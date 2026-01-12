Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией
Ракета-носитель PSLV с военным спутником EOS-N1 и еще 15 полезными нагрузками стартовала из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Индии в понедельник, 12 января 2026 года.
Первые две ступени ракеты-носителя отработали штатно, но после запуска третьей ступени на восьмой минуте полета полностью прекратилось поступление телеметрии в центр Индийской организации космических исследований (ISRO). В результате аварии потеряны все 16 спутников на борту ракеты-носителя.
Это был первый запуск PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) с мая 2025 года. Четырехступенчатая ракета, дебютировавшая в 1993 году, в своем предыдущем полете потерпела аварию, в результате которой был утрачен спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09 Индийской организации космических исследований (ISRO). Аномалия в мае 2025 года также произошла во время работы третьей ступени PSLV.
За три десятилетия службы PSLV успешно вывела на орбиту множество знаковых аппаратов, включая лунную станцию Chandrayaan-1 в октябре 2008 года, марсианскую миссию Mars Orbiter Mission в ноябре 2013-го и, в сентябре 2023 года, Aditya-L1 — первый индийский космический аппарат, специально предназначенный для изучения Солнца. EOS-N1, также известный под названием Anvesha, представляет собой небольшой спутник дистанционного зондирования Земли. По данным ряда источников, это гиперспектральный аппарат, рассчитанный на наблюдение нашей планеты сразу во множестве диапазонов электромагнитного излучения. Предполагалось, что он будет использоваться в интересах индийских вооруженных сил.
Остальные полезные нагрузки отличались большим разнообразием. Среди них — тайско-британский спутник наблюдения Земли, бразильский аппарат для помощи судам, терпящим бедствие на рыболовных промыслах, демонстрация технологии дозаправки на орбите от индийской компании, а также возвращаемая капсула испанского стартапа Orbital Paradigm.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Биологи на примере птиц определили защитную функцию рыжего пигмента феомеланина, который ранее считали бесполезным и даже опасным из-за доказанной связи с развитием меланомы. Организм использовал его синтез для нейтрализации ядовитого избытка цистеина и выводил токсичные запасы серы в перья.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
