На Луне проверят существование гигантской подповерхностной пещеры

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует исследовать гигантский провал Мариус-Хилл на Луне в рамках нового проекта GIMLI. Ученые подозревают, что эта яма служит входом в огромную лавовую пещеру, которая в будущем сможет защитить астронавтов от радиации и экстремальных температур.

Масштабную научную программу возглавляет Институт планетологии (США) в тесном сотрудничестве с компанией Honeybee Robotics и Норвежским космическим агентством. Проект получил финансирование по программе NASA PRISM, которая отправляет передовые научные комплексы на Луну с помощью частных коммерческих посадочных аппаратов. Подробности предстоящей миссии опубликовали на официальном информационном портале Института планетологии.

С помощью комплекса геофизических датчиков, георадара и камер исследователи попытаются подтвердить существование этой скрытой подземной полости, сформировавшейся миллиарды лет назад, и оценить ее реальные размеры. Помимо защиты от радиации и климатических скачков, такие естественные укрытия способны уберечь будущую лунную базу и от падения микрометеоритов.

Для детального исследования лунных недр посадочный модуль и ровер (компактный колесный луноход) оснастят георадаром, гравиметром, сейсмодатчиками и высокоточными камерами. Ученые планируют провести активное сейсмическое зондирование — это метод, при котором искусственные микротолчки помогают определить плотность и структуру пород под поверхностью. На Луне этот подход не использовали со времен легендарных миссий «Аполлон». Сочетание радара, сейсмики и измерений силы тяжести позволит физикам буквально просветить грунтовые пласты и определить, простирается ли от провала протяженный лавовый тоннель.

Даже если аппаратура не обнаружит подземную пещеру, собранные данные все равно принесут огромную пользу науке. Дело в том, что отвесные стены провала обнажают древние застывшие слои лавы, которые обычно скрываются глубоко под лунным грунтом.

Анализ этих открытых пластов поможет исследователям раскрыть тайну происхождения самого провала Мариус-Хилл и понять, как именно происходили извержения на раннем этапе формирования Луны. Если под поверхностью действительно найдут пещеры, ученые смогут сравнить их с земными вулканическими тоннелями и гораздо точнее выяснить, как развивалась Луна.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 161 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.