Наш вид существует первые сотни тысяч лет, в то время как самый долго существовавший вид Homo сохранялся как минимум 1,8 миллиона лет. Но как именно он вымер, и какой из более поздних видов людей уничтожил его — до сих пор неясно. Новые находки китайских исследователей показали, что даже вне изолированных мест он просуществовал до времен, когда неандертальцы уже завели первые известные святилища.

Почти два миллиона лет назад появился Homo erectus, первый вид действительно широко распространившихся людей. За короткое время они дошли на севере как минимум до современной Грузии, а на востоке — до островов современной Индонезии. Первый миллион лет эректусы довольно слабо менялись, а новые виды людей не возникали. Это вообще нередкое явление, когда какой-то вид в этой нише настолько успешен: нет эволюционного давления, поддерживающего закрепление в популяции серьезных генетических изменений. Это одна из причин, почему новые виды людей не возникают и сегодня (слишком хорошо наш вид адаптировался к окружающей среде).

Все изменилось около 800 тысяч лет назад, после взрыва астероида мощностью около миллиона мегатонн. Кости эректусов в большинстве зон их раннего проживания исчезают, да и вообще следы людей становятся крайне редки, поскольку подавляющее их большинство погибло, а численность размножающейся популяции упала ниже полутора тысяч. Лишь через сотни тысяч лет мы видим новые виды: гейдельберского человека (он же, по мнению многих антропологов, ранний неандерталец), денисовца и нашего вида. Эректусов позднего возраста ранее обнаружили только на острове Ява, где самые поздние их находки датировали возрастом в 108 тысяч лет. Были и их находки в континентальной Азии, но возрастом не менее 400 тысяч лет.

Ситуация порождала вопрос: когда же на самом деле эректусы исчезли вне небольших изолированных островных убежищ, типа Явы? Речь не об академическом любопытстве: если эректусы в основном вымерли на континентах из-за астероида — картина одна, если им в этом помогли более поздние виды людей — другая. Теперь в Nature вышла работа о новых находках, серьезно меняющих наши знания об этом вопросе.

Ее авторы нашли в двух южнокитайских пещерах (Наксянь и Баксянь) девять зубов человека, возрастом 324-184 тысячи лет. Восемь из изученных зубов по форме оказались как у эректусов. Это значит, что эректусы все еще встречались в континентальной Евразии в эпоху, когда неандертальцы организовали святилище в пещере Брюникель, то есть достаточно поздней эпохи. Анализ белков пяти из восьми зубов позволил подтвердить то, что это эректусы.

Девятый зуб резко отличался от всех известных, прежде всего по границе дентина и эмали зуба. Он не имеет ясных аналогов среди других видов людей. Антропологам известно, что в этот период на юге Китая могли быть денисовцы, но дело в том, что внятных образцов их зубов (или хотя бы белков зубов) пока нет, отчего нельзя сказать, принадлежал ли девятый зуб денисовцу или нет.

Особенно интересно, что и сегодня, в нашу эпоху пещеры эти окружены джунглями. Это непростая среда: наши предки эректусы как вид сформировались в открытых ландшафтах саванн. Поэтому мы можем загнать бегом любое млекопитающее и хорошо видим на километровых расстояниях (разумеется, это относится к людям, не ведущим современный образ жизни). Но в джунглях эти преимущества во многом теряются: видимость меньше, а способность бежать важнее на более коротких дистанциях, потому что заранее увидеть крупного хищника или слона здесь проблематично.

Изученные образцы зубов / © Kira Westaway Macquarie University

До сих пор уверенные данные о выживании в джунглях были либо по людям современного типа, либо по денисовцам в Лаосе. Даже в случае Явы уверенного понимания ситуации не было. Теперь по изотопам свеженайденных зубов стало ясно, что их хозяева ели пищу, полученную в условиях тропических джунглей. То, что эректусы могли выживать на азиатском континенте в джунглях, показывает, что их адаптабельность определенно была довольно высока.

Вдобавок стронций в их зубах указал на то, что часть времени они могли проводить на существенном удалении от изученных пещер — до сотни километров (в современном северном Вьетнаме). Большая подвижность людей палеолита сама по себе не сюрприз. Она была ранее известна на примере людей. Но вот для популяций охотников-собирателей в джунглях перемещения на сотни километров за время жизни одного поколения довольно редки. Выходит, эректусы и в джунглях сохраняли мобильность на уровне саванн, где когда-то возникли.

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