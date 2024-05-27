В МГППУ изучили, как люди оценивают уровень доверия к незнакомцу по фотографии

Психологи из МГППУ выяснили, что непосредственный контакт глаза в глаза (без слов) существенно влияет на оценку индивидуальных черт незнакомого человека и уровень доверия к нему. Они проверили гипотезу, как меняется представление о незнакомце по фото и при визуальном контакте с ним. Ученые определили, что люди с квадратным типом лица, чаще получают неправильную оценку своего характера от незнакомцев по фотографии. Но независимо от формы лица, повторная оценка после контакта взглядов отличается более положительными индивидуальными чертами.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе участникам нужно было оценить индивидуальные психологические характеристики и уровень доверия/недоверия к незнакомой модели по ее фотографии на экране компьютера (это называется викарным общением). На втором этапе происходило непосредственное визуальное взаимодействие между участником и моделью. Участник переходил в другую комнату, где уже находилась модель, чье фото он только что оценивал. Они садились друг напротив друга на расстоянии 1,3 метра и смотрели друг на друга в течение одной минуты.

Испытуемому нужно было сосредоточиться на лице модели и представить, какими качествами она обладает, и решить, смог бы он работать с ней над важным проектом. При этом нельзя было разговаривать и жестикулировать. Модель также получала инструкцию сидеть спокойно, смотреть на участника, но не вступать в коммуникацию. После этого участник возвращался к компьютеру и снова оценивал модель по фотографии. Исследование опубликовано в журнале «Экспериментальная психология».

В исследовании участвовали студенты московских университетов — 105 человек. Для оценки каждого типа лица привлекались еще 21 участник. Также изучались индивидуальные психологические характеристики моделей с помощью экспертов – людей, которые хорошо их знали, например, родителей и близких подруг, которые были знакомы с моделями более двух лет. Каждую модель оценивали по четыре эксперта.

«Когда люди видят фото незнакомого человека, они по-разному оценивают его индивидуальные черты и проявляют к нему доверие. Но после короткого контакта взглядов, их мнение меняется, отмечает Ирина Стрижова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ. – После такого общения, люди обычно воспринимают незнакомца более положительно, кроме одной черты характера — упрямый, если у него круглое лицо».

Даже когда мы видим только фотографию незнакомого человека с ромбовидным лицом, мы можем оценить его индивидуальные черты. Оценки наивных наблюдателей и людей из ближайшего окружения могут совпадать по 17 из 21 шкалы. Но после одной минуты молчаливого общения лицом к лицу, оценки могут отличаться только по одной шкале.

Люди с квадратным типом лица, вероятно, чаще всего получают неправильную оценку своих индивидуальных черт от незнакомцев по фотографии. Однако, даже такое короткое общение с ними меняет представление о их личности, и оценки незнакомцев становятся похожи на оценки людей из их близкого окружения.

«По фотографии наблюдатели ошибочно считали незнакомую натурщицу с квадратным морфотипом лица как неуверенную в себе девушку, нуждающуюся в поддержке и утешении со стороны других, часто принимающую решения, полагаясь на мнение окружающих (черта личности – зависимость – отмечена у 33 процента испытуемых), – рассказывает Ирина Стрижова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ. – Кроме того, она неверно воспринималась как чрезмерно чувствительная, склонная к тревожности и переживаниям, трудно адаптирующаяся к новым условиям (черта личности – вялость, 38 процентов респондентов). Ей приписывали сокрытие подлинных мыслей и чувств, лицемерие (черта личности – неискренность, 62 процента); беспорядочную торопливость (черта личности – суетливость, 29 процентов)».

«Короткое общение лицом к лицу с человеком, у которого треугольное лицо, может по-разному влиять на оценку его личностных характеристик, – добавляет Хозе Евгений Геннадиевич, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института экспериментальной психологии МГППУ. – Некоторые характеристики остаются неизменными после общения, другие могут измениться, а также могут появиться различия по некоторым шкалам, которые раньше не отличались».

Наименьшие различия в оценках наблюдаются при восприятии людей с круглым и прямоугольным типами лица до и после опыта общения. Таким образом, короткое невербальное общение лицом к лицу существенно влияет на то, как сторонний наблюдатель относится к незнакомому человеку, в отличие от уровня доверия, который формируется только по фотографии.

Оценка индивидуальных черт незнакомого человека и доверия к нему зависит от того, было ли у наблюдателя личное общение с ним или только общение через фотографию. После короткого общения лицом к лицу, наблюдатель более точно оценивает черты незнакомца и склонен доверять ему больше, чем при общении только через фотографию.

Общие закономерности влияния личного общения на оценку незнакомого человека наблюдателем и моделью заключаются в том, что независимо от формы лица, повторная оценка после общения отличается более положительными индивидуальными чертами.

Исследование показало, что наименьшее количество значимых различий в оценках индивидуально-психологических характеристик было получено при оценке круглого морфотипа лица натурщицы. Это может говорить о том, что респонденты довольно точно оценивали людей с таким типом лица.

«Однако, эти результаты не совпадают с предыдущими исследованиями Д. А. Дивеева, который утверждал, что прямоугольный морфотип имеет промежуточное значение, рассказывает Анастасия Агеева, магистрантка второго курса Института экспериментальной психологии МГППУ. – Также есть несогласованность в оценках ромбовидного морфотипа лица – по нашим данным, он оценивается менее точно, чем по результатам Д. А. Дивеева, и не отличается по количеству различий от треугольного и квадратного морфотипов».

Тип лица влияет на то, как меняются оценки уровня доверия после личного общения. Например, прямоугольный тип лица вызывает наибольшее изменение в оценках, а треугольный — наименьшее.

Сформулированные выводы могут быть использованы психологами, педагогами, специалистами по консультативной и тренинговой работе, другими заинтересованными лицами, связанными с межличностной коммуникацией в общении и деятельности людей. Представленное исследование будет интересно для всех, кто пользуется соцсетями. Важно подчеркнуть, что на просторах интернета люди заявляют о себе, как правило, по фотоизображению.

Но следует помнить, что фотографии незнакомых людей не является достоверным источником оценки их личностных качеств. Даже кратковременный визуальный контакт без слов несёт в себе намного больше информации о характере человека, его привычках, поведении, чем обычная фотография. А сочетание сначала взгляда на фотоизображение незнакомого лица и далее кратковременного визуального контакта оказывается достаточным для того, чтобы с большой точностью судить о личности незнакомца.

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МГППУ 57 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.