  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Александр Березин
28

Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

4.2

Hayasat-1 — первый спутник, сделанный в Армении — выведен на орбиту и уже начал отправлять данные. Цель полета — проверка способности аппарата работать в условиях космоса и отработка конструкции.

Космонавтика
# SpaceX
# армения
# космонавтика
# спутники
Спутник формата CubeSat на орбите в представлении художника / ©armradio.am

Спутник Hayasat-1 запустили в 21:18 по московскому времени (22:18 по Еревану) с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела его на орбиту вместе с десятками других аппаратов различных стран.

Hayasat-1 весит около килограмма и представляет собой технический демонстратор. У него есть сенсоры для измерения интенсивности света, магнитометры, средства ориентации спутника в заданном положении, а также температурные датчики, отслеживающие состояние в различных критических узлах аппарата.

Также на борту — созданная в Армении экспериментальная инерциальная система, которая отслеживает ориентацию Hayasat-1 в пространстве. Помимо этого, спутник оснащен приемником GPS-сигнала.

После вывода аппарат начал работу и радиопередачи. По данным открытого проекта, он связывается с Землей в ФМ-диапазоне на частоте 437,02 мегагерца. Спутник делает один оборот вокруг нашей планеты за 90 минут по солнечно-синхронной орбите на высоте 550 километров. Такая орбита позволяет Hayasat-1 проходить над одной и той же точкой планеты примерно в одно и то же солнечное время. Обычно она применяется для спутников, делающих снимки поверхности Земли.

Перед отправкой в космос летного экземпляра «Базумк» сперва провел испытания на Земле / © «Базумк»

Разработчики спутника — армянская лаборатория космических исследований «Базумк» и Фонд научных инноваций и образования. Формат аппарата — CubeSat.

«Мы постарались начать с самого простого, потому что есть много вопросов по оформлению документов, которые Армения проходит впервые. Отправка спутника в космос требует различных согласований», — отмечал ранее технический директор лаборатории «Базумк» Айк Мартиросян.

Согласно плану, аппарату предстоит проработать в космосе не менее полугода, а общий намеченный ресурс при идеальном развитии событий — пять лет. Если температурные и прочие датчики покажут, что конструкция Hayasat-1 была задумана правильно и позволяет спутнику эффективно работать в космосе, его создатели планируют начать запуски и более сложных аппаратов.

Отметим, что «Базумк» получила лицензию на космическую деятельность от властей Армении только в сентябре 2023 года, то есть совсем недавно.

Видео о пуске с канала «Базумк» можно просмотреть ниже:

© YouTube

Это не первый спутник, запущенный Арменией, — им был спутник линейки iSIM-90, выведенный на орбиту в прошлом году и способный снимать земную поверхность (чего Hayasat-1 не может). Однако тогда материальная часть аппарата (куда более массивного, чем Hayasat-1) была выполнена испанской компанией Satlantis, давним игроком на этом рынке. Hayasat-1 сделан «на месте», хотя и использует импортную элементную базу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Космонавтика
# SpaceX
# армения
# космонавтика
# спутники
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
600
Карл Густав Юнг и его «аналитический психоанализ»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Звездный нуклеосинтез или происхождение всего, что нас окружает
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Уроки практической левитации
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Как живут на МКС: физкультура, гигиена, питание
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Колоссальные статуи в классической Греции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Можно ли отличить науку от лженауки?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
03 Дек
600
Новости астрономического рая
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
500
Последний предел. Русское завоевание от Якутска до Берингова пролива и Камчатки
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Дек
350
Психология межпланетных полетов и изоляции
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:39
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Позавчера, 17:00
Василий Парфенов

На китайском космодроме что-то мощно взорвалось

На спутниковых снимках видны след от испытаний ракетного двигателя и внушительное поле обломков. Компания, вероятнее всего, использующая этот тестовый стенд, и ее материнская государственная корпорация никакой информацией об инциденте не поделились.

Космонавтика
# авария
# взрыв
# испытания ракет
# Китай
# космодром
Позавчера, 14:16
Василий Парфенов

Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

Работающие в ЦЕРН исследователи создали новый метод поиска частиц темной материи с помощью Большого адронного коллайдера. Его впервые применили минувшим летом, и результаты этой работы получились двоякими. С одной стороны, долгожданных частиц пока найти не удалось, с другой — теперь ученые знают, в каких диапазонах энергий вимпов, скорее всего, точно нет.

Физика
# БАК
# большой адронный коллайдер
# вимпы
# Стандартная модель
# темная материя
# ЦЕРН
Вчера, 15:39
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
29 ноября
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
28 ноября
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
22 ноября
Игорь Байдов

Химики разгадали 400-летнюю алхимическую загадку

Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.

