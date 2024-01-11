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ПНИПУ
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В ПНИПУ рассказали, в каких продуктах содержатся полезные, а в каких — вредные жиры

4.4

В рацион современного человека обязательно входят жиры — источник энергии для организма. Только жир жиру рознь: одни могут улучшить работу мозга и усилить иммунитет, а другие — привести к развитию серьезных заболеваний. Чем различаются жиры и где содержатся самые полезные из них, почему вредно подогревать еду и чем опасно пальмовое масло? Объясняет Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

ПНИПУ
# жирные кислоты
# жиры
# мясо
# омега-3
# орехи
# Рыба
# трансжиры
Рыба
В ПНИПУ рассказали, в каких продуктах содержатся полезные, а в каких — вредные жиры / © Getty images

Жиры (или липиды) делятся на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах. Ненасыщенные жиры получают из растительного сырья: рапса, подсолнечника, льна и так далее. Их называют растительными маслами.

Трансжиры — это преобразованные жирные кислоты. Получить их можно природным способом и искусственным. В первом случае они возникают в результате жизнедеятельности бактерий желудка жвачных животных и сохраняются в мясных и молочных продуктах в количестве 5-8 процентов. Искусственные трансжиры получают в результате обработки водородом дешевого растительного масла с использованием технологии высоких температур и катализаторов.

В состав многих продуктов входят заменители дорогого молочного жира — например, маргарин. В нем содержится до 40 процентов трансжиров. В быту причиной их попадания в еду человека является повторная термообработка еды: во время жарки и запекания при высоких температурах обычные жиры преобразуются в трансжиры. Этот же процесс наблюдается при подогреве жирной пищи в микроволновой печи.

Почему вредны трансжиры?

«Опасность кроется в том, что самостоятельно из организма трансжиры не выводятся, а значит — накапливаются, постепенно замещая натуральные липиды в органах и тканях, в результате клетки тела человека утрачивают способность полноценно выполнять свои функции и выводить вредные вещества», — объясняет ученый Пермского Политеха.

Трансжиры ухудшают иммунитет из-за плохого усвоения витамина D, это также нарушают работу почек, щитовидной железы и может привести к рахиту. Вдобавок они мешают процессам детоксикации печени и делают более липкими тромбоциты, что увеличивает риск образования тромбов.

Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха / © Пресс-служба ПНИПУ

Кроме того, из-за трансжиров снижается количество липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина) и одновременно увеличивается содержание липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина). Это способствует развитию атеросклероза, инсультов и ишемической болезни сердца (самых распространенных причин смертности людей). Трансжиры блокируют пищеварительные ферменты, в результате чего еда практически не переваривается.

Исследование показало, что у женщин трансжиры могут также повлиять на состояние молочных желез. Оценив результаты, исследователи пришли к выводу, что их чрезмерное употребление увеличивает риск развития рака груди на 40 процентов. У людей, употребляющих много трансжиров, уменьшается чувствительность к инсулину. Полностью механизм их действия на инсулиновый обмен еще недостаточно изучен, но уже можно сделать вывод, что трансжиры увеличивают риск развития сахарного диабета.

Благодаря своей дешевизне и удобству в использовании трансжиры получили широкое промышленное применение: на их основе делают кондитерские и кулинарные жиры, маргарины, применяемые для улучшения вкуса и продления сроков годности продуктов питания. В рационе здорового человека количество трансжиров не должно превышать одного процента — так негативного влияния на здоровье получится избежать. Поэтому необходимо обращать внимание на состав продуктов и отсеивать товары с неблагоприятным составом.

Почему стоит ограничить употребление пальмового масла?

Пальмовое масло (в отличие от большинства растительных масел) содержит значительное количество насыщенных жирных кислот — почти 50 процентов от общего содержания. Из-за этого оно имеет твердую консистенцию при комнатной температуре и подходит для промышленного производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Однако существует научное доказательство того, что пальмовое масло, как и животные жиры, повышает уровень холестерина в крови и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Искусственное твердое пальмовое масло имеет лучшие технологические качества (в том числе – цвет и вкус), чем натуральное, и содержит больше насыщенных жирных кислот и трансжиров. Употребление такого пальмового масла чревато серьезными проблемами со здоровьем, как считает Екатерина Баньковская.

Как сбалансировать рацион?

Жиры — неотъемлемый источник энергии для человека, они входят в состав каждой клетки и нервной ткани, при этом самое большое количество липидов содержится в головном мозге. Поэтому полностью отказаться от употребления жиров нельзя.

«На сегодня установлено, что наиболее полно усваиваемый жировой продукт должен содержать в примерно равных соотношениях животные и растительные жиры, иметь оптимальное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6 и, конечно, не должен содержать трансжиров. Поскольку они поступают в организм человека с пищей, то лучше разумно ограничить употребление маргаринов, кондитерских жиров, фастфуда, а также пальмового масла», — советует ученый-провизор ПНИПУ.

Рацион взрослого населения России характеризуется высоким потреблением животного жира из молочных продуктов, сливочного масла и колбасных изделий. Заменить «плохие» жиры «хорошими» можно с помощью орехов, которые содержат рекордное количество ненасыщенных жирных кислот, а также служат источником растительного белка.

Регулярное употребление орехов положительно влияет на уровень липидов в сыворотке крови, снижает риск развития инсульта, способствует улучшению умственной и сердечной деятельности, укреплению иммунитета. Кроме того, в грецком орехе выявлено высокое содержание токоферолов и витамина Е — антиоксидантов, защищающих продукты от окислительной порчи.

Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты / © Getty images

Хорошей традицией для россиян также считается употребление продуктов, богатыми жирами омега-3: рыба (сардина, анчоусы, сельдь и так далее), морепродукты (икра, кальмар), горчичное, рыжиковое и рапсовое масла, шпинат, авокадо и некоторые другие продукты.

Омега-6, еще одна группа полиненасыщенных жирных кислот, встречается в подсолнечном и льняном масле, в сале, мясе птицы, грецких и арахисовых орехах. В рационе здорового человека омега-6 должно быть значительно больше, чем омега-3, — примерно в 10 раз. При этом, чтобы потребление таких жирных кислот было сбалансировано, необходима здоровая диета. Специалисты также рекомендуют добавить в рацион масло плодов облепихи.

«При похудении следует уменьшить объем употребляемых углеводов и жиров и увеличить количество молока, овощей и фруктов. В организме человека белки, жиры и углеводы способны превращаться друг в друга. Поэтому жиры, накопленные в организме ранее, начинают тратиться на синтез аминокислот и белковых молекул», — добавляет Екатерина Баньковская.

Жиры необходимы организму человека, однако при чрезмерном употреблении вредных липидов здоровье может пошатнуться: трансжиры способны привести к ослаблению иммунитета, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и развитие сахарного диабета. Чтобы этого избежать стоит регулярно потреблять в пищу орехи, рыбу и молочные продукты.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# жирные кислоты
# жиры
# мясо
# омега-3
# орехи
# Рыба
# трансжиры
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