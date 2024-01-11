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Медики обнаружили способ существенно снизить риск преждевременных родов
Во время беременности женщины подвергаются риску развития различных осложнений. В 2-8% случаях встречается преэклампсия — одна из важнейших причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Для снижения риска развития этой патологии рекомендовали большие дозы кальция. Сейчас ученые проверили, можно ли их снизить, сохранив эффективность.
Преэклампсия — это осложнение второй половины гестационного процесса, то есть она развивается не раньше 20-й недели беременности. Для этой патологии характерно повышение сосудистого давления и появление белка в моче. У некоторых беременных преэклампсия может проявляться артериальной гипертензией и симптомами функциональной недостаточности одного из жизненно важных органов (почки, сердце, головной мозг, плацента). Материнская смертность в 12 раз выше при развитии патологии до 28-й недели беременности.
Известно, что иногда даже самые неожиданные изменения образа жизни могут существенно снижать ее частоту — например, известно, что оральный секс с некоторыми особенностями коррелирует со значительно сниженным риском преэклампсии.
Чтобы снизить риск, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала беременным из групп населения с низким потреблением кальция с пищей принимать от 1500 до 2000 миллиграммов этого вещества в день в качестве добавки, разделенной на три дозы. По оценкам организации, это вдвое снижает риск развития преэклампсии у беременных и преждевременных родов на 25%. Однако сложность схемы дозирования привела к трудностям в реализации.
Теперь ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Чана провели два независимых рандомизированных исследования в Индии и Танзании. Они сравнили эффективность суточной дозы 500 миллиграммов кальция по сравнению с дозой в 1500 миллиграммов. Результаты опубликованы в The New England Journal of Medicine.
В исследовании участвовали 11 тысяч беременных женщин из Индии, столько же — из Танзании. У всех была первая беременность, что повысило риск преэклампсии. Начиная с 20-й недели беременности женщины получали запас ежедневных добавок кальция. В одной группе участницы принимали три таблетки по 500 миллиграммов, в другой — одну таблетку кальция по 500 миллиграммов и две таблетки плацебо. Медики контролировали их здоровье во время посещений клиники каждый месяц, во время родов и через шесть недель после рождения ребенка.
Ученые пришли к выводу, что низкие дозы кальция столь же эффективны, как и высокие. В исследовании, проведенном в Индии, частота преэклампсии составила 3% среди женщин, принимавших 500 миллиграммов кальция в день, и 3,6% среди женщин, принимавших 1500 миллиграммов кальция. В исследовании в Танзании частота преэклампсии составила 3% и 2,7% соответственно.
Данные о преждевременных родах оказались неоднозначными. В исследовании, проведенном в Индии, частота преждевременных родов составила 11,4% у женщин, принимавших 500 миллиграммов кальция в день, и 12,8% у женщин, принимавших 1500 миллиграммов кальция, что указывает на схожий эффект обеих доз.
В исследовании в Танзании частота преждевременных родов была немного иной: 10,4% и 9,7% соответственно. Однако, когда исследователи объединили данные обоих исследований, они выяснили, что влияние добавок в низких дозах на преждевременные роды существенно не отличалось по сравнению с приемом высоких доз.
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