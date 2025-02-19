  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Татьяна Пичугина
1

Геологи установили, где на Земле образуются богатые запасы водорода

5.2

Водород называют новым топливом для «чистой» энергетики, обещающей сократить выбросы парниковых газов. Промышленность давно заинтересована в водородных двигателях, но не все способы производства экологичные. Идея искать газ в земной коре привлекательна, но где находятся богатые месторождения? Ученые из ЕС и США нашли ответ при помощи моделирования масштабных тектонических процессов. 

Геология
# Альпы
# водород
# мантия Земли
# серпентинит
# тектоника плит
Альпы
Панорама Швейцарских Альп, кантон Гризон — потенциальный район для поиска месторождений водорода / © Frank Zwaan, GFZ

В природе водород образуется несколькими способами. Например, при разложении органики или расщеплении молекул воды под действием распада радиоактивных элементов в недрах Земли. Потоки природного H2 зафиксированы во многих местах планеты. Так, в Мали действуют пилотные проекты, использующие водород из небольшого природного резервуара в осадочных породах. 

Исследователи под руководством Франка Звана из Центра наук о Земле Геймгольца GFZ (Германия) разработали метод поиска месторождений водорода, основанный на моделирование тектоники плит. Согласно их данным, потенциальные «горячие точки» для образования газа располагаются в горных хребтах, где мантийные расплавы поднимаются близко к поверхности. Результаты этой работы опубликованы в журнале Science Advances.

Схема столкновения континентальных плит, при котором наверх поднимается мантийное вещество и начинается серпентинизация с образованием водорода / © CC BY-NC-SA 3.0 USGS / ESEU edited by Frank Zwaan, GFZ

Большие объемы H2 образуются при взаимодействии мантийных пород с водой в узком температурном окне. Под действием растворов одни минералы заменяются другими — из группы серпентина. Отсюда название процесса — серпентинизация. Попутно высвобождается водород, который может скапливаться в пластах-ловушках. 

Для серпентинизации необходимо, чтобы вещество из мантии поднималось к поверхности, потому что на этом пути есть вода. Процесс занимает миллионы лет. На Земле это происходит в рифтовых зонах — глубоких разломах, раскалывающих сушу, или, наоборот, при закрытии рифта, когда в месте столкновения континентальных плит растут горные цепи. 

Тектоническая карта западной части пояса альпийской складчатости / © Frank Zwaan, Science Advances, 2025

Ученые смоделировали все стадии тектоники плит — от разрыва континента и образования океана, до его схлопывания и поднятия гор. Они проследили, сколько мантийного вещества выходит к поверхности под горными цепями и когда эти породы могут контактировать с водой при благоприятных для серпентинизации температурах.

Моделирование показало, что лучшие условия складываются при поднятии гор, нежели закладке рифтов.Там более холодный температурный режим — 200-350 градусов Цельсия и большие объемы воды циркулируют вдоль крупных разломов. 

По оценке авторов, в горных хребтах в год образуется в 20 раз больше водорода, чем в рифтах. Там есть подходящие породы-резервуары, такие как песчаники. В рифтовых бассейнах во время серпентинизации их, скорее всего, нет. Это подтверждают выходы природного H2 во французских Пиринеях. Повышенное содержание этого газа отмечено в Западных Альпах. На Кавказе скважина, пробуренная в советское время, поставляла газ в течение нескольких месяцев. Все эти места расположены на западе пояса альпийской складчатости, который, по мнению авторов, наиболее перспективен для разведки на водород. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Геология
# Альпы
# водород
# мантия Земли
# серпентинит
# тектоника плит
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Двойной лекторий: история первого выхода в открытый космос и ‎микропластик внутри нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Беспредельно значимые: предприятия двойного назначения, вставшие на защиту Отечества
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Камбоджа: тайны древнего королевства
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
21 Фев
800
Что такое первобытное искусство?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Эволюция и половой отбор
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Вчера, 19:01
Татьяна

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Для ученых это прекрасная возможность наблюдать с близкого расстояния, как она излучает, поглощает и выбрасывает материю. Аккреционный диск Стрельца A* надут ветрами от молодых, теряющих массу звезд. Что происходит в этом неспокойном регионе, до сих пор не вполне ясно. Теперь ученые представили результаты самого продолжительного и подробного исследования центра Млечного Пути, проведенного телескопом NASA «Джеймс Уэбб» в 2023-2024 годах.

