Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Ледники Антарктиды сейчас находятся под пристальным вниманием исследователей. Ведь этот регион активен, несмотря на кажущуюся неподвижность. В Западной Антарктиде, например, может ускориться таяние «ледника Судного дня», а Восточная теряет массу льда в регионе Земли Уилкса. Наблюдения за Антарктическим ледяным щитом начались после первых экспедиций в прошлом веке, но этих данных мало, если сравнивать с теми, что шли после 1970-го, то есть после наступления эры спутников.

В 1936-1937 годах норвежский судовладелец и китобойный магнат Ларс Кристенсен снарядил свою последнюю экспедицию до Антарктиды, чтобы провести аэрофотосъемку восточного побережья и сделать подробные карты — их вышло 12. Это самое раннее свидетельство о береговой линии и положении ледников Восточной Антарктиды. Спустя 20 лет гляциологи снова изучили ледяной фронт в этом регионе с самолета, но никаких изменений не отметили.

Группа геологов из Дании, Норвегии и Франции решила воспользоваться этими ранними снимками для исследования перемен в Восточной Антарктиде. Из 2200 фотографий, сделанных Кристенсеном, отобрали 128 достаточно контрастных изображений с подстилающими породами для наземного контроля. Сочетая их с аэрофотосъемкой 1956-1973 годов и современными спутниковыми данными, ученые оценили высоту, скорость течения и фронтальные изменения 21 ледника в заливе Лютцов-Хольм, у побережий Земли Кемпа, Земли Мак-Робертсона и вдоль берега Ингрид Кристенсен с 1937 по 2023 год. Результаты этих 85-летних наблюдений опубликованы в журнале Nature Communications.

Исторические реконструкции ледников и аэрофотоснимки. A) Существующие исторические реконструкции ледников и ледники, включенные в данное исследование (фронтальные реконструкции n = 21, реконструкции высот n = 12, реконструкции скоростей n = 4), наложенные на годовые изменения высот Антарктики 2003-2021 гг. B) Ледник Тейлора в 1937, 1956 и 1973 годах, как показано на аэрофотоснимках. Крупным планом показаны различные типы реперных точек, используемых для стандартизации внутренней геометрии снимков. C) Полученные цифровые модели рельефа наложены на ортомозаики, созданные на основе промежуточных моделей. Для создания цифровой модели рельефа 1956 года и ортомозаики мы использовали дополнительные косые изображения (не включенные сюда), так как ледник был сфотографирован с помощью аэрофотокамер («триметрогонов») / © Nature Communications, Mads Dømgaard et al.

Чтобы более-менее корректно определить положение ледников, авторы научной работы обрабатывали все фотографии по отдельности, выравнивания некоторые вручную. Не для всех объектов получилось рассчитать высоту из-за косого угла обзора и недостаточного перекрытия снимков. Перемещение отслеживали только у ледников Хосизон (Hoseason), Тейлор (Taylor), Джелбарт (Jelbart) и Утстиккар (Utstikkar).

У ледников залива Лютцов-Хольм геологи зафиксировали отступление в период с 1937-го по 1980-е годы, в середине 2000-х (за исключением ледника Ширасе) и между 2016 и 2018 годом. Фронт Лангховде (Langhovde) и Ховдебрин (Hovdebreen) за 85 лет колебался менее чем на километр, а некоторые после большого отступления в 1980-х восстановили и даже превысили площади, отмеченные в 1937-м. В целом, по словам ученых, ледникам необходимо еще 17 лет непрерывного движения с нынешней скоростью, чтобы достичь протяженности 1937 года.

Специалисты выделили несколько общих тенденций в динамике ледников за последние 85 лет. Абсолютные высоты остаются неизменными, а вдоль побережья Сева (Syowa) растут по несколько сантиметров за год. Ширасе — вновь исключение, поскольку утолщается со скоростью полметра в год. Тем не менее некоторые ледники отступили на многие километры: Джелбарт — на 3,5 километра с 1937 года, Мулебрин — на 13,5 километра с 1980-х. В общей сложности ледники вдоль берега Ингрид Кристенсен, как отметили геологи, испытали абсолютное увеличение с 1960 по 2022 год.

Рост объема льдов совпадает с долгосрочным выпадением снега вдоль побережья Земли Кемпа и Мак-Робертсона (все недалеко от моря Содружества). Там количество осадков увеличилось почти на 50% с 1940 по 2022 год, а в заливе Лютцов-Хольм наблюдается почти постоянный снегопад. Новая реконструкция хотя и выходит за рамки эпохи надежных данных, все же указывает на постоянное накопление массы льда в изученном регионе за последние 85 лет. Периоды истончения и изменчивость по десятилетиям в долгосрочной перспективе выглядят, по словам исследователей, естественно. Поэтому важно вести длительные записи ледников, чтобы краткосрочные сдвиги не привели к ошибочным выводам.

Вероятная причина утолщения ледников Восточной Антарктиды — как ни странно, глобальное потепление. Дело в том, что при потеплении растет количество осадков, а именно из них формируются льды Восточной Антарктиды. Там еще не так тепло, чтобы этот лед мог быстро таять, но уже достаточно, чтобы осадки, наращивающие массу льда, заметно увеличились. Через какое-то время этот дополнительный лед начнет таять достаточно быстро, чтобы ледники восточной части Антарктики отступили. Но это случится, только если нынешний режим потепления продлится значительное время — несколько тысяч лет.

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