюрждаль в хребте Высокий Атлас в Марокко. Такой же оказался среди осадочных пород формации Бигудин, в основании древнейших лав Центрально-Атлантической магматической провинции.

Хрон E23r отследили в канадской формации Бломидон в Северных горах. Эти данные помогли синхронизировать слои на разных континентах и воссоздать последовательность событий, приведших к массовому вымиранию.

Согласно новой статье, опубликованной в журнале PNAS, начальный этап распада Пангеи длился примерно 46 тысяч лет. Однако основная масса базальтов излилась за четыре, максимум пять всплесков, длившихся не более столетия.

Каждый всплеск сопровождался короткой, но суровой вулканической зимой.

Породы Центрально-Атлантической магматической провинции на карте Пангеи / © Dennis V. Kenta et al., 2024

По мнению авторов исследования, выбросы большого объема сульфатных аэрозолей в атмосферу резко охладили планету. Далеко не все виды на суше пережили несколько вулканических зим, уступив место более приспособленным. Возможно, в холодные периоды пернатые динозавры, обитавшие в полярных регионах, получили преимущества, а крупные псевдозухии, царившие до того в тропиках, наоборот, вымерли. 

Глобальное потепление, наступившее позже и развивавшееся медленнее, завершило дело. Одно из его последствий — массовая гибель морских видов в результате закисления и аноксии океана. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# вулканическая зима
# Динозавры
# Канада
# Марокко
# массовое вымирание
# Северная Америка
# Триасовый период
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
700
Млекопитающие мезозоя: выжить среди динозавров
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Как физика встречается с фантастикой в «Задаче трех тел»
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Сверхсветовое движение во вселенной Star Trek
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Космическая пыль
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
500
Экономика вместо политики: от периода быстрого роста до краха «мыльного пузыря»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
30 Окт
700
Остеология: скелет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Темная материя
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
200
 Мифическая палеонтология
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Беседа
01 Ноя
Бесплатно
Язык Эйнштейна
Павильон «АТОМ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:05
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
Позавчера, 12:01
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
7 часов назад
Березин Александр

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?

С точки зрения науки
# SpaceX
# Starship HLS
# Илон Маск
# лунная гонка
Выбор редакции
Позавчера, 11:05
Юлия Трепалина

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Психология
# благосостояние
# богатство
# дети
# доходы
# родители
# семья
25 октября
МАИ

Ракетный двигатель, разработанный ИИ и напечатанный на 3D-принтере: фантастика или реальность?

Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.

МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
Позавчера, 12:01
Татьяна

Генетики расшифровали ДНК «мертвеца из колодца» в норвежской Саге о Сверрире

В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.

Археология
# анализ ДНК
# история
# Норвегия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Вулканические зимы вызвали массовое вымирание и открыли путь к процветанию динозавров

    8 минут назад

  2. В МФТИ выяснили, как удлиняющий хромосомы белок участвует в ответе на окислительный стресс

    3 часа назад

  3. Российские ученые повысили точность рекомендательных систем для соцсетей и онлайн-магазинов на 50 процентов

    5 часов назад

  4. У самого центра Млечного Пути заметили вытянутую структуру

    6 часов назад
Выбор редакции

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

7 часов назад

Последние комментарии

Rainer Adelstone
5 минут назад
Насчёт того, победит ли Трамп существуют большие сомнения: некто Алан Личман считает, что нет

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Игорь Коняшов
2 часа назад
pontiyleontiy, Рокфеллер? -Нет, не слышал!))

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Панов
2 часа назад
Иван, чем они занимаются когда нет телескопа. Вот в чем вопрос. И так ли они много стоят?

NASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескоповNASA решило пока не сокращать расходы на миссии космических телескопов

pontiyleontiy
3 часа назад
Александр, поэтому я и набрал "таких" капсом. Маск - не какие-то там работяги-граждане и не иностранный инвестор. У ТАКИХ как Маск в США не отбирают.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
pontiyleontiy, примеры отчуждений собственности в истории США есть, например, отчуждение золота у граждан при Рузвельте, или национализации компаний:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

pontiyleontiy
4 часа назад
Александр, а есть вообще в истории США, даже в военное время, даже в "интересах нацбезопасности" примеры отчуждения компаний у ТАКИХ людей? Не думаю,

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
5 часов назад
Anton, " насколько реален сценарий, в котором Маск остаётся главой SpaceX, но компания теряет все госконтракты ввиду потери допуска шефа к секретной

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Anton Khoryukov
5 часов назад
Отличный материал, снимаю шляпу! 😎👍 У меня только один вопрос - насколько реален сценарий, в котором Маск остаётся главой SpaceX, но компания теряет

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Max Power
5 часов назад
Деда, иди спать. Путины им везде мерещатся, маразматикам -русофобам.. все норм с Илюхой, помог укре со старлинком, чего привязался?

Глава NASA обеспокоился из-за общения Маска и ПутинаГлава NASA обеспокоился из-за общения Маска и Путина

Дождиков Антон
5 часов назад
Очень интересно читать такие публикации, прямо настоящий научно-политический детектив (и даже триллер со шпионским боевиком). Однако в статье

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Владимир Перминов
6 часов назад
Я обожаю читать статьи Березина! Очень информативно и подробно, а комментарии к другим статьям дают убедиться в правоте Автора, так как я не нашёл

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Роман Бегизардов
6 часов назад
Спасибо за статью. Еще один повод зайти 05.11 на госуслуги и проголосовать правильно.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Олег Олег
7 часов назад
Не верь данайцам, дары приносящих.

Армию России признали самой сильной в миреАрмию России признали самой сильной в мире

Василий Парфенов
8 часов назад
Михаил, насколько я сам понимаю тему -- верно. Всяких Ио и ему подобных колбасит приливными силами так, что мало никому не покажется. Но опять же, это

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Иван Колупаев
9 часов назад
Дмитрий, наверное меня ввела в заблуждение формулировка "накапливают больше богатства" 😏 Людей которые полжизни копят на первое жилье трудно

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатстваСоциологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Владимир Наумов
9 часов назад
Характерно название "Украинский кризис" : зачем обманываем себя и всех.

Украинский кризис не затронет МКСУкраинский кризис не затронет МКС

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
Легко посчитать что перегрузки будут 5000g, и в тоже время 100 метровая пушка даст вдвое меньшую перегрузку. В чем смысл, центрифуга настолько дешевле

Огромная праща: SpinLaunch показала новый концепт системы орбитального запускаОгромная праща: SpinLaunch показала новый концепт системы орбитального запуска

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
Последний абзац добавляет красок уровнем аргументации.

Арсенал ядерного оружия Китая вырос быстрее, чем прогнозировали в Пентагоне Арсенал ядерного оружия Китая вырос быстрее, чем прогнозировали в Пентагоне 

Дмитрий Kuрueнко
12 часов назад
Иван, ага, то есть вы тоже считаете что Маск барыга и главное для него бабки. С Дуровым, поставившим дело на поток, аргумент получше был бы))) Но я все

Социологи проследили, какие семьи накапливают больше богатстваСоциологи проследили, какие семьи накапливают больше богатства

Иван Колупаев
20 часов назад
Salih, и почему на проармянскую пропаганду жалуются в основном турки...

Геноцид армян: Холокост ВостокаГеноцид армян: Холокост Востока

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно