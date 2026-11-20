Ледяные кольца газовых гигантов и даже их спутники для земных телескопов могут быть в десятки раз ярче самих планет, показали расчеты астрономов. Это значит, что многие системы с такими кольцами будет чрезвычайно сложно исследовать. Причем оказалось, что и для гипотетических инопланетных астрономов Солнечная система в этом смысле выглядит очень непросто.

Экзопланетами называют миры за пределами Солнечной системы. У некоторых из них могут быть спутники и кольца. Последние состоят из множества частиц льда, пыли и каменных обломков, что движутся вокруг планеты. В нашей системе они есть у всех четырех планет-гигантов, но больше всего заметны у Сатурна. При этом надежно подтвержденных колец у зрелых экзопланет пока нет: разглядеть столь мелкие детали с огромного расстояния чрезвычайно трудно.

Чтобы понять, насколько яркими могут быть кольца и луны экзопланет в инфракрасном диапазоне, исследователи из Мичиганского университета (США) использовали данные наблюдений Сатурна и его колец, а также Нептуна и его спутника Тритона. Ученые сравнили количество отраженного ими света на разных длинах волн, а затем рассчитали, может ли будущая Обсерватория обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory, HWO) обнаружить подобные объекты за пределами Солнечной системы.

Выяснилось, что в ближнем инфракрасном диапазоне кольца Сатурна могут быть много ярче самой планеты. На длине волны около 2,44 микрометра одно из ее основных колец, кольцо B, превосходит Сатурн по яркости примерно в 71 раз. Все дело в составе: метан в атмосфере газового гиганта поглощает свет на определенных длинах волн, а ледяные частицы колец хорошо его отражают. К тому же велика и общая площадь колец. Каменные кольца, напротив, отражают намного меньше ближнего инфракрасного излучения, значит, обнаружить их сложнее.

Похожая картина наблюдается у Нептуна. Его ледяной спутник Тритон, несмотря на скромные размеры, в отдельных участках инфракрасного спектра ярче планеты до 80 раз. Выходит, даже небольшое тело может перехватить почти весь световой сигнал, по которому астрономы обычно судят о далеком мире.

Затем ученые решили выяснить, сможет ли будущая Обсерватория обитаемых миров обнаружить подобные кольца у других миров. Для этого они рассчитали, насколько яркими будут выглядеть кольца разных размеров на различном расстоянии от Земли. Оказалось, кольца, похожие на сатурнианские, можно заметить даже на расстоянии, не превышающем 326 световых лет. Правда, при таком расстоянии планета должна располагаться не дальше 0,000079 светового года от своей звезды — это в пять раз больше расстояния от Земли до Солнца.

Ледяные спутники обнаружить сложнее. В ближайших звездных системах телескоп теоретически сможет заметить луны размером с Титан на расстоянии около 0,000032 светового года от звезды, а спутник размером с Землю — примерно до 0,000095 светового года. Однако это справедливо для тел, отражающих свет так же хорошо, как Тритон.

Пока что речь идет о прогнозе будущих наблюдений. Более того, новая обсерватория, скорее всего, увидит планету и ее окружение одной светящейся точкой. Чтобы понять, откуда именно приходит свет, астрономам придется изучать его спектр и изменения яркости. В противном случае кольца могут выдать себя за планету.

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.org.

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Любовь Соковикова 527 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.