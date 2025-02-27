  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 часа назад
Александр Березин
68

Ученые предложили сделать МКС грязнее

5.2

Астронавты во время космических полетов часто испытывают проблемы с нормальной работой иммунитета, кожный зуд, воспаления. Авторы новой научной работы посчитали, что причина — в попытках держать станцию максимально чистой от микробов. Они предложили исправить эту ситуацию.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# МКС
© Rodolfo Salifo et al.

С самого начала космических полетов внутренности кораблей и орбитальных станций стерилизовали: считали, что иначе размножение микробов в космосе может создать угрозу людям. Одна из проблем этой стратегии в том, что она никогда не работала достаточно эффективно. Основная часть клеток в организме не принадлежит нам: это бактерии и археи, стабильно сосуществующие с человеческим организмом.

При остром дефиците нормальных «внечеловеческих» микробов на орбитальных станциях часть этих «внутричеловеческих» бактерий и архей начинает жить на поверхности станций и в ее системах жизнеобеспечения, создавая серьезное микробное загрязнение такого типа, которое не встречается на Земле. Ведь на поверхности планеты у «обитателей человека» нет свободы в колонизации окружающего пространства: все места уже заняты «дикими» бактериями, лучше приспособленными для жизни вне нас.

Однако авторы новой работы в Cell показали, что у стратегии «держим станцию стерильной» есть еще одна проблема. Они изучили 803 мазка с борта МКС — в 100 раз больше, чем обычно брали для предшествующих исследований, — а затем сравнили их микробное и химическое разнообразие с земными образцами из городов.

На МКС почти все найденные на стенках виды микробов происходили с человеческой кожи. Концентрация дезинфицирующих и чистящих веществ была однородно высокой по всей станции. Были и различия: зоны, где готовили и принимали еду, содержали больше видов, способных жить на человеческой пище. «Туалетные» модули содержали больше микробов, обнаруживаемых в кале и моче (впрочем, в наших домах в этом смысле картина аналогичная).

Антибиотикоустойчивые бактерии с борта МКС / © NASA

Сходные мазки, взятые на Земле, были совсем иными. Разнообразие микробов там было намного выше. Сходно бедными были разве что мазки из крупных больниц и поддерживаемых в чистоте городских квартир. Еще в земных образцах было больше бактерий, живущих в почве и воде. Это достаточно важно, потому что они часто биологически «нейтральны» к людям, чего не скажешь о живущих вне человека выходцах из его собственного микробиома. Если сам человек-носитель к ним хорошо адаптирован, то другие люди на борту МКС — зачастую уже нет.

Исследователи предлагают преднамеренно занести на борт МКС почвенных и водных бактерий с Земли. «Есть большая разница между тем, чьему воздействию вы подвергаетесь — здоровой садовой почвы или томлению в собственных нечистотах. Между тем именно что-то вроде этого происходит, когда вы находитесь в строго закрытой среде, куда не поступают здоровые источники микробов извне», — отметили авторы работы.

Дополнительный фактор: рост микробного разнообразия снижает вероятность астмы и аллергических реакций. Правда, указав на это, авторы осторожно заметили, что не всегда в опытах на животных микробное разнообразие снижает частоту аллергий, но все же посчитали этот фактор важным. Иными словами, они во многом сторонники «гипотезы гигиены», согласно которой массовое распространение аллергий у людей с современным образом жизни — результат чрезмерной стерильности их домов, регулярно обрабатываемых с помощью дезинфицирующих средств. МКС, отметили ученые, — экстремальный пример такой обработки, потенциально один из наименее безопасных.

Вероятно, подход авторов уже был протестирован на практике, правда, при наземной отработке космических полетов. В 1972-1973 годах в СССР провели эксперимент «БИОС-3», во время которого трое людей 180 суток не выходили из герметичного и замкнутого по газу блока. По размерам блока, сроку и числу участников эксперимент соответствовал полету к Марсу в «Тяжелом межпланетном корабле», который в КБ Королева спроектировали еще в 1960-х годах. Тогда люди выращивали себе пшеницу и ряд других сельскохозяйственных культур в мини-оранжерее, затем съедая продукты из выращенных растений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# космонавтика
# космос
# МКС
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Арктический туризм
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Мультивселенная: миф или реальность?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Фев
800
Древнейшие образцы искусства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Камни с неба
Библиотека № 240 TechnoScience
Москва
Лекция
28 Фев
700
Зачем бороться с лженаукой и можно ли ее победить?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Приключения фотоохотника: от парков Москвы до заповедников
Парк Горького
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Космическая психология
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Мар
Бесплатно
Экологические проблемы постиндустриального города
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
01 Мар
450
«Хаббл». Обсерватория в космосе
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Раскаленный пепел Везувия превратил в стекло мозг жителя Геркуланума

