Астрономы впервые увидели, как красный карлик пожирает вращающийся вокруг него объект

В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.

Типичные планетные системы довольно стабильны — как, например, Солнечная. Даже самая близкая к Солнцу планета, Меркурий, настолько далека от нашей звезды, что делает один оборот вокруг нее за 88 суток. Конечно, это короче земного года в несколько раз. Но все же делает орбиту первой планеты защищенной от поглощения. Через пять миллиардов лет Солнце расширится, внешние слои его атмосферы начнут тормозить планеты. Однако до сих пор не все ученые согласны с тем, что Меркурий и другие планеты, включая Землю, потеряют скорость достаточно, чтобы упасть на звезду.

Теперь исследователи опубликовали в Nature Astronomy работу, показывающую, что и обычные звезды могут «пожирать своих детей». Коричневый карлик в системе ZTF J0440+2325 вращается вокруг красного карлика. Причем год на нем уже сейчас длится всего 86,65 минуты. То есть, чтобы сделать один оборот вокруг своего светила, ему буквально нужно меньше минут, чем Меркурию нужно дней.

Наблюдения в пяти диапазонах показали, что на красном карлике есть яркое пятно с повышенной температурой. Ученые предположили, что единственным непротиворечивым объяснением для него может быть только падение вещества с коричневого карлика на красный. До сих пор такая «перекачка» на красный карлик от вращающегося вокруг него объекта не фиксировалась.

Необычно, но для ZTF J0440+2325 авторы работы попробовали даже рассчитать размер горячего пятна от материи, падающей на звезду. Если до этой системы 326 световых лет — то диаметр пятна всего 6700 километров. В случае, если истинная дистанция — 489 световых лет (верхний предел возможного), то диаметр пятна — 10 000 километров. Это один из самых небольших по размерам объектов, доступных для анализа астрономам на таких огромных дистанциях. Точные вычисления для столь малых деталей были бы невозможны, если бы температура пятна, куда падает материя, не была кратно выше, чем звезды в целом.

В тот же день тот же журнал опубликовал другую работу о белом карлике HS 0209+0832. Вокруг него вращается гигантская планета, образовавшаяся из обломков планет первого поколения, вращавшихся вокруг белого карлика до того, как он стал таковым, еще в период, когда он был обычной звездой главной последовательности / © Snehalata Sahu

Исследователи отметили: происходящее в этой далекой системе означает, что объекты, находящиеся на небольшом расстоянии от обычной звезды главной последовательности, далеко не всегда обречены на быстрое падение на нее — даже если внешние слои ее атмосферы тормозят вращение таких тел-спутников. В теории ситуация, подобная открытой в ZTF J0440+2325, может длиться миллиарды лет, и вместо быстрого уничтожения, скорее, превратится в медленное «внешнее пищеварение», когда вещество тела-спутника лишь очень медленно попадает в состав ее звезды-хозяина.



Ранее авторы ряда научных работ в отношении Солнечной системы уже предполагали, что даже после резкого расширения Солнца и поглощения верхними слоями его атмосферы Земли и даже Марса эти планеты не обязательно ждет быстрая гибель. Новые наблюдения говорят в пользу этой гипотезы, хотя красный карлик из ZTF J0440+2325 и желтый карлик из нашей системы и различаются по массе и размерам.

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