Химия
# алхимия
# взрывчатые вещества
# Золото
# химические элементы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

    Только что

  2. Азот древней Земли оказался внеземным

    4 часа назад

  3. Новички старше 80 лет оказались результативны в силовых упражнениях

    Вчера, 16:30

  4. В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

    Вчера, 15:39
Выбор редакции

«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным

Позавчера, 20:03

Последние комментарии

Николай Цыгикало
13 минут назад
Это недоказуемо, конечно, ибо нельзя поставить эксперимент. Но авария, Луны-25 могла произойти вовсе не из-за баллистиков. Отказ инерциального блока

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Иван Колупаев
1 час назад
Но вот фраза эксперта о "компьютерах работающих со скоростью света" которыми пестрят страницы фантастических романов слегка позабавила. Нелишне

Что будет, если мы откроем все физические законы?Что будет, если мы откроем все физические законы?

Иван Колупаев
2 часа назад
kpi, вся беда когда люди свое понимание мира, вполне возможно тоже весьма своеобразное, принимают за объективную реальность и пытаются его навязать

Что будет, если мы откроем все физические законы?Что будет, если мы откроем все физические законы?

Игорь Коняшов
2 часа назад
Гена Пастухов, Это существенно. Люди стали чувствительны к атмосферному давлению и магнитным бурям с тех пор, как о них стали информировать в

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Игорь Коняшов
2 часа назад
kpi, Есть маленький нюанс) На "нашем понимании мира" построена вся человеческая цивилизация. Которая в частности даёт вам возможность постить

Что будет, если мы откроем все физические законы?Что будет, если мы откроем все физические законы?

Affidavit Donda
3 часа назад
Николай Цыгикало, произошедшее с "Луной-25" вынуждает в этом усомниться.

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Affidavit Donda
3 часа назад
Возбуждённый буйный павиан не может не писать о себе в третьем лице. Иди, поминусуй. Авось тебя попустит.

«Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев «Самый выдающийся ученый Тасмании» купил свой статус за кости коренных тасманийцев 

Николай Цыгикало
3 часа назад
Тоже не силён, но по боеприпасам попадалось всегда просто Versuch. И знаю только с этой стороны. Шире не вдавался. У Маска как раз Versuch, то есть опытный

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Сергей Сфыеду
3 часа назад
Не силен в немецком, но возможно s на конце означает прилагательное - Versuchsflugzeuge.

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Николай Цыгикало
4 часа назад
Да, абсолютно верно. Ферсух мне в голову не пришло, хотя хорошо знакомо по немецким опытным боеприпасам. Подумал про наезженное Фау-2. Спасибо)

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Иван Колупаев
4 часа назад
Да ладно не переживайте так. На самом деле Маск любит букву Х хотя когда-то на заре туманной юности ему пришлось сделать нелегкий выбор между Q, Z, X

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Сергей Сфыеду
5 часов назад
Вы путаете обозначение вундервафель с обозначениями опытных самолетов. V - от слова versuchs, V-1 - первый опытный самолет, V-2 - второй опытный самолет, V-3 -

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Vladislav
5 часов назад
Мнение *профессор менеджмента Уортонской школы Пенсильванского университета (США) Питер Каппелли* очень важно для 140 млн росиян и всего

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Николай Цыгикало
5 часов назад
В иных прицелах и жидкий азот применяют. тоже сухой. И тоже у реактивных боеприпасов )

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Николай Цыгикало
5 часов назад
Немцы от слова "оружие", а тут "версия". Нормально )

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

alexandr apostol
6 часов назад
Что за бред сивой кобылы, о какой христианской принадлежности идёт речь? Хрестианство начало отчет от рождества Христова, 2023 года назад, кладу 3000.

В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет В Германии обнаружили самый большой клад славянских монет 

Asmite Qielee
6 часов назад
Держите азот сухим, ребята.

Илон Маск анонсировал появление Starship V2Илон Маск анонсировал появление Starship V2

Asmite Qielee
6 часов назад
Глядя на шатание двёрки после открытия становится немного неудобно за будущих владельцев этого корыта за оверпрайс

Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки CybertruckМаск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Вячеслав Абаимов
6 часов назад
NEOM в Саудовской Аравии это проект Государственного (если можно так выразиться) уровня. И пора бы нам уже привыкнуть к тому что если в ОАЭ шейхи

Слияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройкуСлияние моря и гор: Саудовская Аравия анонсировала новую стройку

Serjo Djachkowski
7 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, удобрения делают тем более у них дешёвое электричество от ГЭС

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливеВ борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить