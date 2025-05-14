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27 минут назад
РТУ МИРЭА
56

Московские ученые приблизили создание решений для электроники будущего

4.1

Ученые из РТУ МИРЭА исследовали тонкие пленки из манганита и проанализировали, как они ведут себя при разных температурах. Главная цель — создать точную математическую модель, которая объяснит, как меняются их магнитные и оптические свойства при нагревании или охлаждении. Это важно для разработки новых материалов, которые сделают электронику компактнее, мощнее и надежнее.

РТУ МИРЭА
# манганиты
# оксид марганца
# пленки
# электроника будущего
Минерал манганит / © Rob Lavinsky, en.wikipedia.org

Манганиты — это оксиды марганца с добавлением других металлов, например, лантана и бария. Они интересны тем, что могут менять свои свойства под действием температуры, магнитного поля или электрического тока, что делает их перспективными для использования в электронике.

Использование манганитов позволит разрабатывать устройства с улучшенными характеристиками: повышенной скоростью работы, компактными размерами и сниженным энергопотреблением. Особый интерес представляют потенциальные применения в области квантовых технологий и высокочувствительной сенсорики.

«Моя работа направлена на создание новых материалов для микроэлектроники, которые смогут преодолеть существующие ограничения современных технологий», — отмечает руководитель проекта, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

В легированных манганитах La0.67Ba0.33MnO3, в рамках единой эмпирической модели удалось учесть высокотемпературную и низкотемпературную части магнитосопротивления (МС). Простая линейная модель, учитывающая критическую температуру и характерные величины колоссального и туннельного МС, позволяет хорошо описать экспериментальные данные как для пленок с вариантной структурой, так и без нее. Такую модель можно применить к объяснению температурных особенностей магнитосопротивления широкого класса манганитов других составов.

Предложенный эмпирический подход может быть использован для моделирования процессов спинового транспорта, в том числе на оптических частотах в виде магниторефрактивного эффекта, в сильно-коррелированных магниторезистивных магнетиках.

Результаты исследования представлены на Международной научно-технической конференции «Оптические технологии, материалы и системы» («Оптотех-2024»). Проект получил грантовую поддержку на «Акселераторе РТУ МИРЭА».

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РТУ МИРЭА
58 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# манганиты
# оксид марганца
# пленки
# электроника будущего
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