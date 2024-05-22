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«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Таяние ледников влияет на жизнь людей по всему миру. Например, из-за ускорения этого процесса снижается скорость вращения Земли. Это привело к тому, что из календарного года придется впервые вычесть високосную секунду и отредактировать политику регулирования всемирного координированного времени (UTC) на три года позже, чем планировалось. Такие изменения негативно скажутся на многих сферах, например на распределенных вычислениях и финансовых рынках, поскольку они требуют точной и стандартизированной временной шкалы. Дело в том, что заранее запрограммировать учет високосных секунд невозможно: их вводят на основании текущих наблюдений за скоростью вращения Земли.
Ледник Туэйтса называют «ледником Судного дня», потому что его таяние с большой вероятностью приведет к чрезвычайно сильному повышению уровня моря и подвергнет опасности все прибрежные сообщества. Площадь этого ледника — 120 тысяч квадратных километров. Если он полностью растает, уровень Мирового океана поднимется на 64 сантимента. Кроме того, ледник Туэйтса — самый нестабильный в Антарктиде: суша, на которой он расположен, наклонена вниз, что позволяет океанским водам «разъедать» лед.
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (США), Университета Ватерлоо (Канада) и компании ICEYE (Финляндия), которая производит микроспутники, выяснили, что «ледник Судного дня» может растаять раньше, чем ожидалось. Результаты их работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые работали с данными, которые спутниковый радар высокого разрешения собрал с марта по июнь 2023 года. Удалось проследить, как у ледника Туэйтса меняется линия заземления (или, в терминологии, которой придерживаются авторы исследования, зона заземления) — место, где лед теряет связь с землей и начинает плавать в море.
Оказалось, что морская вода, которая попадает в основание ледника, накапливается и начинает перемещаться по естественным каналам или бассейнам в его полостях. Возникает давление, из-за которого поднимается ледяной покров. Согласно исследованию, морская вода проникает вглубь ледника на километры, а затем, в соответствии с 12-часовым циклом приливов, снова выходит «наружу».
Морская вода, которая перемещается на значительные расстояния за короткий промежуток времени, ускоряет таяние «ледника Судного дня». Как только лед тает, его пресная вода вымывается и замещается более теплой морской.
По словам исследователей, таяние морского льда не влияет напрямую на повышение уровня моря, но из-за этого процесса прибрежные ледники становятся открытыми для волн и воздействия теплых океанских вод. В результате лед становится более уязвимым, и вероятность его таяния и разрушения растет.
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