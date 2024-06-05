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6 часов назад
Надя Наумова
5
893

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

4.6

Экологи отмечают рост продолжительности и серьезности гидрологических засух в разных регионах Земли за последние десятилетия. Для предотвращения последствий таких климатических кризисов необходимы точные прогнозы. С этой целью американские ученые смоделировали несколько вариантов развития засух до 2100 года.

Климат
# засуха
# климат
Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши / © Shutterstock, Piyaset
Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши / © Shutterstock, Piyaset

Авторы нового исследования применили сюжетный подход для определения наиболее вероятного образования засух в будущем. В отличие от классических способов прогнозирования изменений климата, он учитывает физические процессы, которые происходят на стыке водной поверхности, суши и атмосферы.

«Мы используем сюжетный подход для оценки трех особенностей изменения климата от засухи, которые оказывают влияние на водные ресурсы: увеличение частоты многолетних засух, усиление тяжести засух и сезонные сдвиги во времени засухи в сочетании с изменениями в поверхностном стоке дождевой воды», — отметили ученые в своей работе.

Гидрологическая засуха возникает, когда запасы воды в таких источниках, как озера и водохранилища, падают ниже порогового уровня, необходимого для поддержания жизнедеятельности в регионе.

В результате исследователи выделили пять возможных сценариев возникновения засух в разных регионах планеты, которые зависят от количества выбросов парниковых газов в атмосферу. При высоких уровнях выбросов наиболее вероятно, что поверхностный сток воды сократится на 62%, а многолетние засухи станут заметно чаще.

Если выбросов парниковых газов станет чуть меньше, чем в первом варианте, то частота засух, возможно, не изменится, но их интенсивность вырастет: переносить такие периоды людям, животным и растениям станет намного сложнее.

При более благоприятном сценарии изменений в стоке воды не предвидится, но изменятся сезонные сдвиги недостатка влаги. Этот вариант более вероятен для северных широт.

В четвертом варианте развития событий также нет изменений в стоке поверхностной воды, но засухи все равно станут более частыми, хотя будут происходить реже, чем при первом варианте.

Самый положительный сценарий ожидается, если человечество значительно сократит выбросы углекислого газа в атмосферу. Тогда сток дождевой воды на сушу будет больше, чем сейчас, однако время наступления сезонных засух все же изменится.

Результаты этого исследования позволят предвидеть изменения климата на Земле, а значит, подготовиться к ним или попытаться их предотвратить, например, снизив количество вредных выбросов в атмосферу, воду и землю.

Отметим, что все вышеприведенные сценарии сформулированы на основе моделирования, а не каких-либо эмпирических данных. Те показывают другую картину: за период глобального потепления количество и сила засух не изменились. Более того, в прошлом, в периоды такого же высокого уровня СО2, какой прогнозируют в 2100 году в случае максимальных выбросов, гидрологические засухи не наблюдались. Напротив, 120 тысяч лет назад, когда было так же тепло, как будет в конце века, площадь пресноводных водоемов в мире была намного больше.

Научная статья опубликована в журнале Advancing Earth and Space Science.

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Климат
# засуха
# климат
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Комментарии

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5 Комментариев

Гена Пастухов
Гена Пастухов
2 минуты назад
-
0
+
Непонятны 2 вопроса: 1) по статье - какая связь между вредными выбросами и засухами? 2) к редакции - зачем писать сюда религиозные статьи?
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-
0
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Павел Зеленихин
Павел Зеленихин
53 минуты назад
-
0
+
Им бы сценарии для кинокомедий лучше писать
Ответить
-
0
+
Питон Удав
Питон Удав
4 часа назад
-
0
+
Засуха была, когда оледенение было. Вся вода в лед ушла. А если потепление, так льды тают, воды больше, дождей больше. С чего засуха то?
Ответить
-
0
+
Иван Колупаев
Иван Колупаев
5 часов назад
-
1
+
Березин перелогинься 😁
Ответить
-
1
+
1 2
1 2
5 часов назад
-
1
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А все уже забыли историю со взломом почты климатологов? Там один писал другому что "моделирование не показывает ухудшения", а тот "ну ты коэффициентом подгони, мы-то знаем что потепление - плохо".
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Питон Удав
4 часа назад
Засуха была, когда оледенение было. Вся вода в лед ушла. А если потепление, так льды тают, воды больше, дождей больше. С чего засуха то?

Климатологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности сушиКлиматологи спрогнозировали неизбежные засухи на трети поверхности суши

Иван Колупаев
5 часов назад
Березин перелогинься 😁

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Николай Цыгикало
5 часов назад
Александр, это я так, по инерции расставляю акценты) можно не обращать внимания)

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1 2
5 часов назад
А все уже забыли историю со взломом почты климатологов? Там один писал другому что "моделирование не показывает ухудшения", а тот "ну ты

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