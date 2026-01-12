Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Ракета-носитель PSLV с военным спутником EOS-N1 и еще 15 полезными нагрузками стартовала из Космического центра имени Сатиша Дхавана в Индии в понедельник, 12 января 2026 года.

Старт ракеты-носителя PSLV 12 января 2026 года / © ISRO

Первые две ступени ракеты-носителя отработали штатно, но после запуска третьей ступени на восьмой минуте полета полностью прекратилось поступление телеметрии в центр Индийской организации космических исследований (ISRO). В результате аварии потеряны все 16 спутников на борту ракеты-носителя.

Это был первый запуск PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) с мая 2025 года. Четырехступенчатая ракета, дебютировавшая в 1993 году, в своем предыдущем полете потерпела аварию, в результате которой был утрачен спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09 Индийской организации космических исследований (ISRO). Аномалия в мае 2025 года также произошла во время работы третьей ступени PSLV.

За три десятилетия службы PSLV успешно вывела на орбиту множество знаковых аппаратов, включая лунную станцию Chandrayaan-1 в октябре 2008 года, марсианскую миссию Mars Orbiter Mission в ноябре 2013-го и, в сентябре 2023 года, Aditya-L1 — первый индийский космический аппарат, специально предназначенный для изучения Солнца. EOS-N1, также известный под названием Anvesha, представляет собой небольшой спутник дистанционного зондирования Земли. По данным ряда источников, это гиперспектральный аппарат, рассчитанный на наблюдение нашей планеты сразу во множестве диапазонов электромагнитного излучения. Предполагалось, что он будет использоваться в интересах индийских вооруженных сил.

Остальные полезные нагрузки отличались большим разнообразием. Среди них — тайско-британский спутник наблюдения Земли, бразильский аппарат для помощи судам, терпящим бедствие на рыболовных промыслах, демонстрация технологии дозаправки на орбите от индийской компании, а также возвращаемая капсула испанского стартапа Orbital Paradigm.