Астрономия
# аккреционный диск
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
# телескоп Джейм Уэбб
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
16 февраля
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геологи установили, где на Земле образуются богатые запасы водорода

    Только что

  2. Астрофизики объявили о крупнейшем в истории открытии черных дыр

    3 часа назад

  3. Скорость таяния ледников возросла на треть за прошедшее десятилетие

    3 часа назад

  4. Зонд Galileo подтвердил наличие океана внутри Каллисто

    5 часов назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

16 февраля

Последние комментарии

Иван _
2 часа назад
Предположу, что проблема решится сама собой: идея перехода на электромобили в угоду экологичности является крайне сомнительной, к тому же в

Электромобили и гибриды врезаются в пешеходов вдвое чаще обычных машин

Kiridan
2 часа назад
Валентин, Я представляю здравый смысл и немножечко так некоторые аспекты мироустройства. А что представляет пациент выше?

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Владимир Грицай
2 часа назад
Пример.Берём круглый магнит вокруг него на разное растояние ставим такие-же магниты разного размера, центральный магнит раскручивать и спим

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Гена Пастухов
3 часа назад
Зумеры открыли знаки пунктуации? О, сколько у них ещё открытий чудных!

Точки в сообщениях вызвали негативные эмоции у получателей

Владимир Грицай
3 часа назад
Сверх массивная к чему к гороху или к голове учёных её че на весы клали по отношению другой сверх массивной. Таких ч.дыр трудно назвать сколько и че

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

Иван Колупаев
4 часа назад
Имеющий (опасность) отличную от нуля по туринской шкале. Туринская шкала учитывает не только вероятность падения, но и другие характеристики

Риск столкновения астероида 2024 YR4 c Землей резко вырос

Слава Кпсс
4 часа назад
Слава, может быть

Фундаментально ли время во Вселенной

Нумагомед Нурмагомедов...
4 часа назад
Анатолий, больше удивляет как вас сюда занесло. Судя по всему, вы имеете такое же отношение к науке, как Оумуамуа к солнечной системе.

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Sam Dowson
5 часов назад
"океан был насыщен железом, которое растворялось в воде в виде гидроксида железа (Fe(OH)₃)" - Fe(OH)3 нерастворим, в оригинальной статье другая

Древний океан окрасил Землю в зеленый на 2,5 миллиарда лет

Валентин Чернов
5 часов назад
Kiridan, Если Вы не представляете Физтех...Фиан...ОИЯИ (Курчатник) или...ИКИ РАН...Ваше мнение нам не интересно.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Валентин Чернов
5 часов назад
Виталий, Простите, а в чем претензия? Пока мы не смогли понять физические условия сингулярности...обсуждать тему пространства и времени

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Alex Rolex
6 часов назад
Илья, на разработку "эликсира беЗсмертия" тоже тратятся миллиарды долларов и десятки институтов по всему миру занимаются исследованиями в этой

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Bae Express
6 часов назад
Илья, и - инфляция валютных запасов. сеть азиатские нефтяные монархии держит огромное количество резервов в американской валюте, которые

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Евгений Толокольников...
6 часов назад
Так а в чем исследование??? Что нашли???

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

VIRUS_OstR
6 часов назад
Илья, посмотри фильм Время и ты всё поймёшь

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Илья Пеночкин
7 часов назад
Valerij, поддерживаю. Зачем создавать очередную околоземную станцию.... Давно пора околунную уже.

Первый модуль станции — преемницы МКС будет готов в 2028 году

Kiridan
7 часов назад
Сергей, Всё, что нужно знать, так это то, что ты конченый недоумок.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Сумьян Лиджанов
7 часов назад
Нет воды - нет атмосферы. И нет живности.

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Газель Газель
8 часов назад
Послезавтра слетаю, гляну как там. Каждую пятницу в полете

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Степан Жук
9 часов назад
Внезапно оказался? На картах не значится? Или пользователи интернета настолько обленились, что просто поискать информацию лень? На и да,

«Черный треугольник» в центре Тихого океана оказался островом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно