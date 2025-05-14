Палеонтологи описали трехглазую «‎морскую моль» возрастом более 500 миллионов лет

В каменистых отложениях канадских гор ученые обнаружили остатки необычного хищника, жившего задолго до появления динозавров. Существо размером с указательный палец обладало тремя глазами, клешнями с шипами и сердцем без сосудов. Но главная загадка скрывалась в его анатомии — деталях, которые заставляют пересмотреть ранние этапы эволюции членистоногих.

Сланцы Бёрджес в канадской части Скалистых гор — одно из самых богатых «хранилищ» древней жизни на земле. Эти породы возрастом почти 508 миллионов лет сохранили мягкие ткани тысяч древних обитателей, которые жили в ранний кембрийский период.

Палеонтологи уже десятилетиями находят там необычных существ, в том числе представителей отряда Radiodonta — древних морских хищников, стоящих у истоков всех современных членистоногих. Однако новая находка канадских палеонтологов из Музея Манитобы и Королевского музея Онтарио оказалась непохожей на все, что находили ранее. Ученые обнаружили нового представителя Radiodonta значительно отличающегося от «‎собратьев».

В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, команда палеонтологов под руководством Джо Мойсюка (Joe Moysiuk) описала новый вид Mosura fentoni возрастом 506 миллионов лет на основе 61 окаменелости, обнаруженных с 1975 по 2022 год. Название дали в честь Mosura — вымышленного летающего насекомого, похожего на моль или бабочку, из японской поп-культуры.

По мнению исследователей, форма тела Mosura fentoni очень напоминала строение моли, поэтому существо неофициально прозвали «морской молью». Однако с настоящими насекомыми, крабами и многоножками у Mosura fentoni нет прямого родства. Это представитель древней ветви членистоногих, которых давно не существует.

Mosura fentoni в представлении художника / © ROM, Danielle Dufault

В сланце хорошо сохранились не только внешние черты Mosura fentoni, но и детали внутренних органов — от нервной системы до кровеносных лакун. После тщательного анализа остатков Мойсюк и его коллеги смогли восстановить облик древнего существа.

Выяснилось, что он достигал в длину пяти-семи сантиметров, обладал тремя глазами, клешнями с шипами для захвата добычи. По бокам располагались щитки, напоминавшие плавники, — признак, который позволяет сразу отнести существо к Radiodonta. Это была характерная особенность представителей отряда.

Но у Mosura fentoni обнаружили нечто совершенно новое — заднюю часть тела, состоящую из 16 плотно соединенных сегментов. В каждом сегменте располагались жабры — уникальное строение для Radiodonta. Ученые предположили, что такая структура помогала хищнику эффективнее поглощать кислород или адаптироваться к определенной среде обитания. Похожую анатомию можно увидеть у современных подковообразных крабов, мокриц и некоторых насекомых.

По мнению авторов научной работы, 16 плотно прилегающих сегментов с жабрами — пример конвергентной эволюции — явления, когда неродственные виды, обитающие в одинаковых условиях, развивают схожие анатомические черты.

«‎Мы полагаем, что задняя часть тела с жабрами может объяснить особенности образа жизни Mosura fentoni. Возможно, эти существа жили в условиях, где требовалась особенно эффективная система дыхания», — объяснил Мойсюк.

Некоторые окаменелости Mosura fentoni сохранили даже внутреннюю анатомию. Ученые увидели следы пищеварительного тракта, обнаружили пучки нервов, связанных с глазами, что указало на сложное зрение, схожее с современными членистоногими.

Ископаемый экземпляр Mosura fentoni / © ROM, Danielle Dufault

Кроме того, что особенно важно, удалось выявить следы кровеносной системы. Вместо сосудов, как у человека, у Mosura fentoni кровь циркулировала по открытому типу: сердце качало жидкость в крупные полости, называемые лакунами. В окаменелостях эти полости выглядят как светящиеся пятна внутри тела и плавников.

Благодаря этому примеру исследователям стало ясно, что такая «простая» система кровообращения существовала у животных уже сотни миллионов лет назад. И похожие плохо сохранившиеся следы в других ископаемых — тоже, скорее всего, части такой же древней системы. Ученые находили подобные структуры у других представителей Radiodonta, но их назначение оставалось загадкой.

Открытие Mosura fentoni не просто находка еще одного ископаемого. Это окно в мир, который существовал задолго до появления позвоночных. Существо с тремя глазами, жабрами и странной формой тела доказывает, что жизнь в кембрии была не только разнообразной, но и гораздо сложнее, чем считалось.

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