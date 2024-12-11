Предложена модель для оптимизации гибки стальных листов

Гибка металла обычно используется в строительстве для создания каркасов зданий и мостов, трубопроводов, кровельных материалов крыш и отделке фасадов. В автомобильной промышленности так производят, например, выхлопные трубы и компоненты подвески, а в аэрокосмической отрасли — крылья и части фюзеляжей. Холодная гибка листов — это относительно экономичный процесс, при котором материалу под давлением придают определенную форму без применения высоких температур. Однако если некорректно задать условия процесса, то можно получить деталь с плохими прочностными характеристиками. Ученые Пермского Политеха предложили модель для оптимизации холодной гибки металлических листов. Она позволит прогнозировать изменения в структуре материала и поможет подобрать наилучшие режимы изготовления изделий.

Статьи опубликованы в журналах Metals и Russian Physics Journal. Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».

Холодную гибку проводят, как правило, при комнатной температуре без предварительного нагрева. Это относительно быстрый и экономичный способ превратить лист металла в функциональное изделие нужной формы и размера. При этом оно будет иметь беспористую мелкозернистую микроструктуру, которая обеспечивает повышенную прочность. Это важно для ответственных изделий, таких как трубопроводы и авиадетали.

Для оптимизации методов холодной гибки и для разработки новых технологий эффективным инструментом является многоуровневое математическое моделирование. С его помощью описывается изменение внутренней структуры металла на нескольких масштабных уровнях. Это позволяет прогнозировать получаемые свойства материала.

«При интенсивном неупругом деформировании действует множество механизмов, роль которых меняется в зависимости от различных факторов – температуры, скорости и типа воздействий, исходного состава материала. При комнатной температуре одним из ключевых механизмов становится измельчение зеренной структуры металла, в ходе которого образуются новые зерна меньшего размера за счет относительных разворотов частей исходного зерна. Это улучшает прочность готовых изделий», – объясняет Алексей Швейкин, ведущий научный сотрудник лаборатории многоуровневого моделирования конструкционных и функциональных материалов ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Ученые Пермского Политеха разработали многоуровневую модель, которая описывает процесс измельчения зерен при деформации, помогает детально проанализировать закономерности изменения микроструктуры металла и улучшить эксплуатационные характеристики будущих изделий.

«Мы провели моделирование холодной гибки листа из стали и произвели расчеты процесса при различных условиях. В результате определены оптимальное расположение роликов станка и скорость подачи металлического листа – это те параметры, которые обеспечивают наименьший размер зерен и более высокий предел текучести материала», – комментирует Кирилл Романов, аспирант и ассистент кафедры «Математическое моделирование систем и процессов», младший научный сотрудник лаборатории многоуровневого моделирования конструкционных и функциональных материалов ПНИПУ.

Модель ученых Пермского Политеха важна для оптимизации технологий производства и обработки металлических заготовок. Вычислительный эксперимент демонстрирует возможности управления параметрами процесса для получения наилучших характеристик материала. Исследование позволит дать рекомендации технологам по подбору режимов обработки для получения более прочных изделий.

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ПНИПУ 900 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.