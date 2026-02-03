Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученый из России рассказал подробности о происхождении первой за этот год обнаруженной кометы
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Комета C/2026 A1 была обнаружена 13 января 2026 году в обсерватории AMACS1 в пустыне Атакама — Чили. Небесное тело было открыто в рамках программы MAPS — независимый проект в астрономии, посвященный поиску околоземный астероидов, с использованием техники синтетического трекинга — «сборка следа». Компьютерная программа анализирует серию снимков, «предполагая» множество возможных траекторий, чтобы «собрать» слабый сигнал от очень тусклых и быстро движущихся объектов в четкую точку. Благодаря этому методу комета была обнаружена на рекордном для подобных объектов удалении от Солнца — около 307 миллионов километров.
— Это небольшое вытянутое тело относится к редкой категории «околосолнечных комет», которые проходят максимально близко к Солнцу. Большинство из них принадлежит к семейству Крейца (Кройца) и считается, что они — фрагменты одной большой кометы-прародительницы, которая разрушилась много веков назад под воздействием солнечного тепла. Расчеты орбиты C/2026 A1 указывают на то, что она, вероятно, движется по траектории, характерной для частей знаменитой Великой кометы, которую наблюдали в 1106 году и которая позднее раскололась, породив группу фрагментов. Летописцы в Восточной Азии и Западной Европы описывали ее как белую звезду, проходившую через все небо, — рассказал Евгений Бурмистров, ученый ПНИПУ.
Орбита кометы является ретроградной — то есть направление ее движения вокруг Солнца противоположно движению планет — имеет высокий наклон в 144,5 градуса и исключительный эксцентриситет — показатель, близкий к единице, что означает ее орбиту крайне вытянутой, почти параболической формы — что типично для комет Крейца. Однако точно установить родство спустя столько времени достаточно сложно — исторические хроники фиксируют факт наблюдений, но не содержат точных параметров орбиты, важных для определения кометы.
Ученый ПНИПУ отметил, что перигелий кометы — точка максимального сближения — запланирован на 4 апреля 2026 года, когда она пройдет на опасно близком расстоянии от поверхности Солнца — около 811,5 тысяч километров. Гарантированному разрушению ядра способствуют два фактора: испепеляющая жара и мощные приливные силы, возникающие из-за того, что Солнце сильнее притягивает ближнюю сторону кометы, чем дальнюю, что приводит к ее деформации и разрыву. Однако, если C/2026 A1 удастся сохранить свою целостность, как это удалось знаменитым «солнцецарапающим» кометам Икея-Секи (1965) и Лавджоя (2011), она может стать исключительно яркой и «отрастить» длинный хвост.
— Мы редко можем наблюдать «солнцецарапающую» комету с самого момента ее обнаружения и до конца ее жизненного цикла. C/2026 A1 предоставляет нам идеально подготовленную возможность для исследований. Январские наблюдения уже показали, что у кометы формируется небольшая зеленая кома — облако из пыли и газа, образующее ядро — и хвост. По предварительным оценкам, диаметр ядра может достигать 2,4 километра, что является значительным размером для кометы Крейца и дает надежду на ее относительную «живучесть». Основные наблюдения будут вестись из космоса с помощью коронографов на борту солнечных обсерваторий, таких как SOHO и Solar Orbiter. Они создают искусственное затмение, блокируя яркий свет звезды и изучая ее слабую атмосферу — корону — и пролетающие рядом объекты, такие как кометы. Эти приборы идеально подходят для регистрации момента погружения кометы в раскаленную корону, — объяснил ученый.
Бурмистров подчеркнул, несмотря на весь драматизм событий, данное небесное тело не представляет опасности для Земли. Рассчитанная ранее орбита с высокой точностью не пересечется с нашей планетой. В момент наибольшего сближения с нашей планетой 6 апреля 2026 года ее отделяет безопасное расстояние в более чем 143 миллиона километров.
— Шансы на эффектное зрелище для любителей астрономии невелики, но не равны нулю. Если ядро окажется достаточно монолитным, как у кометы Лавджоя в 2011 году, оно может частично пережить сближение и ненадолго стать очень ярким объектом в поле зрения специализированных приборов. Однако наблюдать ее с Земли невооруженным глазом, скорее всего, не получится». Прогнозы яркости очень неопределенны, но в лучшем случае она может достичь блеска -1 звездной величины или даже ярче. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в середине апреля 2026 года для жителей Южного полушария, — заключил Бурмистров.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Апреля, 2019
Нейтринная астрономия: что это такое
28 Ноября, 2014
10 женщин, побывавших на МКС
10 Сентября, 2015
История знаменитых марок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии