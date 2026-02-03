Ученый из России рассказал подробности о происхождении первой за этот год обнаруженной кометы

13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.

Комета C/2026 A1 была обнаружена 13 января 2026 году в обсерватории AMACS1 в пустыне Атакама — Чили. Небесное тело было открыто в рамках программы MAPS — независимый проект в астрономии, посвященный поиску околоземный астероидов, с использованием техники синтетического трекинга — «сборка следа». Компьютерная программа анализирует серию снимков, «предполагая» множество возможных траекторий, чтобы «собрать» слабый сигнал от очень тусклых и быстро движущихся объектов в четкую точку. Благодаря этому методу комета была обнаружена на рекордном для подобных объектов удалении от Солнца — около 307 миллионов километров.

— Это небольшое вытянутое тело относится к редкой категории «околосолнечных комет», которые проходят максимально близко к Солнцу. Большинство из них принадлежит к семейству Крейца (Кройца) и считается, что они — фрагменты одной большой кометы-прародительницы, которая разрушилась много веков назад под воздействием солнечного тепла. Расчеты орбиты C/2026 A1 указывают на то, что она, вероятно, движется по траектории, характерной для частей знаменитой Великой кометы, которую наблюдали в 1106 году и которая позднее раскололась, породив группу фрагментов. Летописцы в Восточной Азии и Западной Европы описывали ее как белую звезду, проходившую через все небо, — рассказал Евгений Бурмистров, ученый ПНИПУ.

Орбита кометы является ретроградной — то есть направление ее движения вокруг Солнца противоположно движению планет — имеет высокий наклон в 144,5 градуса и исключительный эксцентриситет — показатель, близкий к единице, что означает ее орбиту крайне вытянутой, почти параболической формы — что типично для комет Крейца. Однако точно установить родство спустя столько времени достаточно сложно — исторические хроники фиксируют факт наблюдений, но не содержат точных параметров орбиты, важных для определения кометы.

Ученый ПНИПУ отметил, что перигелий кометы — точка максимального сближения — запланирован на 4 апреля 2026 года, когда она пройдет на опасно близком расстоянии от поверхности Солнца — около 811,5 тысяч километров. Гарантированному разрушению ядра способствуют два фактора: испепеляющая жара и мощные приливные силы, возникающие из-за того, что Солнце сильнее притягивает ближнюю сторону кометы, чем дальнюю, что приводит к ее деформации и разрыву. Однако, если C/2026 A1 удастся сохранить свою целостность, как это удалось знаменитым «солнцецарапающим» кометам Икея-Секи (1965) и Лавджоя (2011), она может стать исключительно яркой и «отрастить» длинный хвост.

— Мы редко можем наблюдать «солнцецарапающую» комету с самого момента ее обнаружения и до конца ее жизненного цикла. C/2026 A1 предоставляет нам идеально подготовленную возможность для исследований. Январские наблюдения уже показали, что у кометы формируется небольшая зеленая кома — облако из пыли и газа, образующее ядро — и хвост. По предварительным оценкам, диаметр ядра может достигать 2,4 километра, что является значительным размером для кометы Крейца и дает надежду на ее относительную «живучесть». Основные наблюдения будут вестись из космоса с помощью коронографов на борту солнечных обсерваторий, таких как SOHO и Solar Orbiter. Они создают искусственное затмение, блокируя яркий свет звезды и изучая ее слабую атмосферу — корону — и пролетающие рядом объекты, такие как кометы. Эти приборы идеально подходят для регистрации момента погружения кометы в раскаленную корону, — объяснил ученый.

Бурмистров подчеркнул, несмотря на весь драматизм событий, данное небесное тело не представляет опасности для Земли. Рассчитанная ранее орбита с высокой точностью не пересечется с нашей планетой. В момент наибольшего сближения с нашей планетой 6 апреля 2026 года ее отделяет безопасное расстояние в более чем 143 миллиона километров.

— Шансы на эффектное зрелище для любителей астрономии невелики, но не равны нулю. Если ядро окажется достаточно монолитным, как у кометы Лавджоя в 2011 году, оно может частично пережить сближение и ненадолго стать очень ярким объектом в поле зрения специализированных приборов. Однако наблюдать ее с Земли невооруженным глазом, скорее всего, не получится». Прогнозы яркости очень неопределенны, но в лучшем случае она может достичь блеска -1 звездной величины или даже ярче. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в середине апреля 2026 года для жителей Южного полушария, — заключил Бурмистров.