    2 часа назад

  2. Ученые предложили сделать МКС грязнее

    2 часа назад

  3. Планетологи выяснили, как Марс впитывает воду

    2 часа назад

  4. Облака в атмосфере ультрагорячего нептуна отразили звездный свет

    3 часа назад
Выбор редакции

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

24 февраля

Последние комментарии

1 2
50 минут назад
"Китайский марсоход «Чжужун»"? Каждый раз с этого кекаю😁. Понятно что у вас там есть литературный редактор-корректор и он требует писать "жужун". Но

Планетологи выяснили, как Марс впитывает воду

Иван Колупаев
59 минут назад
С душой надо подходить к процессу разработки тогда и с геймплеем все получится. А если делать Смуту всякую то не помогут и датчики.

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Иван Колупаев
1 час назад
Олеся, рановато вы стали рассуждать про конец для своего возраста

Есть ли конец у Вселенной?

Олеся Кузнецова
1 час назад
Я считаю но я ребенок мне 10 лет я считаю то что у космоса есть конец у печенья есть конец у рассии есть конеци и у всех плонет есть конец а у

Есть ли конец у Вселенной?

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, намекаете что и "Афина" возляжет рядом с "Одиссеем"? 😏 Я так понял у них просто нет ни времени ни денег на серьезную доработку модуля и они

SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»

Иван Колупаев
2 часа назад
Идиократию-то давно сняли - ничего нового 🙄

Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

Александр Березин
2 часа назад
Evgeny, Старшип -- это и есть Тяжелый межпланетный корабль. Основное его отличие от ТМК Королева -- намного большая масса. Садиться на Марс тоже будет

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Глеб Тихончук
2 часа назад
Саша, почему же когда я пержу, я не ускоряюсь никак. Подвох.

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Сергей Сфыеду
2 часа назад
"это уже вторая миссия Intuitive Machines к Луне, в прошлом году ее посадочный модуль аппарат «Одиссей» прилунился на бок" - компоновка у этих аппаратов

SpaceX запустила к Луне посадочный модуль «Афина»

Evgeny
3 часа назад
А на чем лететь то? РН может и будет (Starship), но пока нет. ТМК нет и никто не разрабатывает. Как садиться на Марс тоже не ясно, ну то есть ясно в принципе

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Ferrti Kom
3 часа назад
Девушки любят наглых и доминирующих самцов, поэтому ничего удивительного. Недаром говорят, что наглость - это второе счастье. А вот скромность

Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

Sam Dowson
3 часа назад
Алексей, фанат аэродинамических труб NASA и Боинга? В моем последнем комменте нет ни слова о них. К тому же Боинг вот-вот спишет с баланса SLS, так что не

NASA завершило испытания модели экспериментального самолета X-66 в аэродинамической трубе

Евгений Разумный
3 часа назад
Умер от кринжа

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Николай Цыгикало
3 часа назад
Саша, это без среды и полей, и только конечная, а не текущая скорость. И не только от скорости истечения из сопла, а еще от соотношения начальной и

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Андрей
4 часа назад
Как говорят знакомые немецкие историки: "единственное, что мы знаем о гуннах, это то, что римлянам о них почти ничего не было известно". Хунны,

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

Дождиков Антон
4 часа назад
Вполне объяснимое явление: популяция "гопников" и "буллеров" растет быстрее "ботанов". Обычный механизим полового отбора. Потому как подростковый

Школьные агрессоры завели больше детей, став взрослыми

Саша Костенко
4 часа назад
Скорее всего сделано так камера сгорания стоит под углом и поток блокирует выход в сопло пока давление в основной камере не превысит поток и

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Николай Цыгикало
4 часа назад
Юрий, вот так более детализированно выглядит скачок уплотнения со стабилизированной детонацией на выступе в проточной части ГПВРД. Его размер

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Valentin Boyarski
4 часа назад
Степан, потому что об этом говорят авторы научной работы. Twinned optically stimulated luminescence and electron spin resonance dating methods constrain the onset of human occupations at Bété I to around 150 ka,

Homo sapiens освоили тропические леса на 130 тысяч лет раньше, чем предполагалось

Саша Костенко
4 часа назад
Скорость полёта зависит только от одного фактора СКОРОСТЬ ВЫХОДА ЧАСТИЦ ИЗ СОПЛА читаю ваши комментарии и смех берёт

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно