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17 минут назад
КБГУ
18

В КБГУ разработали дрон для борьбы с обледенением крыш

4.8

Студент четвертого курса института искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ Юрий Шишкин разработал дрон, предназначенный для борьбы с обледенением крыш многоэтажных домов. Этот беспилотный летательный аппарат уникален — он способен обрабатывать химическими реагентами снежный покров на больших высотах, недоступных для коммунальных служб. Дрон автоматически определяет уровень снега на крышах и рассчитывает необходимое количество реагентов для обработки заданной площади. За час он может обработать десяток многоэтажных домов. А система телеметрии позволяет оператору получать качественное видео находясь на большом расстоянии. Мультикоптер способен поднять в воздух до 10 килограммов полезной нагрузки.

КБГУ
# дрон
# крыша
# лёд
# наледь
Студент четвертого курса института искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ Юрий Шишкин со своим инновационным дроном / © Автор Заур Гедуев, пресс- центр КБГУ

Идея использовать сельскохозяйственный дрон для борьбы с обледенением крыш у студента Юрия Шишкина возникла во время поездки в Приэльбрусье. Он увидел, как коммунальщики рисковали жизнью, очищая высотные здания от снега без страховки. С этого, рассказывает студент, все и началось.

«И я подумал, почему бы не найти решение, позволяющее использовать дрон для обработки крыш химреагентами. По возвращению в Нальчик сообщил о планах своему преподавателю Беслану Шогенову, а он меня поддержал»

Студент КБГУ Юрий Шишкин с преподавателем Бесланом Шогеновым / © Автор Заур Гедуев, пресс- центр КБГУ

Изучив большое количество материалов, решили взять за основу большие агродроны. Но мультикоптер, изобретенный Шишкиным, не похож ни на один из тех, которые используются в сельском хозяйстве. Он оборудован более точными датчиками, и программное обеспечение здесь более качественное. Ключевое преимущество перед остальными – его «мозговая начинка», разработанная в КБГУ. Это позволяет значительно снизить затраты на производство по сравнению с рыночными аналогами. Тестовый дрон успешно работает в любых погодных условиях, включая резкие отрицательные температуры.

Юрий Шишкин и его научный руководитель, доцент кафедры мехатроники и робототехники Беслан Шогенов, продолжают работу над усовершенствованием программного обеспечения дрона. Они стремятся довести его до идеального состояния перед подачей заявки на патентирование. Проект разрабатывается уже около года в рамках программы «Приоритет 2030».

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КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
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КБГУ
# дрон
# крыша
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# наледь
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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