Московские ученые приблизили создание решений для электроники будущего

Ученые из РТУ МИРЭА исследовали тонкие пленки из манганита и проанализировали, как они ведут себя при разных температурах. Главная цель — создать точную математическую модель, которая объяснит, как меняются их магнитные и оптические свойства при нагревании или охлаждении. Это важно для разработки новых материалов, которые сделают электронику компактнее, мощнее и надежнее.

Манганиты — это оксиды марганца с добавлением других металлов, например, лантана и бария. Они интересны тем, что могут менять свои свойства под действием температуры, магнитного поля или электрического тока, что делает их перспективными для использования в электронике.

Использование манганитов позволит разрабатывать устройства с улучшенными характеристиками: повышенной скоростью работы, компактными размерами и сниженным энергопотреблением. Особый интерес представляют потенциальные применения в области квантовых технологий и высокочувствительной сенсорики.

«Моя работа направлена на создание новых материалов для микроэлектроники, которые смогут преодолеть существующие ограничения современных технологий», — отмечает руководитель проекта, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова.

В легированных манганитах La 0.67 Ba 0.33 MnO 3, в рамках единой эмпирической модели удалось учесть высокотемпературную и низкотемпературную части магнитосопротивления (МС). Простая линейная модель, учитывающая критическую температуру и характерные величины колоссального и туннельного МС, позволяет хорошо описать экспериментальные данные как для пленок с вариантной структурой, так и без нее. Такую модель можно применить к объяснению температурных особенностей магнитосопротивления широкого класса манганитов других составов.

Предложенный эмпирический подход может быть использован для моделирования процессов спинового транспорта, в том числе на оптических частотах в виде магниторефрактивного эффекта, в сильно-коррелированных магниторезистивных магнетиках.

Результаты исследования представлены на Международной научно-технической конференции «Оптические технологии, материалы и системы» («Оптотех-2024»). Проект получил грантовую поддержку на «Акселераторе РТУ МИРЭА».

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