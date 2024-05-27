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Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Ледники Антарктиды сейчас находятся под пристальным вниманием исследователей. Ведь этот регион активен, несмотря на кажущуюся неподвижность. В Западной Антарктиде, например, может ускориться таяние «ледника Судного дня», а Восточная теряет массу льда в регионе Земли Уилкса. Наблюдения за Антарктическим ледяным щитом начались после первых экспедиций в прошлом веке, но этих данных мало, если сравнивать с теми, что шли после 1970-го, то есть после наступления эры спутников.
В 1936-1937 годах норвежский судовладелец и китобойный магнат Ларс Кристенсен снарядил свою последнюю экспедицию до Антарктиды, чтобы провести аэрофотосъемку восточного побережья и сделать подробные карты — их вышло 12. Это самое раннее свидетельство о береговой линии и положении ледников Восточной Антарктиды. Спустя 20 лет гляциологи снова изучили ледяной фронт в этом регионе с самолета, но никаких изменений не отметили.
Группа геологов из Дании, Норвегии и Франции решила воспользоваться этими ранними снимками для исследования перемен в Восточной Антарктиде. Из 2200 фотографий, сделанных Кристенсеном, отобрали 128 достаточно контрастных изображений с подстилающими породами для наземного контроля. Сочетая их с аэрофотосъемкой 1956-1973 годов и современными спутниковыми данными, ученые оценили высоту, скорость течения и фронтальные изменения 21 ледника в заливе Лютцов-Хольм, у побережий Земли Кемпа, Земли Мак-Робертсона и вдоль берега Ингрид Кристенсен с 1937 по 2023 год. Результаты этих 85-летних наблюдений опубликованы в журнале Nature Communications.
Чтобы более-менее корректно определить положение ледников, авторы научной работы обрабатывали все фотографии по отдельности, выравнивания некоторые вручную. Не для всех объектов получилось рассчитать высоту из-за косого угла обзора и недостаточного перекрытия снимков. Перемещение отслеживали только у ледников Хосизон (Hoseason), Тейлор (Taylor), Джелбарт (Jelbart) и Утстиккар (Utstikkar).
У ледников залива Лютцов-Хольм геологи зафиксировали отступление в период с 1937-го по 1980-е годы, в середине 2000-х (за исключением ледника Ширасе) и между 2016 и 2018 годом. Фронт Лангховде (Langhovde) и Ховдебрин (Hovdebreen) за 85 лет колебался менее чем на километр, а некоторые после большого отступления в 1980-х восстановили и даже превысили площади, отмеченные в 1937-м. В целом, по словам ученых, ледникам необходимо еще 17 лет непрерывного движения с нынешней скоростью, чтобы достичь протяженности 1937 года.
Специалисты выделили несколько общих тенденций в динамике ледников за последние 85 лет. Абсолютные высоты остаются неизменными, а вдоль побережья Сева (Syowa) растут по несколько сантиметров за год. Ширасе — вновь исключение, поскольку утолщается со скоростью полметра в год. Тем не менее некоторые ледники отступили на многие километры: Джелбарт — на 3,5 километра с 1937 года, Мулебрин — на 13,5 километра с 1980-х. В общей сложности ледники вдоль берега Ингрид Кристенсен, как отметили геологи, испытали абсолютное увеличение с 1960 по 2022 год.
Рост объема льдов совпадает с долгосрочным выпадением снега вдоль побережья Земли Кемпа и Мак-Робертсона (все недалеко от моря Содружества). Там количество осадков увеличилось почти на 50% с 1940 по 2022 год, а в заливе Лютцов-Хольм наблюдается почти постоянный снегопад. Новая реконструкция хотя и выходит за рамки эпохи надежных данных, все же указывает на постоянное накопление массы льда в изученном регионе за последние 85 лет. Периоды истончения и изменчивость по десятилетиям в долгосрочной перспективе выглядят, по словам исследователей, естественно. Поэтому важно вести длительные записи ледников, чтобы краткосрочные сдвиги не привели к ошибочным выводам.
Вероятная причина утолщения ледников Восточной Антарктиды — как ни странно, глобальное потепление. Дело в том, что при потеплении растет количество осадков, а именно из них формируются льды Восточной Антарктиды. Там еще не так тепло, чтобы этот лед мог быстро таять, но уже достаточно, чтобы осадки, наращивающие массу льда, заметно увеличились. Через какое-то время этот дополнительный лед начнет таять достаточно быстро, чтобы ледники восточной части Антарктики отступили. Но это случится, только если нынешний режим потепления продлится значительное время — несколько тысяч лет.
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