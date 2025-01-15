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Опрос показал, что ученые думают о существовании внеземной жизни
Есть ли жизнь за пределами Земли? Выяснить мнение ученого сообщества по этому поводу взялись философы из нескольких вузов Великобритании совместно с коллегами из Чехии и Швеции.
В серии исследований, которые провели анонимно, поучаствовали более 1000 ученых, в том числе 521 астробиолог и 534 специалиста других направлений — физики, биологи и прочие. Астробиология рассматривает возможность появления, эволюции и сохранения жизни на других планетах во Вселенной. На представителях этой дисциплины решили сделать акцент, чтобы проверить, оптимистичнее ли они в оценке вероятности существования внеземной жизни по сравнению с другими учеными.
Астробиологам в опросах предложили три утверждения. В первом говорилось о вероятности существования жизни во Вселенной (как минимум базовых форм), во втором — более сложных внеземных организмов, а в третьем — разумных существ с развитыми когнитивными способностями, сопоставимыми или превосходящими человеческие. Степень согласия либо несогласия с тезисами нужно было выразить с помощью стандартной пятибалльной шкалы Ликерта.
В дополнительном опросе среди ученых разных направлений исследователи ограничились только первым утверждением. Статью о полученных результатах опубликовал журнал Nature Astronomy.
Как оказалось, львиная доля ученых согласились с тем, что где-то во Вселенной должны существовать хотя бы базовые формы жизни. Такое мнение высказали более 86% астробиологов и более 88% других специалистов. Сильное несогласие с этим утверждением в указанных группах выразили только 0,4% и 2,4% опрошенных.
Большинство респондентов — 67,4% и 58,2% — согласились и с двумя другими формулировками о существовании более сложных и разумных внеземных организмов. Третью формулировку отвергли только 10,2% астробиологов.
Хотя опрос ученого сообщества показал высокое единодушие по поводу возможности жизни за пределами Земли, исследователи отметили, что полученный результат не дает полной уверенности в том, что это действительно так, из-за отсутствия прямых эмпирических подтверждений инопланетной жизни.
Тем не менее в развернутом комментарии, вышедшем в издании The Conversation, авторы статьи подчеркнули, что респонденты могли выбрать нейтральный вариант ответа, посередине между согласием и несогласием. Но только 12% опрошенных поступили так, что говорит об умеренной уверенности ученых. Исследователи связали это с наличием множества «косвенных» или «теоретических» доказательств существования жизни за пределами Земли.
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