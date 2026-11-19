Современные акулы редко подолгу находятся в пресной воде: она заставляет их серьезно менять состав крови и метаболизм. Но, как выяснили палеонтологи, 230 миллионов лет назад их близкий родственник обитал в крупном озере в современной Англии. Возможно, оно стало последним прибежищем этой группы рыб, чудом переживших Великое вымирание.

Палеонтологи из Бирмингемского университета (Великобритания) впервые подробно изучили сохранившиеся фрагменты скелета древней хрящевой рыбы Keuperodus brodiei из отряда ялодонтиформных, обитавшей на Земле около 230-234 миллионов лет назад. До сих пор об этом вымершем родственнике современных акул и скатов было известно исключительно по отдельным окаменелым зубам. Находку представили в препринте на платформе bioRxiv.org.

Окаменелости нашли в слоях древнего песчаника возле деревни Шрули в английском графстве Уорикшир, вдоль берега Гранд-Юнион-канала. Еще в XIX веке их собрал местный священник и геолог-любитель Питер Беллинджер Броди (Peter Bellinger Brodie), в честь которого и назвали этот вид.

Сегодня находки хранятся в фондах Музея Уорикшира и лондонского Музея естественной истории. Палеонтологи просветили на рентгеновском томографе шесть фрагментов окаменевших хрящей, пропитанных солями кальция, и создали их объемные 3D-модели. Анализ показал, что часть черепа и челюсти точно принадлежат Keuperodus brodiei, тогда как остальные фрагменты — плавники и части туловища — пока удалось определить лишь в общих чертах как остатки древней акулы.

Томография выявила у Keuperodus brodiei вытянутые челюсти и необычное расположение кровеносных сосудов в основании черепа: они почти целиком спрятаны внутри хряща. Такое же строение было у древних хрящевых рыб из отряда фебодонтид — например, у жившего в девонском периоде Phoebodus saidselachus.

Анализ анатомии показал, что Keuperodus brodiei был близок к древним фебодонтам и принадлежал к одной из вымерших эволюционных ветвей, родственных современным акулам и скатам. Это говорит о том, что родственники Keuperodus brodiei относились к числу древних групп хрящевых рыб, которым удалось пережить массовое пермское вымирание.

В отличие от большинства своих ближайших родственников, обитавших в морях, Keuperodus brodiei жил на мелководье и в речных притоках крупного пресноводного озера Арден. Этот водоем образовался около 230-234 миллионов лет назад, в период резкого увлажнения климата на Земле. Для хрящевых рыб, в отличие от костных, подобный образ жизни в целом нетипичен — в современную эпоху лишь один вид акул способен подолгу жить в пресных озерах, поднимаясь туда из моря по рекам. Ученые предположили, что пресные водоемы служили для Keuperodus brodiei и его сородичей своеобразным убежищем в последние эпохи их существования.

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