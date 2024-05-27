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В КБГУ разработали дрон для борьбы с обледенением крыш
Студент четвертого курса института искусственного интеллекта и цифровых технологий КБГУ Юрий Шишкин разработал дрон, предназначенный для борьбы с обледенением крыш многоэтажных домов. Этот беспилотный летательный аппарат уникален — он способен обрабатывать химическими реагентами снежный покров на больших высотах, недоступных для коммунальных служб. Дрон автоматически определяет уровень снега на крышах и рассчитывает необходимое количество реагентов для обработки заданной площади. За час он может обработать десяток многоэтажных домов. А система телеметрии позволяет оператору получать качественное видео находясь на большом расстоянии. Мультикоптер способен поднять в воздух до 10 килограммов полезной нагрузки.
Идея использовать сельскохозяйственный дрон для борьбы с обледенением крыш у студента Юрия Шишкина возникла во время поездки в Приэльбрусье. Он увидел, как коммунальщики рисковали жизнью, очищая высотные здания от снега без страховки. С этого, рассказывает студент, все и началось.
«И я подумал, почему бы не найти решение, позволяющее использовать дрон для обработки крыш химреагентами. По возвращению в Нальчик сообщил о планах своему преподавателю Беслану Шогенову, а он меня поддержал»
Изучив большое количество материалов, решили взять за основу большие агродроны. Но мультикоптер, изобретенный Шишкиным, не похож ни на один из тех, которые используются в сельском хозяйстве. Он оборудован более точными датчиками, и программное обеспечение здесь более качественное. Ключевое преимущество перед остальными – его «мозговая начинка», разработанная в КБГУ. Это позволяет значительно снизить затраты на производство по сравнению с рыночными аналогами. Тестовый дрон успешно работает в любых погодных условиях, включая резкие отрицательные температуры.
Юрий Шишкин и его научный руководитель, доцент кафедры мехатроники и робототехники Беслан Шогенов, продолжают работу над усовершенствованием программного обеспечения дрона. Они стремятся довести его до идеального состояния перед подачей заявки на патентирование. Проект разрабатывается уже около года в рамках программы «Приоритет 2030».
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