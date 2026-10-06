Нобелевскую премию по физике — 2026 присудили за вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube

Нобелевская неделя продолжается второй по счету номинацией. В Стокгольме объявили, кто в 2026 году оказался достоин премии за «наиболее важное открытие или изобретение в области физики».

Нобелевскую премию по физике 2026 года получил бельгийско-американский астрофизик Фрэнсис Хальцен, профессор Университета Висконсина-Мэдисона, «за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Об этом сообщила Королевская академия наук Швеции.

«Фрэнсис Хальцен выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube — кубического километра льда, оснащенного датчиками света. С помощью IceCube исследователи могут улавливать нейтрино, образующиеся в результате процессов с чрезвычайно высокой энергией в далекой Вселенной», — объяснил комитет в пресс-релизе.

До последних десятков лет нейтрино было почти невозможно регистрировать и нормально изучать: эти частицы могут пролететь через всю планету, практически не затормозив. Создание методики их регистрации резко продвинуло вперед нейтринную астрофизику. Благодаря этому астрофизики получили мощный инструмент изучения далеких активных ядер галактик — одного из источников нейтрино высоких энергий.

Марк Пирс, председатель Нобелевского комитета по физике, добавил, что Хальцен возглавил международную команду исследователей и инженеров, которые создали фантастический инструмент для человечества. Упорство исследователя и научное видение проложили путь к новому виду астрономии.

Трансляция с церемонии объявления лауреатов / © Nobel Prize

Эта номинация стала второй в программе Нобелевской недели — 2026. В понедельник, 5 октября, назвали имена лауреатов премии по физиологии или медицине, после физики очередь перейдет к химии (7 октября), литературе (8 октября), премии мира (9 октября) и экономическим наукам (12 октября).

Премию по физике присуждают за наиболее значимые открытия или изобретения в этой области. Ее учредил шведский инженер и предприниматель Альфред Нобель, который в завещании 1895 года распорядился направить большую часть своего состояния на создание фонда для ежегодного награждения умов, принесших наибольшую пользу человечеству.

В последние годы Нобелевкой по физике отмечали работы из самых разных областей — от фундаментальных свойств материи до исследований сложных систем и технологий, изменивших научные возможности. В 2025 году награду получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытие макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрической цепи. Их эксперименты показали квантовые эффекты в системе, достаточно крупной, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Первым обладателем награды по физике стал немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген в 1901 году, открывший новый вид излучения, позднее названный рентгеновскими лучами. Они могли проходить сквозь мягкие ткани и оставлять изображения внутренних структур организма, поэтому открытие почти сразу получило большое значение для медицины.

За всю историю премию по физике присуждали 119 раз. Ее получили 230 ученых, а американца Джона Бардина удостоили такой награды дважды — в 1956 и 1972 годах.

Имена кандидатов заранее не раскрывают. Номинаторов выбирают среди профессоров университетов и других специалистов, членов академий наук, уже нобелевских лауреатов и представителей научных организаций. Самовыдвижение не допускается. Материалы о номинациях и имена кандидатов становятся доступными только через 50 лет.

Предложения рассматривает Нобелевский комитет по физике, после чего окончательное решение принимает Королевская академия наук Швеции. Поэтому прогнозы и списки возможных лауреатов, появляющиеся до объявления, по сути, лишь слухи.

Торжественные церемонии награждения лауреатов пройдут, как и всегда, 10 декабря, в день смерти Нобеля, в Стокгольме и Осло. В этом году денежный размер премии увеличили на миллион шведских крон — с 11 до 12 миллионов. Если одну номинацию разделят между несколькими учеными (не более трех человек), эта сумма распределяется между ними. Кроме выплаты, лауреаты получат золотые медали и дипломы уникального дизайна.

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